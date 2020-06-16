2020-06-16T14:37:47+03:00
Политика

В Сирии подорван российский БТР

Военнослужащие Вооруженных Сил РФ не пострадали [видео]
Александр КОЦ
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Российские и турецкие военнослужащие во время совместного российско-турецкого патрулирования участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАССРоссийские и турецкие военнослужащие во время совместного российско-турецкого патрулирования участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Инцидент произошел во вторник во время очередного патрулирования в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Во время движения российско-турецкой колонны по трассе М-4 между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джаруза раздался взрыв – сработал заложенный у обочины самодельный фугас.

- Боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М-4, - прокомментировал происшествие официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. - В результате подрыва боевиками взрывного устройства на маршруте следования колонны получил незначительные повреждения один российский бронетранспортер.

Ни российские, ни турецкие военнослужащие в результате теракта не пострадали. Да и техника смогла своим ходом вернуться в пункт дислокации.

По словам Игоря Конашенкова, сегодня основные усилия российской группировки войск сосредоточены на стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации и выполнении договоренностей о совместном российско-турецком патрулировании участка трассы М-4. 5 марта этого года соответствующее соглашение было достигнуто между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики.

Анкара взяла на себя обязательства очистить территорию вдоль трассы М-4 от террористических формирований. Однако боевики с пугающей регулярностью пытаются сорвать совместные российско-турецкие усилия в регионе.

В Сирии подорван российский БТР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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