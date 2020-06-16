Домов на всех не хватит: Почему вместо того, чтобы жалеть бездомных котят, нужно всех поголовно кастрировать

Периодически при помощи рыболовного сачка и терпения я совершаю облавы на бродячих котов и безжалостно режу им причиндалы, ибо развелось их великое множество. Под каждым кустом по три кота и 28 кошек. Это на самом деле даже уже не смешно, если подсчитать их поголовье. Это в центре города, между прочим, даже страшно, что там на периферии творится. А так в день по котику, и дело сдвигается с мертвой точки. Численность их заметно сократилась за последние 2 года. Такой маргинальный проект. Однажды вышел, правда, конфуз, ибо по ошибке кастрирован был чей-то кошак, и даже были претензии, но что по мне: нечего в центре города шляться, и яйцами трясти. Вообще дичь какая -то. Тем более выглядел он облезло и измождённо, без опознавательных знаков соответствующих домашней кошачьей элите.

Да и все они плохо выглядят, кстати. Рассадник всевозможных вирусов: вирусная лейкемия, иммунодефицит, вирусный перитонит, гемобартонеллез, и куча прочих болезней, о коих вы никогда и не слышали. На них пробы негде ставить. И этим они щедро делятся с друг другом, плодя вокруг себе подобных, которые плодят опять же таки себе подобных, и этот процесс можно остановить радикально только одним способом: поголовно кастрировать всех и стерилизовать. Это все не шутки, ребята.

Вся суть движения зоозащиты держится на одном принципе: найти, подлечить, пристроить. Но все это очень медленно, и главное эффекта от этого никакого нет. Это как сучья пилить, а надо рубить корень. Домов на всех не хватит. Одна кошка, и поголовье полученное от неё, принесёт в конечном итоге 456 тысяч животных. Куда вы их всех денете? Кошек миллиарды.

И речь идёт не о каких-то "диких" кошках. Они появляются на свет от обычных, якобы домашних животных, которые постоянно спариваются и спариваются, это неизбежно. Это наше человеческое упущение и нам это надо исправлять пока не поздно, собственно.

Как обычно, нашли котят, которые выглядят хуже атомной войны, и "помогите люди добрые". Он заражён уже изначально, внутриутробно. И вот открыты сборы "лечение / передержки / клиники" и одно сплошное усюсю. Это имеет право быть, но все силы общества лучше направить на истребление корня зла в зародыше. Не появись он на свет, по сути никому не нужный, не было бы и проблемы как таковой.

А то только и слышно разговоров: А вот за рубежом, а вот в других странах.... И животных там бродячих нет, и мол все поголовно стерилизованы. А кто это сделал ? Чьими усилиями? А я вам отвечу: общими усилиями населения, ответственностью за своих питомцев и социальной дисциплиной. В нашей же стране, в нашем же социуме для достижения такого результата было сделано ровным счётом ничего.

То их жалко, то это у них природа, то ей разок окотиться надо, то она старая в 2-то года, то тупая мужская солидарность: как же я ему яйца отрежу, он ж мужик. На базе такого бреда, уж простите, каши не наваришь. И вот их уже сотни миллионов. А дело не сдвигается.

В первую очередь люди должны понять одну простую истину: бегающие, бесконтрольно размножающиеся животные и при этом имеющие хозяина - это плевок в сторону общественного уклада. Это некрасиво. Это постыдно. Это зло. Никто за нас не решит проблему появления бродячих животных - это наша личная социальная ответственность, и больше ничья. Никто не решит за нас проблему с мусором и бездумным потреблением, никто не решит проблему с социальной напряженностью и нарастающей агрессией к друг другу, никто не решит проблемы отсутствия воспитания наших же детей, и наши кошки и собаки только наша забота, как и все вышеперечисленное. Начните со своих, и дело пойдёт на лад.

Недавно у кота моей хорошей знакомой при ПЦР исследовании мы выявили вирус иммунодефицита и лейкемию. Она плакала, она была очень расстроена. Кот выглядит ужасно и ведёт сугубо уличный образ жизни, где все и подцепил, собственно. Ее муж запретил кастрировать кота, исходя из своих убеждений, и этот кот каждый день уходит и спаривается с соседскими кошками. И его это не волнует. Ему просто все равно. Армия больных растёт даже пока я просто и сижу и пишу этот текст. Больные плодят больных. Все это ужасно. Сделайте уже с этим что-то, в противном случае у нас скоро не останется здоровых животных.