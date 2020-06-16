«Чужая музыка»: Суд о плагиате песни Бузовой и Насти Кудри завершился не в их пользу

Алексей Парфёнов он же Dj Tivoli - композитор из Санкт-Петербурга, он пишет популярную и электронную музыку, саундтреки, аранжировки и минусовки для военных песен, детские песни и произведения для детского хора. Можно сказать, специалист широкого профиля в музыкальной среде. Свои работы мужчина публикует на собственном сайте, чтобы потенциальные заказчики могли ознакомиться с возможностями композитора. Но, как показала практика, не все артисты, использующие его музыку в своих произведениях готовы платить за его авторство.

В мае 2017 года состоялась премьера песни и клипа дуэта Насти Кудри и Ольги Бузовой под названием "Нам будет жарко". Впервые услышав это произведение отечественных поп-див, Алексей без труда узнал в нём своё детище с рабочим названием "Tivoli Trap Demo", которое он записал двумя годами ранее. Оно и легло без его ведома в основу будущего хита. Вскоре песня покорила российские чарты, а её клип на YouTube собрал более 8 миллионов просмотров. Но ни имени Алексея в числе композиторов, ни, уж тем более, авторских отчислений на его счёте за права на произведение не было, и не предвиделось. С композитором никто не связывался. Тогда мужчина сам обратился за помощью юристов.

Ольга Бузова и Настя Кудри - Нам будет жарко.

Удалось выяснить, что права на композицию "Нам будет жарко" принадлежат Насте Кудри. Начались переговоры с представителями исполнительницы, первые встречи проходили весьма успешно, и казалось, что вскоре справедливость будет восстановлена, а автор получит компенсацию за использование его труда. Но процесс оформления сделки по закону всё затягивался. Мы связались с композитором, чтобы получить его комментарии.

— Представителями Насти Кудри обещали приобрести легально права на мое произведение, однако, были нарушены все мыслимые и немыслимые сроки, после чего меня просто бросили в игнор, и пришлось обратиться в суд за защитой своих прав. — говорит kp.ru композитор Алексей Парфёнов.

Казалось бы, суд точно должен расставить точки над "и", и нет смысла тянуть с выплатой авторских отчислений и признанием Алексея создателем использованной для песни мелодии. Но первые судебные заседания показали, что упорства представителям певицы не занимать.

— Если раннее они обещали решить ситуацию во внесудебном порядке и выплатить мне компенсацию за использование моего музыкального произведения. То в суде они уже заняли диаметрально противоположную позицию. Меня стали обвинять в фальсификации доказательств, и заявлять, что я не музыкант, а моя музыка это даже не песня, а просто набор звуков, — недоумевает Алексей

Но, к счастью, у композитора всё было задокументировано. Алексей Парфёнов предоставил в суд справку из Российского авторского общества, подтверждающую его право на своё произведение. Но нужно было ещё доказать, что хит "Нам будет жарко" не просто похож на написанную им мелодию, а точно с ней совпадает.

Запись совместной песни Леки и Music Hayk.

Послушайте песню с 21 секунды, там мелодию проще всего узнать, пока на неё не наложились остальные звуковые эффекты. А теперь сравните с видео из студии звукозаписи, в которой работал с артистами Dj Tivoli, очень похожая мелодия звучит с 3 секунды.

— Доходило до смешного, когда композитора, который якобы написал музыку к этой песне, попросили предоставить ноты, он сказал, что не может этого сделать. Это, пожалуй, самый странный момент, — вспоминает Алексей

Разбирательство заняло несколько лет, и могло бы затянуться ещё дольше. Но для установления истины, судом была назначена музыкальная экспертиза, без неё разобраться было бы невозможно. Эта процедура позволила установить, что действительно произведение Алексея Парфёнова стало музыкальной основой песни Насти Кудри и Ольги Бузовой. 10 июня Арбитражный суд города Москвы постановил удовлетворить иск о защите исключительного права, и обязал представителей Насти Кудри выплатить автору компенсацию в размере 546 840 рублей, а так же оплатить все судебные издержки и расходы на саму музыкальную экспертизу.

Решение суда

На самом деле, обозначенная в решении суда сумма - капля в море что для 34-летней Ольги Бузовой, что для 23-летней Насти Кудри. Обе исполнительницы включили хитовую песню в программы своих концертов, и, пожалуй, было бы справедливым признать авторство человека, без которого хита могло бы и не быть. Выплата для бюджетов была бы практически незаметной. Ольга на одном инстаграме зарабатывает миллионы в неделю, а её заработок за год превысил 4 миллиона долларов. Не отстаёт и Настя, её финансовой подушкой является её отец Игорь Кудряшкин - коммерческий директор Уральской горно-металлургической компании и один из 200 богатейших людей России из списка Forbes.

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