Зачем в российских школах установят видеокамеры для распознавания лиц

В российских школах планируется усилить меры безопасности после того, как стало известно о подростке из Волгограда, который готовил нападение на свою школу. На портале госзакупок появилась информация о контракте на установку систем видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, заказчиком которого выступили региональные департаменты образования.

- Школьная система видеонаблюдения будет работать на базе модуля NTechLab, который распознает лица в толпе, сверяет их с данными из «стоп-листов» и отправляет уведомления охране в случае совпадений, - рассказал Евгений Лапшов, представитель компании-разработчика «Элвис-Неотека». – Эту технологию можно использовать и для родительского контроля – например, объединить ее с электронным дневников и автоматически отправлять родителям уведомления о времени прихода их детей в школу. При этом все данные о учениках будут храниться на локальных серверах школ, и попасть в эту базу они могут только с письменного согласия родителей.

Впрочем, смски о входе и выходе из школы родители получают уже сейчас – с этим справляется система «Проход и питание», которая уже установлена в учебных учреждениях и считывает данные цифровых пропусков учащихся. Отличие же новой системы в том, что она будет охватывать всю территорию школы, а не только турникеты на входе. Предполагается, что на территории одной школы будет установлено около 20 камер. Всего на первом этапе проекта в нем примут участие почти 1 600 учреждений в 12 регионах. В дальнейшем, по словам подрядчика – Национального центра информатизации, который входит в корпорацию Ростех – умные камеры установят во всех 40 с лишним тысячах российских школ.

С учетом того, что стоимость одной камеры оценивается в 10 тысяч рублей, общие работы по договору выльются почти в 2 миллиарда рублей. Однако, помогут ли новые камеры решить вопросы с безопасностью, пока непонятно.

- Судя по информации, которая есть сейчас, хранить видео с камер планируется на серверах школ, а они и без того часто перегружены, - уверен Евгений Демидов, эксперт по кибер-безопасности. – Те же записи с камер наблюдений, которые уже установлены в школах, обычно хранятся не дольше двух недель, а затем удаляются. И в случае разборов конфликтных ситуаций они не всегда оказываются доступны. Так что если не решать проблему с серверами, новые камеры на деле могут оказаться не лучше старых. Затем, система распознавания лиц может уберечь от уже известных преступников и нарушителей – но если речь идет о школьном стрелке из числа учеников или агрессивном родителе, камеры никак на них не отреагируют. В конце концов, в случае опасности камеры отправляют сигнал школьному охраннику, который обычно никак не вооружен. И тот уже сам должен решить, нажимать тревожную кнопку или нет. Поэтому просто смены камер без сопутствующих комплексных мер, скорее всего, окажется недостаточно для гарантии детской безопасности.

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