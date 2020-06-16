2020-06-16T17:22:43+03:00
Звезды

«Помогала ему появиться на сцене, ходила в министерство культуры!»: Бабкина перестала скрывать роман с Розенбаумом

Александр Яковлевич звонил Надежде Георгиевне, когда она лежала в больнице с коронавирусом
Ирина ВИКТОРОВА
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Надежда Бабкина и Александр Розенбаум.Надежда Бабкина и Александр Розенбаум.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Надежда Бабкина сейчас одна из самых востребованных артисток. Этой весной народную артистку госпитализировали с вирусной пневмонией. После месяца в больнице, двух недель в реанимации Надежда Георгиевна победила болезнь, получила подтверждение о наличии у нее антител к коронавирусу и вернулась к работе. Интерес к артистке у аудитории вырос в разы: причем не только к ее реабилитации после болезни, но и к личной жизни.

Сегодня в программе «Судьба человека» Надежда Георгиевна рассказала, что пока она лежала в больнице, ей звонили близкие и коллеги: был звонок и от Розенбаума. Правда ответить она не смогла. Но на записи одной из телепрограмм Бабкина и Розенбаум недавно встретились. «Недавно виделись на одной из программ. Он сказал: «Надька, ты выглядишь роскошно!» Пусть будет здоров, пребывает в любви. Сашка, не надо стесняться собственной жизни, она настолько богата разнообразием!»

Когда Бабкина говорит о стеснении старинного друга, она намекает, что тот скрывает их давний роман из-за соответствующих советов его окружения. А Надежда Георгиевна не стесняется вспоминать молодые годы и роман с Розенбаумом: «У нас был не только творческий союз, но и нежные отношения». Бабкина в самом начале карьеры Розенбаума замолвила за него словечко, помогая пробиться таланту на большую сцену: «Не скрою помогала появиться на сцене. Не скрою, что ходила в Министерство культуры. Отправляла его заграницу…»

Надежда Георгиевна говорит, что Александр Яковлевич в молодые годы повлиял и на ее творчество – они мечтали сделать спектакль вместе. Бабкина обратилась в интервью к Розенбауму с предложением успеть осуществить эти планы сейчас – придумать и реализовать совместный творческий проект, пока есть силы и возможности. «Мои отношения к нему такие же остались теплыми, нежными, - Бабкина подчеркивает, что сейчас они дружеские. - Нежность и слова благодарности остались, он нашел свою нишу. Роскошно придумывает, он мужик - поет нутром. Радуюсь его успеху. Переживала, когда он захворал. Когда мы встречаемся на концертной площадке, то не стесняемся подойти друг к другу». Народная артистка подчеркнула, что и раньше, и теперь вокруг ее друга вьются женщины. Он всегда был не только востребованным артистом, но и завидным кавалером. А личная жизнь самой Надежды Бабкиной устроена с ее гражданским мужем Евгением Гором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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