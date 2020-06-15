«Никто не знает, какие могут быть осложнения»: Надежда Бабкина проходит реабилитацию вместе с сыном

Надежда Бабкина после победы над коронавирусом начала жить еще более активной творческой жизнью, чем до перенесенной болезни. Артистка грамотно пользуется возможностью получить дивиденды от нахлынувшей на нее волны популярности. Надежда Георгиевна была госпитализирована с вирусной пневмонией, провела месяц в больнице – и целых две недели в реанимации. Бабкина вылечилась и вернулась к руководству театром «Русская песня», съемкам на ТВ, а также приняла ряд рекламных предложений. Надежда с этих выходных еще и в ТикТок. Победа над вирусом вызвала интерес и молодой аудитории к Бабкиной.

Сегодня Надежда Георгиевна дала интервью в программе «Судьба человека»: в студию народная артистка пришла с сыном, который лечился одновременно с мамой. Правда госпитализированы они были в разные клиники. Зато на реабилитацию ездят в один клинический госпиталь.

Поддержка и опора Надежды Бабкиной — гражданский муж Евгений Гор.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Никто не знает, какие могут быть осложнения после коронавируса – на легкие, на сердце, на сосуды, на кожу – он на все может серьезно повлиять. На желудочно-кишечный тракт», - передает Бабкина слова врачей. Так как вирус новый, врачи стараются предсказать – предвидеть последствия. Нужна грамотная реабилитация, чтобы избежать возможные осложнения. Бабкина проходит разные программы реабилитационного лечения – гимнастику, физиопроцедуры и другие методики. Курсы корректируются. Лечение проходит в платной клинике.

А вот «Скорую» Бабкина вызывала обычную, когда заболела. «Вызвала обычную «Скорую», хотя могла позвонить многочисленным друзьям – но было так плохо, что просто набрала телефонный номер. Привезли в больницу, сделали КТ, около 80% поражения легких. Это очень много. Почки отказали. Когда отказывают почки – неблагоприятный момент. Ввели меня быстро в кому, а оттуда я никак не выходила, - вспоминает две недели в реанимации Бабкина. - Я припоминаю какие-то фрагменты. Это наверняка было, когда я была в подвешенном состоянии: видела большое количество докторов, слышала о чем говорят, наблюдала из какого-то другого пространства как они передвигались в «скафандрах»… Страха не было. Если будешь бояться, то ослабеешь еще сильнее. В этой ситуации надо помогать себе и врачам - надо объединяться».

Бабкина рассказала, что с начала года готовилась к юбилею – в марте ей исполнилось 70 лет. Было запланировано много мероприятий, которые потом перенесли из-за пандемии. Так вот Надежда Георгиевна предположила, что из-за этих хлопот и стресса, который сопровождал ее в предъюбилейной суете, иммунная система могла ослабнуть. Так и подхватила она вирус: «В один из дней просыпаюсь - плохо себя чувству. Неожиданно поднялась температура. Полежала. Совсем плохо. Помня, что свирепствует вирус, стреманулась…» - Бабкина говорит, что такого недомогания с температурой никогда раньше не было, поэтому попросила домработницу не уходить и вызвала «Скорую». «Часто задают вопрос: «Вы, наверное, не соблюдали меры предосторожности, чтобы не подхватить эту заразу? – Надежда Георгиевна опровергает. – Представьте себе соблюдала! Маски, перчатки носила, фрукты и овощи перемывала, дома у меня идеальная чистота, дезинфекционные средства кругом стоят. Но от этого никто не застрахован. Ты можешь войти в небольшой лифт, где ехал больной…»

Надежда Георгиевна с сыном Данилой Бабкиным проходит реабилитацию в клиническом госпитале.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бабкина готовится отпраздновать юбилей после снятия ограничений на культурно-массовые мероприятия. Говорит, что с 8 на 9 апреля у нее теперь второй день рождения. Ну а на вопросы о цветущем виде после выздоровления народная артистка отвечает так: «Стараюсь выглядеть хорошо, чтобы сказать людям: даже если кто-то переносит тяжелую болезнь, надо уделять внимание себе. Особенно девочкам, женщинам – надо выглядеть хорошо. Это тоже стимулирует выздоровление, надо себя радовать!»

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