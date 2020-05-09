Лампа для дезинфекции и квашеная капуста: как Надежда Бабкина восстанавливает здоровье после пневмонии

Надежда Бабкина 9 мая непременно исполняет песни Победы. В этот раз ей не будут аплодировать тысячи зрителей – главный праздник мы отмечаем в режиме самоизоляции. А сама Надежда Георгиевна восстанавливается после серьезной болезни, поэтому бережет себя – концерты будут, но позже. А вот «День Победы» непременно прозвучит в доме народной артистки. Рассказываем, как Бабкина восстанавливает здоровье после выписки из больницы.

Напомним, что Надежда Георгиевна была госпитализирована с пневмонией, почти месяц мы переживали за ее здоровье. Лечение требовало введение артистки в кому, Бабкина справилась, врачи спасли жизнь Надежде Георгиевне – и теперь уже она дома. Ситуация была очень серьезная. Надежда Бабкина о течении болезни рассказала в «Пусть говорят», сразу после госпитализации и компьютерной томографии легких ее перевели в реанимацию:

«Около 80% легких было поражено… Там пленкой все заросло и затянулось: это такая зараза, она очень быстро проявляется и начинает работать...» Уже потом артистка узнала, что в какой-то момент ситуация стала очень серьезной: «Вопрос был острый в момент, когда перестали работать почки. Почему? Подробности мне не рассказали. Наверное, это было страшно, много было со мной проблем…»

Народная артистка сейчас дома.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Перед выпиской КТ показало, что поражение легких, по словам певицы, уменьшилось до 40%. Сейчас Надежда Георгиевна не в московской квартире, а в своем загородном доме в Подмосковье. Поэтому на специальные физиотерапевтические процедуры для восстановления работы легких, реабилитации она ездит в расположенный в Одинцовском районе госпиталь «Лапино». При выписке артистке прописали домашнее восстановление (на 20 дней): таблетки, уколы – артистка рассказывает коллегам, что может делать их сама. Врачи обязали Бабкину заниматься дыхательной гимнастикой.

Надежда Георгиевна рассказывает, что упражнения непростые, после них кружится голова, но артистка не ленится: делает ежедневно, ведь и для профессии важно скорее восстановиться легкие. «Так как мы поем – у меня легкие ка гармошка (сжались - разжались)», - Бабкина общается с коллегами и друзьями по телефону - голос в норме.

Надежда Бабкина много гуляет – живет в загородном доме (певицу забирали в больницу из ее московской квартиры), а на реабилитацию она приехала на свежий подмосковный воздух. Сопровождает артистку сиделка Аллочка – теперь первая помощница Надежды Георгиевны. «За мной в больнице ухаживала прекрасная девочка Аллочка, сама юная как будто, а ручища как кувалды – я думаю всех четверых свалит. И она меня таскала. С кровати в туалет (я ходить не могла). Причем – ночь не ночь, она просто жила со мной рядом», - Бабкина привыкла к своей сиделке. И Аллочка поехала к ней домой – помогать восстанавливаться.

На физиопроцедуры ездит с сыном, а дома всегда рядом помощница Аллочка. Бодрость духа поднимает и гражданский муж Евгений Гор – он со своей Надеждой уже 17 лет.

«Он меня бережет, боготворит!» - хвалит своего Женю артистка. Есть за что хвалить – Гор месяц держал оборону журналистов: ни одного интервью и комментария о здоровье Бабкиной, пока та не выписалась. Сразу после выписки Надежды Евгений вздохнул с облегчением, и даже на радостях подстриг себя сам! Меры предосторожности на самоизоляции в этой семье соблюдают очень строго. Бабкина теперь даже перед тем, как подкраситься руки моет: трогает лицо только чистыми руками.

Надежда Бабкина с гражданским мужем Евгением ГоромФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В доме есть специальная лампа, обеззараживающая воздух. Прибор для дезинфекции воздуха в помещениях Бабкиной подарили на юбилей – еще до болезни. Теперь пригодится! В марте Надежда Георгиевна отметила 70-летие, пышно праздновать собирается осенью, когда разрешат проводить мероприятия. К юбилею певица за три с половиной месяца похудела на 23 кг: еду ей доставляли готовую диетическую. А в больнице сбросила еще: есть не хотелось. Теперь питается полноценно: как пошла на поправку вдруг захотелось квашеной капусты.

Дома Надежда Георгиевна не скучает: коллектив ее театра «Русская песня», как и все артисты на самоизоляции, но Бабкина занимается текущими делами, на связи со своими сотрудниками. В больнице ни с кем не общалась из друзей: только с близкими, а когда пошла на поправку смотрела телевизор. Зато теперь принимает звонки и поздравления, можно сказать, что со вторым рождением. Бабкина говорит, что дала команду себе не бояться, полностью довериться врачам, как только поступила в больницу: «Когда я посмотрела в глаза Шаповаленко Татьяне Владимирове (главврач КБ «Медси» в Отрадном – прим. Авт.) сказала, что я вам верю - моя жизнь в ваших руках».

Восстановление будет не быстрым – это артистка понимает, не отрицает: никто пока не знает – какие последствия могут быть после болезни. Но хороших новостей теперь больше: по результатам анализов врачи сказали, что иммунитет восстанавливается.

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