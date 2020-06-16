Война кланов в Дижоне: на пути арабов-погромщиков встали чеченцы

Уже несколько суток в пятой республике продолжаются межэтнические столкновения. Сперва, как и в других странах Запада, группы мигрантов и левых активистов начали бузить, выражая солидарность с убитым американской полицией темнокожим Джорджем Флойдом.

Но в Дижоне (Бургундия) эта волна натолкнулась на утёс. Началось всё с бытового конфликта с другой группой мигрантов — чеченцев (во время войны на Кавказе десятки тысяч из них переехали в Европу и получили убежище).

Кто был прав, а кто виноват, сказать сложно, каждая из сторон называет зачинщицей другую. Но, по версии россиян (многие из осевших здесь чеченцев сохраняют гражданство РФ), несколько их мужчин и женщин гуляли — с детьми и без оружия — по арабскому кварталу. Его обитатели вели себя весьма шумно. Косой взгляд, слово за слово, завязалась драка. Арабов было больше, чеченцев побили (включая 16-летнего подростка).

Участники уличной войны не скрывают оружия и активно демонстрируют его на камеру.Фото: Youtube

Выходцы с Кавказа не могли спустить им такое с рук, подтянули единоверцев из соседних городов и контратаковали уже арабские, с позволения сказать, «точки». В субботу, например, разгромили их кальян-бар. Хоть это и неполиткорректно, следует признать: ближневосточная диаспора традиционно занимается здесь торговлей «веществами». А чеченцы, значит, нанесли удар в самое экономическое сердце: стали бить по наркобаргым.

Те тоже перегруппировались — и в Бургундии вспыхнула межэтническая уличная война. Полиция почти не вмешивалась, возможно, потому, что сама с наркоторговцами справиться не может: обидишь «гонимого беженца» — прослывёшь фашистом.

Мэр Дижона Франсуа Ребсамен потребовал от Парижа прислать полицейский спецназ. При этом, когда в городах Франции бузили те самые «флойдовцы», столь жёсткой реакции местных властей, как правило, не было.