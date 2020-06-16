Чем самозанятый лучше фрилансера?

Какие сервисы для них будут наиболее полезными? И почему быть официально зарегистрированным самозанятым лучше, чем просто фрилансером? Об этом «КП» беседует с Алексеем Шашкиным, директором дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.

— Алексей Петрович, расскажите, что происходило с самозанятыми во время пандемии? Сколько из них продолжали работать? Как эта ситуация повлияла на доступность сервисов для самозанятых?

— Пандемия, конечно же, больно ударила по самозанятым, как и почти по всем гражданам России. Но фрилансеры сумели быстро адаптироваться к происходящему, в этом, пожалуй, и заключается их секрет успеха: в гибкости, умении перестраиваться на ходу, находить новые ниши и способы взаимодействия с клиентами даже в такой, на первый взгляд, безвыходной ситуации. Кто-то сменил вид деятельности, кто-то переориентировался на дистанционный формат (преподаватели, фитнес-тренеры и так далее), кто-то по просьбам клиентов продолжил выездную работу. Динамика числа регистраций новых самозанятых в Сбербанк Онлайн в последние месяцы не снизилась, то есть даже пандемия не стала стоп-фактором для граждан, желающих работать на себя.

Что касается доступности, то здесь пандемия ничего не изменила: все наши сервисы для самозанятых были изначально реализованы в онлайн, так что банк оказался готов к режиму самоизоляции.

— Эксперименту с самозанятыми уже больше года. Как вы оцениваете его итоги?

— Мы считаем эксперимент удачным, и с 1 июля к нему смогут присоединиться жители любого региона страны (сейчас участвуют 23 региона, включая Москву, Московскую область и Санкт-Петербург). Этот налоговый режим позволяет в пару кликов начать вести свое дело официально, пользуясь сервисами банка, которые облегчают этот процесс. Административные барьеры теперь отсутствуют: начать или завершить свой бизнес так же легко, как открыть или закрыть вклад в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Сервисом «Свое дело» для самозанятых уже воспользовались более 120 тысяч клиентов, и их число каждый день растет.

— Зачем фрилансеру регистрироваться в качестве самозанятого?

— Для фрилансера это отличная возможность за пару минут без визита в налоговую или банк начать вести свое дело официально. Главные плюсы регистрации — расширение клиентской базы за счет рекламы, работа с юрлицами напрямую, низкая налоговая ставка. Клиенты зарегистрированного самозанятого оценят возможность заключить официальный договор и получить гарантию, которую дает онлайн-чек об оплате услуг.

Поскольку средства зарегистрированного самозанятого поступают на его счет в банке, у человека не возникает сложностей с подтверждением собственного дохода при подаче заявки на потребительский кредит и даже ипотеку (в Сбербанке такие продукты для самозанятых уже запущены).

— Какие сегменты малого бизнеса больше всего пострадали от коронавируса?

— Пострадал прежде всего весь офлайн-бизнес: туризм, развлечения и бытовые услуги. И хотя некоторые — например, образовательные организации — смогли быстро перейти в онлайн, большинство предпринимателей оказались в очень сложном положении. Даже после снятия всех ограничений путь к восстановлению для них будет долгим: экономическая ситуация и потребительский рынок изменились. Поэтому сейчас особенно важно по максимуму использовать меры поддержки, разработанные правительством, которые Сбербанк помогает реализовать.

— Как Сбербанк помогает небольшим компаниям в период пандемии?

— Мы поддержали все меры, которые разработало правительство для поддержки бизнеса. Некоторые из них направлены на весь сегмент малого и среднего предпринимательства, другие — на ИП и организации из наиболее пострадавших отраслей.

Сбербанк первым начал выдавать клиентам кредиты на выплату зарплаты под 0% по государственной программе для пострадавших отраслей. Напомню, что такой кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 месяцев. При этом ставка по кредиту составляет 0% на время субсидирования, а по окончании периода субсидирования ставка для заемщика устанавливается на уровне не выше ставки, полученной кредитными организациями по программам льготного рефинансирования Центрального банка. На 15 июня одобрено более 21 тыс. кредитных заявок от малого бизнеса на сумму свыше 36 млрд рублей, из них уже выдано 29 млрд рублей.

Другая программа, в которой мы участвуем, — это кредиты на возобновление деятельности под 2% годовых. Для тех компаний, которые до марта 2021-го сохранят не меньше 90% сотрудников, сумма кредита будет полностью списана. Погашать его и начисленные проценты будет государство. На 15 июня Сбербанк одобрил 67 тыс. заявок малого бизнеса, из которых мы уже выдали 31 тыс. кредитов на сумму 42 млрд рублей.

И, конечно же, банк столкнулся с большим количеством заявок на реструктуризацию действующих кредитов, ведь многие заемщики сейчас не могут обслуживать свои кредиты в прежнем объеме из-за отсутствия клиентов. Только за май мы реструктурировали 27 755 кредитов на сумму 44,2 млрд рублей.

— Снимаются ограничения в Москве и Московской области, другие регионы тоже смягчают самоизоляцию. Как вы считаете, все ли компании выживут после вынужденного простоя?

— Выживут, к сожалению, не все компании. Для кого-то месяцы простоя уже оказались критичными или окажутся таковыми в ближайшие недели. Сейчас необходимо сосредоточиться на восстановлении бизнеса, одновременно не забывая про соблюдение социальной дистанции, правила личной гигиены и так далее. Важно уметь быстро адаптироваться и использовать все имеющиеся меры помощи. Так, до 1 октября можно получить отсрочку по кредиту на 6 месяцев (кредитные каникулы). Также предлагаются безвозмездные субсидии, невозвратные кредиты, отсрочки по аренде. Наши специалисты готовы помочь предпринимателям сориентироваться во всех продуктах и программах, направленных на восстановление бизнеса, и вместе подобрать верное решение.

— Будут ли так же востребованы дистанционные сервисы после пандемии или мы быстро вернемся в привычный офлайн-мир?

— Режим изоляции ускорил цифровизацию многих сфер. Произошел качественный скачок: мы научились жить и онлайн, и офлайн, балансируя между этими двумя мирами. Если раньше ваши потенциальные клиенты только слышали про удаленную работу, дистанционное образование, телемедицину, то сейчас многие уже убедились в их практической пользе, а сами компании смогли найти сервисы для оптимизации бизнес-процессов или их трансформации. Сколько совещаний теперь будет проходить не в переговорных, а в Zoom?

Еще до пандемии Сбербанк разработал сервисы дистанционного обслуживания, которые стали еще актуальнее с учетом текущих реалий. Сегодня можно зарегистрировать бизнес и открыть счет без визита в налоговую и банк: регистрация займет до 5 рабочих дней (в зависимости от региона), а счет будет открыт сразу же. Наш облачный сервис «Моя торговля» позволяет контролировать работу продавцов и оформлять продажи: в одной системе можно объединить несколько географически удаленных офисов, магазинов или складов. Онлайн-сервис для ведения бухгалтерии поможет рассчитать авансовые платежи, налоги и фиксированные взносы, а также сформировать налоговую и кадровую отчетность.

— Многие желающие стать предпринимателями не знают, с чего начать. Какие курсы, образовательные программы вы им посоветуете?

— Мы гордимся бесплатной программой развития бизнес-навыков «Бизнес класс», которую разработали совместно с Google. Ее курсы делятся на три потока — для самозанятых и фрилансеров, для тех, кто уже имеет свой бизнес, и для тех, кто хочет его открыть. Тематики — построение бизнес-модели и исследование рынка, личная эффективность предпринимателя, использование искусственного интеллекта, управление командой и многое другое. Это не только теория, но и практика, полезная и для новичков, и для опытных предпринимателей. Сейчас в России по программе занимаются или уже завершили обучение 730 тысяч человек. Каждый десятый после учебы открывает свой бизнес, а каждый седьмой — находит работу. Во время кризиса запрос на обучающие программы, естественно, вырос — появились и специальные антикризисные материалы. Повторюсь, что все курсы, вебинары, статьи, справочные материалы доступны бесплатно онлайн.

Также очень рекомендую образовательную платформу Сбербанка «Деловая среда». Она содержит актуальные знания и сервисы как для начинающих, так и для опытных предпринимателей. На ней собраны советы и инструменты от практикующих предпринимателей, бизнес-тренеров, преподавателей, юридических консультантов и других экспертов.

Кроме того, Сбербанк ведет блог «Просто про бизнес», где мы публикуем статьи на прикладные темы: как открыть ИП, привлечь первых клиентов, зарегистрировать товарный знак, выбрать эквайринг. Это четкие и понятные инструкции, которые дают хороший инструментарий и помогают ориентироваться в законах.

— По вашему мнению, какие отрасли в сегменте малого бизнеса сейчас свободны? В каких нишах можно открыть свое дело?

— Первое — это, разумеется, онлайн-сервисы и дистанционные услуги. Конечно, часть потребителей вернется к привычному офлайн-формату, но большинство оценили преимущества дистанционных сервисов и продолжат использовать их и в «посткарантинной» жизни. Люди осознали, что онлайн можно не только совершать покупки, но и, например, дистанционно заниматься спортом с тренером или получить видеоконсультацию врача.

Второе — образовательные сервисы для саморазвития. Пандемия обострила конкуренцию на рынке труда, и поэтому многие сейчас предпочитают вкладывать деньги в развитие собственных компетенций и освоение новых профессиональных областей.

И третье — это бизнес среднеценового сегмента и сегмента экономпредложений. Экономическая ситуация еще не стабилизировалась, и люди с осторожностью подходят к планированию бюджета, поэтому вынуждены пересмотреть свои потребительские привычки в сторону более доступных аналогов. Соответственно, здесь тоже есть свободные ниши.

Успех предпринимательства, конечно, зависит в значительной мере от избранной сферы деятельности. Но в любом случае, на этом этапе оцените и те ниши, где вы готовы максимально использовать свой потенциал и возможности для развития. Делайте свою работу с любовью, любите своих клиентов – и вас ждет успех.