«Я все равно встану и пойду дальше». История женщины, которая заболела коронавирусом во время лечения лейкоза

«У вас нет шансов, вы умираете»

У Елены Серегиной и ее мужа Александра уже было двое детей – шестилетний Артем и пятнадцатилетняя Диана. Но узнав о незапланированной беременности, они оба ни сколько не сомневались: конечно, рожать! На 12 неделе Лена отправилась становиться на учет, сдала все необходимые анализы и вдруг – направление на консультацию к гематологу в Новокузнецк.

«Готовьтесь растить детей в одиночку», - сказала гематолог Александру. Посмотрев в глаза Елене, прибавила: «С таким не живут. У вас не шансов. Вы умираете». В Новокузнецке сказали, что беременность надо прерывать. Но Елена категорически отказалась. Они с мужем выяснили, что беременным с болезнями крови помогают в НМИЦ Гематологии, и Елена отправилась в Москву.

«Кто-то должен быть рядом»

В Москве Лене поставили правильный диагноз – острый миелобластный лейкоз – и обещали сохранить беременность. Оказалось, что химиотерапия не противопоказана со 2 триместра беременности. К Лене сразу же приехала ее мама, она бросила работу и осталась с дочерью. При таком тяжелом лечении пациенты не могут быть одни – кто-то должен быть рядом. С самого начала стало очевидно, что Елене придется делать пересадку костного мозга. Подходящих доноров в базах не нашлось, и тогда мама Елены прошла типирование. Оказалось, что она подходит только на 70%. Но врачи уверяли – это не беда. С таким неполным совпадением при пересадке они проведут дополнительные манипуляции, чтобы организм реципиента не отверг донорские клетки.

Мама Лены бросила работу и осталась с дочерьюФото: из личного архива

К сожалению, после второй химиотерапии, на 25-ой неделе беременности, у Елены отошли воды. Сердце ребенка остановилось. Женщине пришлось пережить тяжелые роды и вернуться на лечение в Гемцентр.

«Кроме вотс-апа у меня не было ничего»

Проблемы посыпались одна за другой. Депрессия, ряд операций по гинекологии, удаление лимфоузлов на горле из-за лимфоденита. Однако Елена смогла взять себя в руки. «Я стала мамой по вотс-апу, женой по вотс-апу. Кроме вотс-апа у меня не было ничего». Когда организм женщины немного восстановился, Елене провели третью химиотерапию. Пора было планировать дату пересадки костного мозга, но неожиданно у Елены поднялась температура. Именно тогда в городе был настоящий пик заболеваемости коронавирусом. У Елены взяли анализы крови. Страшные подозрения подтвердились – по результатам был обнаружен COVID-19.

Елену и ее соседок по палате, у которых так же обнаружили вирус, перевели в Институт кардиологии, перепрофилированный под пациентов с коронавирусом. Через неделю Елене стало хуже. Она задыхалась так, что чувствовала – умирает. Легкие были поражены на 40%. Ей не помогало ничего. Она не могла ходить, сидеть. Приходилось сутками лежать на животе – в позе, при которой максимально раскрываются легкие.

Елена уверена, что третья беременность, закончившаяся так трагически, ее спасла

Тромбоциты падали. Нужно было одновременно лечить коронавирус и держать под контролем лейкоз. Наконец Елена пошла на поправку. В НМИЦ Гематологии возвращаться было нельзя, так как нужно было провести еще 2 недели в изоляции. Тогда Фонд борьбы с лейкемией предоставил женщине и ее маме квартиру, в которой она смогла наконец-то отдохнуть от бесконечных больниц.

«Я буду радоваться и наслаждаться»

За все это время муж Елены заплакал только один раз. Она была в Москве, а он пошел к сыну в садик на утренник в честь 8 Марта. Когда дети с мамами пошли танцевать, Артем остался один. Вот тогда Саша позвонил Лене в слезах. А больше не плакал ни разу. Когда Лена прислала ему фотографию с выпавшими волосами, он тут же побрился в знак солидарности.

Елена уверена, что третья беременность, закончившаяся так трагически, ее спасла. «Если бы не беременность, я бы не сдала анализы и о диагнозе узнала бы тогда, когда для лечения уже было бы слишком поздно».

Елена приехала на три дня для оформления инвалидности и наконец увиделась с семьейФото: из личного архива

Впереди Елену ждет пересадка костного мозга. В боксе она будет лежать вместе с мамой. Они обе полны сил и уверенности в скорой победе. После выписки и реабилитационного периода, Елена наконец-то вернется домой к родным. Она будет регулярно приезжать в Москву для контрольных обследований, но за их результаты она не переживает: «Я не хочу бояться рецидива. Зачем тогда все это лечение? Как будто отсрочка. Все хотят жить. И я хочу. И проживу столько, сколько дано. Я буду счастливой, буду радоваться, буду наслаждаться».

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