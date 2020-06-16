2020-06-16T19:48:05+03:00
Общество

«Я все равно встану и пойду дальше». История женщины, которая заболела коронавирусом во время лечения лейкоза

Лейкоз, потеря беременности, Covid-19… - все это Елена Серегина пережила за полгода. Впереди – пересадка костного мозга от мамы – другого донора не нашлось. Но Елена знает: она не остановится, ей нужно жить
Мария ТОМИЧ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Елена Серегина с мужемЕлена Серегина с мужемФото: из личного архива
Изменить размер текста:

«У вас нет шансов, вы умираете»

У Елены Серегиной и ее мужа Александра уже было двое детей – шестилетний Артем и пятнадцатилетняя Диана. Но узнав о незапланированной беременности, они оба ни сколько не сомневались: конечно, рожать! На 12 неделе Лена отправилась становиться на учет, сдала все необходимые анализы и вдруг – направление на консультацию к гематологу в Новокузнецк.

«Готовьтесь растить детей в одиночку», - сказала гематолог Александру. Посмотрев в глаза Елене, прибавила: «С таким не живут. У вас не шансов. Вы умираете». В Новокузнецке сказали, что беременность надо прерывать. Но Елена категорически отказалась. Они с мужем выяснили, что беременным с болезнями крови помогают в НМИЦ Гематологии, и Елена отправилась в Москву.

«Кто-то должен быть рядом»

В Москве Лене поставили правильный диагноз – острый миелобластный лейкоз – и обещали сохранить беременность. Оказалось, что химиотерапия не противопоказана со 2 триместра беременности. К Лене сразу же приехала ее мама, она бросила работу и осталась с дочерью. При таком тяжелом лечении пациенты не могут быть одни – кто-то должен быть рядом. С самого начала стало очевидно, что Елене придется делать пересадку костного мозга. Подходящих доноров в базах не нашлось, и тогда мама Елены прошла типирование. Оказалось, что она подходит только на 70%. Но врачи уверяли – это не беда. С таким неполным совпадением при пересадке они проведут дополнительные манипуляции, чтобы организм реципиента не отверг донорские клетки.

Мама Лены бросила работу и осталась с дочерью Фото: из личного архива

Мама Лены бросила работу и осталась с дочерьюФото: из личного архива

К сожалению, после второй химиотерапии, на 25-ой неделе беременности, у Елены отошли воды. Сердце ребенка остановилось. Женщине пришлось пережить тяжелые роды и вернуться на лечение в Гемцентр.

«Кроме вотс-апа у меня не было ничего»

Проблемы посыпались одна за другой. Депрессия, ряд операций по гинекологии, удаление лимфоузлов на горле из-за лимфоденита. Однако Елена смогла взять себя в руки. «Я стала мамой по вотс-апу, женой по вотс-апу. Кроме вотс-апа у меня не было ничего». Когда организм женщины немного восстановился, Елене провели третью химиотерапию. Пора было планировать дату пересадки костного мозга, но неожиданно у Елены поднялась температура. Именно тогда в городе был настоящий пик заболеваемости коронавирусом. У Елены взяли анализы крови. Страшные подозрения подтвердились – по результатам был обнаружен COVID-19.

Елену и ее соседок по палате, у которых так же обнаружили вирус, перевели в Институт кардиологии, перепрофилированный под пациентов с коронавирусом. Через неделю Елене стало хуже. Она задыхалась так, что чувствовала – умирает. Легкие были поражены на 40%. Ей не помогало ничего. Она не могла ходить, сидеть. Приходилось сутками лежать на животе – в позе, при которой максимально раскрываются легкие.

Елена уверена, что третья беременность, закончившаяся так трагически, ее спасла

Елена уверена, что третья беременность, закончившаяся так трагически, ее спасла

Тромбоциты падали. Нужно было одновременно лечить коронавирус и держать под контролем лейкоз. Наконец Елена пошла на поправку. В НМИЦ Гематологии возвращаться было нельзя, так как нужно было провести еще 2 недели в изоляции. Тогда Фонд борьбы с лейкемией предоставил женщине и ее маме квартиру, в которой она смогла наконец-то отдохнуть от бесконечных больниц.

«Я буду радоваться и наслаждаться»

За все это время муж Елены заплакал только один раз. Она была в Москве, а он пошел к сыну в садик на утренник в честь 8 Марта. Когда дети с мамами пошли танцевать, Артем остался один. Вот тогда Саша позвонил Лене в слезах. А больше не плакал ни разу. Когда Лена прислала ему фотографию с выпавшими волосами, он тут же побрился в знак солидарности.

Елена уверена, что третья беременность, закончившаяся так трагически, ее спасла. «Если бы не беременность, я бы не сдала анализы и о диагнозе узнала бы тогда, когда для лечения уже было бы слишком поздно».

Елена приехала на три дня для оформления инвалидности и наконец увиделась с семьей Фото: из личного архива

Елена приехала на три дня для оформления инвалидности и наконец увиделась с семьейФото: из личного архива

Впереди Елену ждет пересадка костного мозга. В боксе она будет лежать вместе с мамой. Они обе полны сил и уверенности в скорой победе. После выписки и реабилитационного периода, Елена наконец-то вернется домой к родным. Она будет регулярно приезжать в Москву для контрольных обследований, но за их результаты она не переживает: «Я не хочу бояться рецидива. Зачем тогда все это лечение? Как будто отсрочка. Все хотят жить. И я хочу. И проживу столько, сколько дано. Я буду счастливой, буду радоваться, буду наслаждаться».

Помочь взрослым с раком крови можно тут

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я все равно встану и пойду дальше». История женщины, которая заболела коронавирусом во время лечения лейкоза
Лейкоз, потеря беременности, Covid-19… - все это Елена Серегина пережила за полгода. Впереди – пересадка костного мозга от мамы – другого донора не нашлось. Но Елена знает: она не остановится, ей нужно жить
Новости 24
Стюардесса назвала “опасный” напиток на борту самолета
Ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок
Умер Магомед Дугаев, заслуженный военный летчик СССР
Переживания из-за гибели Флойда признали "смягчающим обстоятельством" для студентов Оксфорда
Пассажиры столичного транспорта продлили более 163 тысяч проездных билетов
Клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся 17 июня
Главный храм Вооруженных сил откроют для посещения 22 июня
В Минздраве рассказали, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу
Собянин: динамика позволяет открыть рестораны и кафе через неделю
В Совфеде предложили новый порядок оказания поддержки пострадавшим предприятиям
Из-за коронавируса Эмбер Херд осталась без адвокатов в деле против Джонни Деппа
Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам
Юная чемпионка мира по скалолазанию погибла, сорвавшись с высоты 150 метров