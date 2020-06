С человечеством могут соседствовать 36 внеземных цивилизаций

Очередную — вполне достойную - попытку разобраться в парадоксе Ферми предприняли астрофизики из Ноттингемского университета (University of Nottingham in the UK). То есть, они объяснили, почему несколько десятков развитых внеземных цивилизаций (Communicating Extra-Terrestrial Intelligent - CETI), существующих в нашей галактике — Млечном пути - до сих себя не обнаружили, хотя вполне могли бы попробовать связаться друг с другом.

Об открытии британских ученых коротко рассказал портал ScienceAlert, сославшись на публикацию его авторов в Astrophysical Journal.

Напомню. Энрико Ферми - американский физик итальянского происхождения. Лауреат Нобелевской премии. По легенде, он высказал свой парадокс, еще в 1950 году, выслушав как-то за обедом своих коллег-физиков, которые пытались доказать ему, что внеземные цивилизации обязательно существуют. И свою очередь спросил: "Ну, и где же они?". Это вопрос потом и был назван парадоксом Ферми. Многочисленные скептики считают его убедительным доводом в пользу того, что высокоразвитых цивилизаций нет вовсе. Ведь пока нам известно лишь об одной — нашей.

Нашу цивилизацию британские астрофизики и взяли за основу в своих расчетах — космической эволюции. Допустили, что иная жизнь, появившись где-то еще, развивалась примерно так же, как и на Земле. На что ушло от 4 до 5 миллиардов лет.

Далее ученые «выбрали» подходящие звезды, похожие на наше Солнце, учли их способность обзаводиться каменистыми планетами, находящимися в так называемых обитаемых зонах. И допустили, что инопланетяне, освоив, как и мы, те или иные технологии, «насыщают» окружающее пространство своими радиосигналами, как минимум на протяжении 100 лет.

Некие хитрые расчеты, в итоге, продемонстрировали: в лучшем случае в Млечном пути существуют 211 CETI — вот прямо столько, в худшем случае их 4. А по «средним» прогнозам, развитых внеземных цивилизаций 36 штук. Скорее всего именно со столькими мы сегодня соседствуем.

Так почему же тогда никого из достаточно многочисленных братьев по разуму никого не видно и не слышно? А потому, что очень уж далеки они - и друг от друга и от нас, соответственно. Опять же, в лучшем случае до ближайших соседей 7000 световых лет, в худшем — 50600, а среднее расстояние между любыми двумя цивилизациями составляет 17000 световых лет. Что в любом случае исключает какой-либо контакт, осуществляемый в реальном времени со скоростью света. Будь-то радио сигналы или какие-нибудь световые.

Грустно. Если ученые не придумают, как общаться на сверхсветовых скоростях, чего в принципе хотя бы теоретически не исключал сам Эйнштейн, так и останемся одинокими.

Самое главное: отсутствие каких-либо сигналов, свидетельствующих о существовании братьев по разуму, это дурной знак. Он может означать, что время жизни цивилизаций - и внеземных, да и нашей, пожалуй, не слишком продолжительное. Чем-то ограничено.

КСТАТИ

От множества умных соседей до совсем никого

Более оптимистично настроен Дункан Форган (Duncan Forgan) из шотландского университета Эдинбурга (University of Edinburgh in Scotland). Согласно его математической модели, в Млечном пути с нами соседствуют, как минимум, 361 развитая внеземная цивилизации. Максимальное их число - 37964.

А вот астроном Димитар Сасселов - профессор из Гарварда (Harvard's Dimitar Sasselov), один из руководителей научной программы телескопа Кеплер, наоборот, пришел к совсем уж пессимистичным выводам.

Тоже обратившись к космической эволюции, ученый рассуждает следующим образом. Примерно 1 миллиард лет потребовался звездам, образовавшимся в молодой Вселенной, на то, чтобы из первичного водорода и гелия «наработать» достаточно материала для формирования планет - кислорода, железа, кремния, углерода и прочих тяжелых элементов. Еще около 9 миллиардов лет ушло на само формирование и создание условий, пригодных для жизни. Земля, возраст которой определен примерно в 4,5 миллиарда лет, хорошо вписывается в эти временные рамки. И совсем не исключено, что она никого не обогнала в своем развитии. Но и никого не попустила вперед. Иными словами, высока вероятность того, что наша планета - первая, на которой зародилась жизнь. И мы, соответственно, первые разумные существа во Вселенной.

Сасселов полагает, что время, которое потребно для появления даже простейших организмов вполне может быть сравнимо с возрастом Вселенной. Следовательно, если где-то еще и завелись братья по разуму, то, скорее всего, их цивилизация не более развита, чем наша. И возможности у нее столь же ограничены, что и у нас. Значит, не могли инопланетяне прилетать в прошлом. И наивно их ждать в ближайшее время. Как и им нас.