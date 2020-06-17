Как некультурно мэр Коврова попал под «паровоз реформ»

Сказать, чего мы больше всего боимся в пандемию?

Нет, прости господи, не аппарата ИВЛ.

Мы все боимся потерять работу: заболевших нас врачи, может, еще вылечат, а вот безработные мы хлебнем горя точно…

Родная власть, что характерно, эти страхи понимает: 3 месяца Путин, Мишустин и Минтруд увещевают российский бизнес не увольнять сотрудников, не создавать социальную напряженность, а проявить, наоборот, социальную ответственность. Получается не очень.

В высшей степени поучительная история на эту тему произошла в Коврове Владимирской области.

Юрий Морозов разом уволил всех директоров ДК и музыкальных школ.Фото: Facebook

18 мая, едва дождавшись конца федеральных нерабочих дней, в которые увольнения были запрещены, не кто-нибудь, а целый мэр города Юрий Морозов вызвал к себе в кабинет директоров всех муниципальных Домов культуры и школ искусств и объявил: «Подыскивайте себе работу».

Участник событий Дмитрий Рачков, директор ДК имени Ногина, вспоминает:

- Мы ничего такого не ожидали. Юрий Алексеевич объяснил, что в городе тяжело с бюджетом, и вышел. Сразу зашли работники отдела кадров с распоряжением, что мы увольняемся без объяснения причин (статья Трудового кодекса: «В связи с принятием решения собственником. - Ред.), одним днем. Выдали на руки трудовые книжки… Все вместе заняло минут пятнадцать: у нас в Коврове четыре Дома культуры и три школы искусств. Вышли мы, покурили всемером... Естественно, были в шоке.

Директор Дмитрий Рачков на фоне здания ДК Ногина.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

И ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПЕЛА, КАК ВОЛНА

Хай поднялся такой, будто Ленина понесли из Мавзолея.

Как? Заслуженных работников культуры, некоторые проработали на своем месте по 44 года, пнули под зад коленом?

Против Морозова выступило его собственное областное начальство: директор департамента культуры Алиса Бирюкова, а также СМИ и возмущенная общественность. Родители учеников постили селфи с табличками типа: «Руки прочь от нашего директора», «Когда Морозов слышит слово: «культура», он достает свой маузер», а сотрудники ДК по всей области неистово писали письма с адресом «Москва, Кремль» (копия: премьер-министру Мишустину, губернатору Сипягину, мэру Морозову, в профсоюз и прокурору).

Оптимизированные руководители пошли не на улицу, а прямиком на ТВ (в центре - директор ДК имени Ногина Дмитрий Рачков).Фото: YouTube

Морозов явно был удивлен таким взрывом эмоций. Он дал пресс-конференцию, где объяснил, что происходит обычная реорганизация, задуманная еще в 2018 году: ДК объединяются в одну структуру с одним руководством, как уже работают в Коврове, например, музеи: есть центральный историко-мемориальный музей, а есть филиалы. Технический персонал ДК выводится в штат управляющей организации. Да, кого-то сократят: он, Морозов, не понимает, что делает в штате каждого ДК специалист по кадрам, если во всей администрации их всего два.

- Есть должности, - делился мэр, - которые в шок меня ввергают: юрисконсульты есть у нас в ДК - с кем они там судятся, что делают? Непонятно.

Ни одного работника культуры, обещал градоначальник, изменения не тронут, наоборот, за счет сокращения лишних административно-хозяйственных единиц им поднимут зарплату, которая сейчас в разы ниже, чем у управленческого персонала. Директоров да, уволили, «причина проста, как апельсин»:

- Выплаты по сокращению штатов и увольнению без объяснения причин одинаковые, а если оставлять людей на два месяца в своих ДК в статусе сокращенных, как бы они себя вели? Не думаю, что они были бы до конца рады этим новациям, потому что до сих пор у них были неплохие и штаты, и зарплаты…

Чтобы не вредили, короче.

Мэр объяснил и то, что конструктивно мыслящие директора смогут вернуться на другие должности: «Им всем предложено неделю-две подумать, сформулировать свои предложения», и то, почему реформировать нужно сейчас: из-за пандемии мэрия уже недополучила 65,4 миллиона рублей налогов, конкретно культура не собрала 8,7 миллиона, это доход от билетов на массовые мероприятия и плата за секции, которые теперь не работают. И ограничения в этой сфере будут действовать минимум год…

Но остановить массовую истерию чиновник уже не смог.

Жители города встали на защиту деятелей культуры, но по‑современному, с помощью флешмоба, - выкладывая в соцсети селфи с рукописными плакатиками. Фото: Соцсети.

ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦА

Морозову предъявили, что он оптимизирует культуру, как трубы (мэр долгое время руководил ЖКХ), а уволенные директора - тонкие и творческие личности, ДК имеют 95-летнюю историю, на базе школы искусств имени Иорданского действует Ковровское филармоническое общество, а в ДК «Родина» - единственный в области цирк.

Согласно тексту объявления, школа искусств имени Иорданского закрыта из-за коронавируса.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Примерно такие аргументы.

Мэра вызвал на ковер вице-губернатор Сергей Шевченко, заявивший, что «официальная позиция исполнительной власти - кадровый потенциал руководителей необходимо сохранить», - Морозов уперся.

Тут заорали работники спорта: одновременно с реформированием культуры мэрия прислала им письмо с требованием сократить 18 сотрудников: от завхозов до дежурных по раздевалкам.

Куда написали работники спорта?

Правильно!

«Уважаемый Владимир Владимирович! Почти у каждого сотрудника, подлежащего сокращению, есть несовершеннолетние дети. В условиях пандемии увольнение создает угрозу их жизни». А также на ТВ:

«В кризисный период, когда люди и так находятся в стрессовой ситуации, не имеют уверенности в завтрашнем дне, их надо добить и выставить на улицу, а ведь они кормят свои семьи».

С этого момента происходящее напоминало избиение младенцев. Младенца.

Артисты оркестра «Виртуозы Москвы», которые, оказывается, ежегодно приезжали к одному из уволенных директоров на фестиваль (да-да, в райцентр), написали письмо все по тому же адресу, на самый верх.

Прокуратура начала проверку.

Президиум политсовета Владимирского отделения «Единой России», через который беспартийный коммунальщик когда-то попал на должность (он выиграл партийные праймериз и был назначен депутатами), констатировал, что «вся общественность города и области настроена против главы города оружейников», подытожил: «В создавшейся ситуации Юрию Морозову будет сложно исполнять обязанности». И предложил градоначальнику сделать соответствующие выводы…

Жители города встали на защиту деятелей культуры, но по‑современному, с помощью флешмоба, - выкладывая в соцсети селфи с рукописными плакатиками. Фото: Соцсети.

То есть вариантов и так не было никаких. А тут еще одна из культурных областных дам ехидно намекнула по ТВ, что «этот случай - лакмусовая бумажка для общества, и важно, прислушается ли к ней совет директоров предприятий Коврова, в котором есть люди, не чуждые культурным проектам, и люди, удостоенные звания «Меценат культуры» Владимирской области».

27 мая, сразу после заседания совета директоров, мэр Морозов восстановил директоров ДК и написал заявление о своей отставке.

СМЕЛЫЙ ИЛИ ДУРАК?

Я приехала в Ковров, чтобы ответить на простой вопрос: Морозов смелый или дурак?

Неужели он не понимал, что идет против генеральной линии, не побоюсь этого слова, партии на сохранение занятости перед голосованием по Конституции?

Не спрогнозировал, как остро отреагируют люди, которые в эпоху ураганной безработицы борются за зарплату, как за живучесть?

И, можно добавить, не учел болезненного самомнения и связей работников культуры. Попробуйте объединить Большой и Малый театры: посмотрите, как быстро вас съедят с содержимым кишок...

Взяла биографию чиновника: ба, да он военный. Это многое объясняет, например, жестокосердность: «Я что вас вызвал-то? Вы сегодня работаете последний день» - реальные слова Морозова, сказанные заместительнице, пожилой женщине, проработавшей в управлении 30 лет.

Вышел в отставку, не согласившись с реформами Сердюкова: «Стали ломать то, чего нельзя было ломать», а теперь то же самое говорят о самом Морозове...

Избирался с обещанием повысить зарплаты низовому звену чиновников за счет оптимизации и новых методов работы (ага!), любит неудачливого реформатора Столыпина (это судьба), на вопрос журналиста: «Ваши недостатки?» - отвечает: «Привык по трубам лазить, теперь надо учиться по паркету ходить». То есть вроде бы сам понимает, что не политик… и вдруг начинает безудержно хвастать: «Я наступил на хвост многим, кто не соглашается бежать впереди моего паровоза реформ, пусть идет на обочину, я крепко стою на ногах, знаю, куда идти, и успеваю оглядываться, чтобы не пропустить удар сбоку в челюсть…»

Пропустил.

Директор музыкальной школы №1 Александр Смирнов.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

«МОРОЗОВА МОЖНО ПОНЯТЬ»

В администрации грустит председатель городского заксобрания Анатолий Зотов, он же предыдущий глава Коврова. Когда в сентябре 2019-го Морозов вступил в должность, он не стал выгонять предшественника из кабинета, сел в непарадном-неотремонтированном. Когда две недели назад Морозов написал заявление об отставке, Зотов сообщил депутатам, что тот поступил «как настоящий офицер».

- Работал у меня первым заместителем, - вспоминает Анатолий Владимирович опального товарища, - и я был спокоен. Порядочность. Стремление достичь. Полное отсутствие стяжательства. Одновременно мы не усмотрели такое качество, как излишне высокая самооценка... Понимаете, сегодня каждый здравомыслящий руководитель сталкивается с проблемой: сетка расходов растет, а сетка доходов не увеличивается. Например, с 2020 года ряд штрафов, которые раньше шли городу, стали поступать в федеральный бюджет, так мы потеряли от 6 до 11 миллионов рублей, с прошлого года НДФЛ с больничного стал выплачиваться в бюджет субъекта Федерации, мы лишились 11 миллионов рублей... Это не говоря о сегодняшней эпидемии, от которой пострадали все муниципалитеты. Глава вынужден искать, откуда взять, но как это нужно делать? Конечно, не так: уволил директоров, а потом поставил вопрос об объединении учреждений перед советом депутатов.

Председатель совета народных депутатов Коврова Анатолий Зотов: "Каждый руководитель вынужден сегодня искать деньги. Морозова погубила излишняя самоуверенность..."Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Вы не знали?

- Не знал. Цель оптимизации культуры была озвучена Морозовым при приходе к власти, но принимать решения без согласования с областной администрацией, с промышленниками, с общественностью… Мы же не самостоятельная банановая республика.

Понятно: мэру-военному не хватило гибкости в спине.

«Оптимизированный» директор ДК имени Ногина Дмитрий Рачков тоже почему-то не ругает Морозова:

- Честно говоря, Юрия Алексеевича можно понять. Ничего не могу плохого о нем сказать: абсолютно нормальный человек, только пришел на должность. Наоборот, старался мне помочь: в ноябре у нас был юбилей ДК, 95 лет, я к нему пришел: «Юрий Алексеевич, помогите крышу починить», и он писал запрос в область на 25 миллионов... не прошло письмо, к сожалению.

Местные дома культуры давно не получают из бюджета ни копейки ни на что, кроме зарплаты.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Здание администрации Коврова.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Здание музыкальной школы имени Иорданского.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ХОЗРАСЧЕТ И СПОНСОРЫ

Мы ходим по огромному старому ДК с колоннами, пальмами, портретами большевика Ногина и статуями Ленина и говорим о том, в каком вообще положении находится культура в Коврове. Несколько лет ДК не выделяют из бюджета ни копейки, помимо зарплаты. Коммунальные услуги, ремонт, костюмы, осветительные приборы и прочий реквизит коллектив оплачивает самостоятельно, за счет родителей (здесь работают хоровые, танцевальные кружки, несколько театральных студий…), гастролей приезжих коллективов и сдачи фойе под выставки-продажи.

Дмитрий Рачков у портрета революционера Виктора Ногина.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Это почти хозрасчет, и такого, по сведениям Дмитрия Владимировича, нет ни в одном районе Владимирской области, помимо Коврова: везде ДК содержат власти.

В этом году счет за отопление за март на 90 тысяч есть, а доходов - нет. Платить должна мэрия, вот и весь сказ (причина скандала).

- Обидно, что нам-то казалось, мы работаем хорошо, - говорит Дмитрий Владимирович. - У нас бывают солисты Большого театра. На нашей площадке выступают «Виртуозы Москвы», которые дружат с ковровской школой искусств имени Иорданского. Спонсоры купили нам рояль «Бехштейн» за пять миллионов рублей, другому нашему роялю «Бехштейн» 130 лет. Каждый год в области проводится конкурс на лучший ДК, и всякий раз лучший - Ковров. В прошлом году это был наш ДК Ногина...

Спонсоры - еще одна лошадь, на которой едет эта культурная телега. Ковров непростой городок, здесь мощная оборонная промышленность, а совет директоров таких предприятий, как ЗиД (машиностроительный завод имени Дегтярева) и «Аскона» (крупнейший в России производитель ортопедических матрасов), считается настоящей властью, не чета администрации.

И вот у этих бизнесменов, крупных и поменьше, есть неформальный лидер в сфере меценатства, производитель антисептиков Фриман Владимир Борисович, хозяин маленького ООО «Септа».

Владимр Фриман - руководитель ООО "Септа", меценат Владимирской области и большой друг ДК Ногина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Этот Фриман здесь притча во языцех: то он ремонтирует памятник павшим в Великую Отечественную, то придумывает повесить на площади репродукторы «От Советского информбюро…» (и вместе с ним подтягивается еще десяток фирм, такая «группа Фримана»).

А у этого Фримана Владимира Борисовича - дочь-скрипачка Ирина Фриман, которая выступает в ДК Ногина.

Дочь спонсора Ирина Фриман - скрипач, играла в ДК Ногина, и потому предприниматель оказал учреждению помощь в ремонте... и не только.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Ну я сказал, конечно, коллегам- промышленникам свое мнение: неправильно поступил глава, - подтвердил Владимир Борисович «Комсомольской правде»...

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Слишком честный человек

В мэрии меня приперли к стенке:

- А вы сами как считаете? Кто прав в конфликте?

Я ответила:

- У нас в Москве объединили по ШЕСТЬ школ и ДЕСЯТЬ садиков, и никто не пикнул. Я выросла в городе Люберцы, там ДК объединены. Просто ваш Морозов слишком честный: он сразу всех уволил, а надо по-хитрому: сначала успокоить людей: «Мы все - одна команда!», а уж через полгодика...

Все оптимизации, которые я наблюдала, происходили именно так. В Коврове просто все сошлось: офицерская честь, дочь мецената - скрипачка, короткое знакомство с «Виртуозами Москвы», растущая безработица.

Я позвонила Морозову, который до сих пор отказывал в интервью всем журналистам, и он рассмеялся:

- Мне сейчас отлично! Я свободный человек. Я поступил правильно! Я поступил бы так еще раз! Скоро власть все равно будет вынуждена так поступить, точно так же!

Когда я уезжала из Коврова, новый мэр Наумов заявил, что на производстве одна машина заменяет пять рабочих, поэтому оптимизация сферы культуры неизбежна.

Можно добавить: как победа коммунизма.