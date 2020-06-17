«Я не могу быть один»: Павел Прилучный рассказал, кто утешил его после развода с Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце на днях получили официальный развод. В интервью Youtube-проекту «вМесте» 32-летний актер рассказал, как он построил свою жизнь после расставания с женой. В апреле Агата собрала вещи, забрала детей и переехала в принадлежащую супругам московскую квартиру. Павел остался один в их подмосковном доме. По выходным дети гостят у него, но потом они снова уезжают к маме, и Прилучный остается один. По словам артиста, он плохо переносит одиночество, поэтому постарался решить эту проблему. Справиться с ощущением пустоты ему помогают домашние питомцы.

- Я не могу быть один. Даже когда работаю. Мне нужно, чтобы кто-то ходил вокруг, разговаривал. У меня две собаки, кошки, рыбки. Я так решил эту проблему, - сообщил актёр.

Павел рассказал, что в детстве пережил трагедию – смерть отца (он ушел из жизни, когда будущему актеру было 13 лет). Поэтому больше всего он боится одиночества. Именно это подтолкнуло его к созданию большой семьи: у Прилучного и Муцениеце растут двое детей, 7-летний Тимофей и 4-летняя Мия.

К слову, накануне развода Агата неожиданно призналась, что все еще любит своего бывшего мужа и не хочет причинять ему вреда. В Youtube-интервью Ксении Собчак 31-летняя актриса, расставшаяся с супругом из-за домашнего насилия, сказала, что не будет говорить о нем плохих вещей.

- Я люблю этого человека и ни в коем случае не хочу показать его в дурном свете. А как по-другому? Уничтожать человека? Человек заблудился, - рассказала она.

Развод Прилучного и Муцениеце прошел относительно мирно. Актер оставил жене и детям квартиру в Москве. Опеку они поделили поровну: хотя дети живут с мамой, они могут видеться с отцом, когда он этого захочет.

Ранее Агата объяснила, почему их брак дал трещину. По словам актрисы, они с мужем перестали понимать друг друга.

- Наш союз пришел к тому, что нам надо разойтись. Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше. Для меня это показатель, - рассказала Муцениеце. - Он не понимает меня. Я не понимаю его. Мы не можем найти общий язык. Мы решили, что будет правильным разойтись, чтобы остаться нормальными родителями для своих детей.

Впрочем, поклонники подозревают, что виной всему не только взаимное недопонимание, а еще и увлечение Павла алкоголем. Буквально через несколько недель после того, как Муцениеце объявила о разводе, она опубликовала в Инстаграме шокирующий видеоролик. В нем актриса рассказала, что во время самоизоляции в загородном доме муж поднял на нее руку и довел до слез детей. Ссора между супругами началась после того, как Прилучный, по словам Агаты, пил десять дней подряд.

- Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате, - рассказывает актриса в видео со слезами на глазах. - Он во время пандемии нас выгоняет из дома. Так что мы завтра уедем в квартиру. Но я не могу этого не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Просто знайте, что вот такой человек Павел, представляете?