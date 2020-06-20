Они точно что-то знали: В 1960 году «Комсомольская правда» предсказала, каким будет мир в 21-м веке

Когда мы готовили юбилейный номер и книгу к 95-летию «КП», то среди многих исторических страниц нашли эти, пожалуй, самые удивительные. Опубликованы они были 1 января 1960 года и предсказывали, каким будет обычный день спустя полвека - то есть в 2010-м.

Составили их легендарный обозреватель «Комсомолки» Ярослав Голованов и будущий знаменитый писатель-фантаст Дмитрий Биленкин. Что же они предсказаи?

1. Видеосвязь - сбылось

Передача звука и изображения по скайпу и другим мессенджерам плотно вошла в нашу жизнь. Причем проблемы с качеством связи тоже предсказаны верно.

Предсказание:

Почему не цветное?

Прошу Совет читателей опубликовать мою заметку о возмутительных беспорядках с видеотелефоном. Несмотря на жалобы, вчера у нас, в Аральске, на экранах видеотелефонов изображения получались опять не цветными.

После работы, во втором часу дня, я вызвал к проводу младшую сестру, путешествующую по Днепро-Донскому каналу. Представьте себе, изображение было черно-белым, как десять лет назад!

Пора наконец обеспечить круглосуточную цветную видеотелефонную связь во всех наших городах и поселках, а не довольствоваться старым.

А. Мамедов, гидроагроном

2. Тайна Тунгусского метеорита не разгадана - сбылось

Осколки загадочного объекта так и не найдены, хотя научная экспедиция «Комсомольской правды» в 2017 году ответила на два главных вопроса - что это было (все-таки каменный метеорит) и где это искать (в ста километрах западнее от эпицентра взрыва - совершенно не там, где работали все экспедиции в течение века)?

Для окончательной разгадки тайны метеорита нужна большая экспедиция Академии наук, но ее все никак не соберут. И здесь предсказатели снова попали в точку!

Предсказание:

Раскрыть тайну «Тунгусского дива»

Нашему времени достался счастливый жребий – разгадать многие из вековых тайн, мучавших на протяжении поколений воображение ученых. Всего десять лет назад была найдена на дне океана столица Атлантиды, и проведенные подводные раскопки ее полностью подтвердили зыбкое предание Платона. Уже несколько лет шаровые молнии – одно из загадочнейших некогда явлений природы – служат практически для переброски без проводов значительных количеств энергии. Расшифрованы с помощью новейших электронных счетных машин письмена древнего Крита. И, может быть, последней из древних загадок остается «Тунгусское диво». Ибо и до сих пор не прекращается затянувшийся на столетия спор о том, был ли это космический корабль, метеорит или еще какое-нибудь явление природы?

По нашим подсчетам, на месте свершения «Тунгусского дива» только за последние десять лет перебывало около 47 так называемых «самодеятельных» научных экспедиций. Здесь были студенты ряда высших учебных заведений, две экспедиции, организованные Союзом писателей, и три – Союзом художников. Посещавшие это место журналисты издали (опять же за последние 10 лет) 18 книг очерков. В связи с большим наплывом туристов, здесь создана постоянная турбаза. Каждое воскресенье здесь приземляется множество экскурсионных вертолетов. И только Метеорный комитет Академии наук до сих пор никак не найдет у себя сил для того, чтобы провести окончательные комплексные исследования

В. Иванов, Ю. Климов и еще 198 подписей рабочих химкомбината имени сорокалетия освоения Космоса.

3. Полеты на Луну - сбылось

Поразительно, что в заметке почти угадан год первой лунной экспедиции - 1970-й. В реальности это случилось в 1969-м.

Предсказание:

Нужен заповедник на Луне

«И вот мы на Луне… Космический корабль стоит чуть накренившись – одна из его мощных опор попала в неглубокую трещину…

Какая интересная здесь почва! Она слоем в несколько сантиметров покрыта мелкой дисперсной пылью. Местами поверхность этой пыли похожа на темно-серый бархат, местами сверкает каплями неокисленных металлов… Великое наслаждение идти по этому мягкому, чуть хрустящему ковру. Ничего подобного нет на Земле!..»

Да, ничего подобного на Земле нет – прав Кирилл Августов, почти сорок лет назад с первой экспедицией посетивший Луну. Но автор всемирно известного путевого дневника, из которого мы взяли эти строки, и не подозревал, что очень близок день, когда «ничего подобного» не будет и на Луне.

Бесспорно, Луна манит молодых романтиков своими богатствами, неосвоенностью целины. За последние годы она привлекает и бесчисленных туристов, альпинистов и экскурсантов, которые проводят в исследовании ночного спутника Земли свои ежегодные отпуска. Конечно, приятно отпечатать следы своих ботинок на еще нехоженой бархатной поверхности Луны, тем более, что нехоженые места здесь легко различимы. Но вместе с тем мы обязаны не забывать о наших потомках. Надо оставить на века хотя бы небольшой заповедный участок лунной поверхности таким, каким он был до первых космических полетов. Вероятно, наиболее целесообразно объявить заповедными территориями залив Астронавтов моря Москвы и южные отроги горного хребта Советский. Нога человека не должна коснуться этих территорий. Однако необходимо разрешить пролет над ними на астротакси в организованном порядке.

Василий Тряпиков, почвовед лунхоза «Ломоносов-2».

4. Очереди из альпинистов - сбылось

В 2019 году к вершине Эвереста выстроилась очередь из 300 человек. В ней погибли двое туристов. После этого случая власти Непала ограничили допуск на вершину.

Предсказание:

Доступ ограничен

ХОРОГ. 31 декабря. (Наш корр.). Совет спортивных обществ и организаций принял решение о временном ограничении доступа альпинистов на пик Победы до двух тысяч человек в день. Решение продиктовано необходимостью разгрузки транспорта, доставляющего отдыхающих в памирские санатории ультрафиолета. Отныне значительная часть альпинистов будет совершать тренировочные восхождения на пик Москвы.

5. Медленная реакция чиновников на материалы журналистов - сбылось...

...Точнее, ухудшилось! Сейчас силовики и чиновники скрылись за броней пресс-служб, единственная задача которых не снабжение информацией, а ее сокрытие.

Предсказание:

По следам выступлений «Комсомольской правды». НАКОНЕЦ-ТО!

Пятьдесят лет назад, 9 сентября 1959 года, в нашей газете была опубликована статья Л. Леонидова «Пожалейте читателя», в которой критиковались книжки серии научно-популярной литературы Академии наук СССР.

5 октября того же года редколлегия научно-популярной литературы Издательства АН СССР решила обсудить эту критическую статью. Как сообщил тогда заместитель директора издательства, главный редактор Е. С. Лихтенштейн, «группе членов редколлегии поручено в ближайшие дни подготовить ответ, который после утверждения его редколлегией будет немедленно послан в редакцию «Комсомольской правды».

В архивах «Комсомольской правды» сохранились служебные записки, которые позволяют сделать вывод, что до конца 1959 года упомянутая в письме тов. Лихтенштейна группа не справилась с возложенной на нее миссий, так как ответа не было.

Сегодня мы можем сообщить читателям, что недавно редакция получила из издательства Академии наук новое письмо. Извиняясь за некоторую задержку, нам сообщают, что работа упомянутой ранее группы в основном закончена и ответ уже находится в процессе утверждения редколлегией.

6. Пересадка органов - сбылось

Сейчас это будни медицины. Причем пересадка сердца состоялась через семь лет после выхода предсказания (в 1967-м), а, легкого - только через 21 год (1981-й).

Предсказание:

Новое легкое

ГОРЬКИЙ, 31 декабря (Наш корр.). В клинике экстренной помощи Института восстановительной хирургии проведена интересная операция.

…Сияющий белизной зал. Специальные бактерицидные источники света уничтожают возможность проникновения в операционную инфекций. У стола, где лежит больной, склонились врачи.

Скальпель хирурга рассекает кожу. Ассистент проворно накладывает зажимы. Раздвинув ребра, хирург рассматривает поврежденное легкое.

- Будем заменять, - решает хирург.

Через несколько минут он осторожно извлекает из немного сосуда запасное легкое. Оно хранилось в клинике несколько месяцев и сейчас заменит пораженный орган больного.

Операция закончена. Хирург накладывает последний шов.

- Когда-то на заводах Форда, - рассказывает хирург после операции, - висел такой плакат: «Не забывайте, что бог, создав человека, не создал к нему запасных частей». Но уже в 50-х годах прошлого века советские ученые Синицын, Демихов и другие занялись проблемами пересадки сердца. Их работы натолкнули на мысль создать специальные института по замене поврежденных органов человека – почек, печени, легких, даже сердца.

Проблема продления жизни человека – важнейшая в современной медицине. Не случайно такие клиники, как наша, откроются в новом, 2010 году, во многих городах.

7. Управление погодой - сбылось

Человечество научилось как вызывать дождь, так и разгонять облака с помощью спецсамолетов. Например, перед парадами на 9 Мая.

Предсказание:

Перерасход дождей

ЖИГУЛЕВСК, 31 декабря. (Наш корр.). Сегодня здесь закончилось совещание метеорологов Волго-Печорской климатической системы. Подведены итоги года. Выяснилось, что метеорологические управления Куйбышевского и Саратовского районов перерасходовали число осадков – особенно в виде искусственных дождей. Видимо, это рецидив бывавшего у наших предков страха перед засухой.

8. Колония на Марсе - не сбылось...

...Пока! Но знаменитый изобретатель Илон Маск обещает поселок на Красной планете уже к 2050 году.

Предсказание:

В истекшем году открылась первая народная здравница на Марсе. На нашем снимке вы видите здание санатория «Позитрон», в котором отдыхают рабочие, инженеры и техники комплексных разведочных отрядов. К услугам отдыхающих тенистый парк древовидных папоротников, многочисленные медицинские и физкультурные кабинеты, искусственный солярий.

Отдыхающие предполагают предпринять ряд интересных экскурсий по планете. Они побывают в главном ботаническом саду имени Г. Титова, в домике писателя Александра Казанцева, автора старинной повести «Планета бурь».

Прочитав предсказания сейчас, становится не до смеха - слишком многое угадано точно...

9. Упрощение русского языка - сбылось...

Происходит это как сверху - допущением разговорной речи в академические словари, так и снизу - через безграмотную переписку в мессенджерах :)))))))

Предсказание:

Читатель продолжает разговор. ЯЗЫК ДОЛЖЕН СТАТЬ ВРОВЕНЬ С ВЕКОМ!

«Не засоряйте детям головы»

Дорогой Совет читателей!

В связи с дискуссией, разгоревшейся на страницах вашей газеты, по вопросу о том, оставлять или не оставлять в составе современного языка притяжательные местоимения единственного числа, я хотела бы сказать следующее.

Во-первых, слово вроде «мой», «твой», «свой», «моему», «моего» и т.д., давно уже устарели и постепенно выходят из употребления. Их первоначальный смысл утрачен, он умер вместе с собственниками прошлых эпох и никогда больше не возродится. Уж по одному этому нужно отказаться от таких слов, а не прививать посредством их детям совершенно чуждые людям чувства.

Во-вторых, нынешняя школьная программа и без того перегружена, чтобы заставлять еще ребят заучивать никчемные правила, запоминать ненужные слова.

Я самым решительным образом присоединяюсь к противникам академической точки зрения, и, как мать одиннадцати детей, категорически требую: уважаемые ученые, не засоряйте детям головы.

Н. СИДОРКИНА, г. Новосибирск.

Эти слова нужны!

Дорогие товарищи!

Признаться, я несколько удивлен, что уважаемая «Комсомольская правда» вынесла на обсуждение своих читателей вопрос о том, быть или не быть в языке притяжательным местоимениям ед. числа.

Разумеется, нельзя не согласиться с тем, что в последние десятилетия слова «мой», «твой», «свой» стали употребляться гораздо реже, чем это было раньше. Но это вовсе не значит, что они умерли, стали атавизмами. Ими еще пользуются и довольно-таки часто. Недавно меня навестил мой молодой друг со своей возлюбленной. Представляя ее мне и домочадцам, он сказал: «Знакомьтесь – моя невеста». Я не представляю себе, что бы он сказал, если бы не знал притяжательного местоимения «мой». Неужели он должен был рекомендовать свою девушку: «Наша невеста»?

Противники так называемой академической точки зрения в своем отрицании притяжательных местоимений единственного числа, якобы исходят из стремления уберечь молодое поколение от антиобщественных поступков. Но кто им поверит, что молодой человек станет эгоистом оттого, что будет знать прекрасные слова, сказанные поэтом:

Радуюсь я –

это

мой труд

вливается

в труд

моей республики.

В. ДОЛГОПРУДОВ, академик.

На рассмотрение Академии

Примиряя две противоположные точки зрения, я вношу на рассмотрение академии следующие предложения.

Первое. Оставить в языке притяжательные местоимения множественного числа (слова «наш», «ваш» и производные от них). Например:

«Не пропадет ваш скорбный труд

И дум высокое стремленье».

Второе. Притяжательные местоимения единственного числа (слова «мой», «твой», «свой» и производные от них) также оставить. Но выделить их в особый разряд, именуя отныне: стяжательными местоимениями. Склоняться же они будут по-прежнему, по образцу прилагательных типа «лисий».

Г. ЛАПШИН. г. Тамбов.

10. Появление «Аншлага», «Кривого зеркала» и тому подобного «юмора»...

Без комментариев.

Предсказание:

С площадки общественного суда. ПРЕСТУПНИК НАКАЗАН

КАМНЕГОРСК, 31 декабря. (Наш корр.). Вчера состоялся суд. Площадь Общественного суда после длительного перерыва заполнили возбужденные группы людей. Три дня назад в нашем городе было совершено крупнейшее за последнее время преступление. Гастролировавший здесь куплетист Василий Большов позволил себе, злоупотребляя доверием и временем граждан, исполнять в течение полутора часов крайне неостроумные и надоевшие всем еще двадцать лет назад эстрадные номера.

Под бурные одобрения собравшихся общественный обвинитель заявил:

- Вас, гражданин Большов, спасло только то, что в нашем городе ввиду безукоризненно поставленного холодильного дела не сыскать ни гнилого яблока, ни протухшего яйца.

Общественный суд постановил: записать весь репертуар В. Большова на магнитофонную пленку и заставить автора пять раз подряд прослушать собственные куплеты. Коллективу окружной самодеятельности, рекомендовавшему В. Большова для гастрольных поездок, послано резкое возражение.

11. Обнаружение цивилизации на Марсе - не сбылось

По крайней мере пока! Но мы будем искать. С 2050 года.

Предсказание:

Для вас, любознательные. Прочитаны первые страницы

Как сообщил директор института марсианской филологии и фольклора академик А. Максимов, на днях удалось прочесть первые страницы двух книг из обширной библиотеки марсианской литературы, обнаруженной на Демосе – одном из спутников Марса.

Как показали исследования, первая из книг является сборником лекций на научные темы. Заглавие первой лекции: «Есть ли жизнь на Земле?» В лекции утверждается, что Землю вряд ли населяют живые существа, т.к. «там слишком жарко, слишком плотная атмосфера, содержащая к тому же слишком много кислорода».

После долгих исследований удалось установить, что вторая книга – своеобразная запись музыкальных произведений. В отличие от земной музыки, музыка Марса содержит всего четыре ноты. Первый концерт марсианской музыки решено провести в феврале.

Шестьдесят лет назад журналисты «КП» сделали шутливый спецвыпуск с предсказаниями о жизни в ХХI веке.

12. Исчезновение самогоноварения - а вот не сбылось!

Самогон - враг! Потому его гнали, гоним и будем гнать.

Предсказание:

Таинственная находка

РОСТОВ, 31 декабря. (Наш корр.). Экспедиция Института материальной культуры Академии наук, производя раскопки на дне Азовского моря, обнаружила странный предмет. Он представляет из себя закрытый со всех сторон жестяной бак, от которого отходит змеевидная металлическая трубка.

Руководитель экспедиции академик А. Е. Богданов в беседе с вашим корреспондентом заявил, что находка не может быть предметом культового обряда скифов, как полагает профессор археологии В. Н. Золотарев.

- Культура скифов не знала змеевика, - сказал А. Е. Богданов. – Змеевик, извлеченный со дня моря, изготовлен, судя по грубости отделки и примитивности конструкции, не позднее эпохи крушения поздней Римской империи. Очевидно, каким-то образом он находил применение в кузнечном деле.

Таинственная находка вызвала оживленную дискуссию среди ученых. Доктор исторических наук Б. А. Прокофьев предположил, что загадочный предмет является клизмой для лечения лошадей.

Иную точку зрения высказал известный историк искусств З. К. Кацепуро. Он считает найденный предмет одним из образцов так называемой абстракционистской скульптуры, имевшей некоторое распространение в ряде стран в середине прошлого века.

Весьма несерьезной представляется научная гипотеза, высказанная этнографом Ю. Н. Лихватовым.

Согласно этой гипотезе, жестяной резервуар со змеевиком является так называемым «самогонным аппаратом».

- Еще в прошлом веке при помощи этого аппарата, - сказал Ю. Н. Лихватов, - отдельные лица из смеси сахара, дрожжей и воды изготовляли некое питье.

Однако цель, с какой употреблялось это питье, этнограф объяснить не смог. Тем не менее, Ю. Н. Лихватову была предоставлена возможность приготовить смесь из названных им компонентов. Путем перегонки смеси через аппарат Ю. Н. Лихватов получил три килограмма сто сорок восемь граммов жидкости, отличающейся бледно-зеленым цветом и зловонным запахом. Стакан этой жидкости был введен в желудок собаки. Через восемь минут животное потеряло равновесие и упало на землю в сонном состоянии.

Этнограф Ю. Н. Лихватов тут же отказался от своей гипотезы, признав ее вздорной.

Назначение предмета, извлеченного со дня моря, до сих пор является загадкой.

13. Человек в космосе - сбылось

Как раз через год после выхода предсказания - в 1961-м.

Предсказание:

Первые астронавты

Со дня сотворения мира

легенды слагались веками,

но не было дерзостней мифа,

чем миф о крылатом Икаре…

Мы медленно всходим по трапу,

мы смотрим на землю влюблено.

Нас ждут голубые пространства

небесного млечного лона.

И вот чуть приметною вехой,

укутанная облаками,

плывет колыбель человечества,

покачивая материками.

А вдруг мы закружимся в млечности,

молниями испепеленные?!

…Гордись, колыбель человечества:

Мы выросли из пеленок!

Станислав Куняев

14. Разная погода на футбольном поле - сбылось...

...Как ни странно! Следуя европейским правилам у нас проходят игры по системе «осень - весна». И если в Испании, например, проблем нет - у них плюсовая погода, то у нас футболисты гоняют мяч в мороз.

Предсказание:

Об одном непродуманном решении. Письмо в редакцию

С той поры, как в положение о розыгрыше первенства по футболу был внесен пункт о том, что команды могут избирать по взаимному согласию нужный микроклимат, на поле происходит много недоразумений. Как известно, в пятницу «Ракета» выиграла у «Лунника» со счетом 7:0. Вратарь «Лунника» утверждал, что ему было очень жарко, в то время как его коллега из «Ракеты» жаловался на недостаток отопления.

Вчера в кубковой встрече команды Кушки и Нарьян-Мара пошли на взаимные уступки. Южане установили на своей половине поля температуру минус один градус, а северяне плюс девятнадцать. Нудная игра закончилась вничью, так как игроки, опасаясь простуд, взаимно не переходили центра поля. Каждый гонял мяч у своих ворот.

Пора, давно пора Совету установить единую погоду для всех футбольных встреч. Ведь команда любого города может тренироваться и играть при официально утвержденной погоде.

Группа любителей футбола В. Карманов, И. Алиев, К. Мамардашвили и др. Всего сорок три подписи.

15. Разноцветный снег - сбылось

Но радоваться тут нечему. В некоторых промышленных городах выпадает снег и черного, и оранжевого, и любого другого цвета.

Хорошая инициатива.

ЧИТА, 31 декабря (Наш корр.). Готовясь к новогоднему празднику, группа молодых метеорологов-любителей создала здесь снег нескольких расцветок. Вчера выпал праздничный серебристо-лазоревый снег, очень красивый и гигиеничный. На месте соревнования лыжников выпал специальный синий, как морская волна, снег.

16. Клонирование - сбылось.

Первый клон появился в 1996 году - та самая овечка Долли. До мамонтов, правда, руки не дошли. Но ученые их не опускают и обещают каждому зоопарку по мамонту. И, возможно, динозавру!

Предсказание:

Мамонт в зоопарке

Как известно, биологическая наука добилась огромных успехов в области искусственного торможения функций живого организма путем специального режима охлаждения. Не менее сложной надо считать и обратную задачу: возобновление жизнедеятельности органов после длительного понижения температуры, которое вызывало состояние физиологического торможения, близкого к смерти.

В беседе с нашим корреспондентом директор Института термомедицины, член-корреспондент Академии наук Ю. В. Долгушкин рассказал:

- Сейчас работники нашего института решают большую и очень сложную задачу – оживляют мамонта, обнаруженного экспедицией зоологического института на полуострове Таймыр в этом году. Доисторический гигант, погибший несколько тысячелетий назад, прекрасно сохранился в вечной мерзлоте Центрального государственного полярного заповедника имени О. Ю. Шмидта. Это нелегкая задача. Но мы не теряем надежды на удачный исход смелого эксперимента. Предварительный этап работ прошел успешно. Записаны первые биотоки головного мозга, завтра ожидаем первых ударов сердца. Я думаю, что в феврале-марте наступающего года москвичи смогут увидеть мохнатого гиганта в зоопарке. Заранее предупреждаем, что в первые дни доступ к вольеру мамонта будет ограничен: животному необходимо привыкнуть к новому образу жизни и к людям.