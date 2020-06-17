В Москве обокрали актрису из сериала Воронины

Все случилось на улице Снежная в Москве. 45-летняя актриса театра и кино Анна Данькова делала покупки в одном из продуктовых магазинов. Внезапно женщина заметила, что телефон, который всегда был под рукой, исчез. Проверив карманы и сумочку, Анна поняла, что ее обокрали - карманник вытащил смартфон пока она выбирала продукты.

«В полицию обратилась актриса театра «Содружество актеров Таганки» Анна Данькова. Женщина сообщила, что неизвестный вытащил у нее телефон iPhone XS Max. Она сразу заблокировала привязанные к номеру банковские карты, поэтому никаких списаний воры произвести не успели. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося инцидента и устанавливает все детали происшествия», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Анна Данькова - актриса театра и кино, работает в театре «Содружество актеров Таганки». Анна известна по ролям в таких сериалах как: «Воронины», «След», «Закон и порядок», «Филатов», «Гроздья винограда». Помимо актерской карьеры женщина с детства занималась музыкой. Ее голос звучит в саундтреке сериала «Кармелита».