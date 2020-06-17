2020-06-17T10:39:01+03:00
Происшествия

В Москве обокрали актрису из сериала Воронины

Пока Анна Данькова делала покупки у нее из сумки вытащили iPhone
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Анна Данькова - актриса театра и кино, работает в театре «Содружество актеров Таганки»Анна Данькова - актриса театра и кино, работает в театре «Содружество актеров Таганки»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Все случилось на улице Снежная в Москве. 45-летняя актриса театра и кино Анна Данькова делала покупки в одном из продуктовых магазинов. Внезапно женщина заметила, что телефон, который всегда был под рукой, исчез. Проверив карманы и сумочку, Анна поняла, что ее обокрали - карманник вытащил смартфон пока она выбирала продукты.

«В полицию обратилась актриса театра «Содружество актеров Таганки» Анна Данькова. Женщина сообщила, что неизвестный вытащил у нее телефон iPhone XS Max. Она сразу заблокировала привязанные к номеру банковские карты, поэтому никаких списаний воры произвести не успели. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося инцидента и устанавливает все детали происшествия», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Анна Данькова - актриса театра и кино, работает в театре «Содружество актеров Таганки». Анна известна по ролям в таких сериалах как: «Воронины», «След», «Закон и порядок», «Филатов», «Гроздья винограда». Помимо актерской карьеры женщина с детства занималась музыкой. Ее голос звучит в саундтреке сериала «Кармелита».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Почему важно носить маску после снятия ограничений, объяснил врач
Учёные открыли способ омолодить организм и продлить жизнь
В группе по 38 добровольцев: В Минздраве рассказали об испытаниях двух вакцин от коронавируса
Банкиры попросили отложить на четыре года переход на отечественное ПО
Разработчики рассказали, на что способен новый пистолет скрытого ношения
В России 194 человека умерли от коронавируса за минувшие сутки
Москвичей предупредили о резком похолодании
Состояние полицейского, раненого на Ленинском проспекте, ухудшилось
Боня объяснилась после слов о раздаче денег "нищебродам и алкашам"
Мошенники придумали новую схему обмана при продаже авто
Медведев назвал аморальным отказ от снятия санкций с пострадавших от пандемии стран
В Москве от коронавируса вылечились еще 2271 человек
Дональд Трамп случайно "изобрел" вакцину от СПИДа
Рестораторы рассказали, как изменятся цены в кафе из-за ажиотажа на летних верандах
Минэк озвучил рейтинг самых провальных госпрограмм
Россияне на самоизоляции стали больше тратить на продукты, детские товары и фастфуд
Медведев назвал шаги для выхода из кризиса
С 2020 года результаты ЕГЭ будут проверять нейронные сети
В России планируют ввести новое пособие для матерей и отцов-одиночек
Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Медведев считает вероятность финансового кризиса в 2021 году выше, чем в 2020
Спецназовцы и разведчики получат «КамАЗы»-бронекапсулы
Бывший дипломат сообщил, что в СССР готовились отдать Карелию Финляндии
После снятия ограничений в фитнес-клубы вернется не более 50 процентов клиентов
Президент Гондураса вместе с женой заразился коронавирусом
Врач рассказал о влиянии самоизоляции на рождаемость