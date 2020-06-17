2020-06-17T13:08:02+03:00
Происшествия

"Видел такое по телеку": в Подмосковье 7-летний мальчик ранил ножом пьяного отца

Мужчина ругался и избивал маму первоклашки
Анастасия ВАРДАНЯН
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Скорее всего, уголовное дело возбуждать не будут.Скорее всего, уголовное дело возбуждать не будут.Фото: Тимур ХАНОВ
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Ругать или хвалить 7-летнего Диму*, кажется, не знает ни полиция, ни его родители. Во время ссоры двух взрослых мальчишка заступился за маму, да так, что отец попал в больницу.

Все произошло во вторник, 16 июня в квартире семьи в поселке Ермолино Московской области. Отец мальчика, 40-летний грузчик, после работы вернулся домой пьяным и закатил скандал.

- Ссора родителей длилась несколько часов. Рано утром мальчик услышал крики мамы, которую избивал отец. Ребёнок решил заступиться за мать и ударил отца кухонным ножом в живот, - сообщили "Комсомольской правде" собственные источники в правоохранительных органах.

Папашу увезли на скорой, а мальчишке с мамой пришлось ехать на допрос. Школьник рассказал следователям, что раньше видел такие сцены по телевизору, поэтому и решил повторить.

Отец мальчика жив, сейчас мужчина в больнице. Скорее всего, уголовное дело возбуждать не будут. Но семью уже взяли под особый контроль органы опеки. Остаётся надеяться, что пить отец семейства после такого бросит.

- Мама мальчика рассказала, что у нее с мужем на протяжении 10 лет возникают конфликты из-за его злоупотребления алкоголем. В связи с этим следователем следственного отдела по г. Дмитрову ГСУ СК России по Московской области также организовано проведение доследственной проверки по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей должностными лицами органов, осуществляющих профилактические мероприятия, - сообщила "Комсомольской правде" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

* имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

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