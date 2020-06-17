2020-06-17T13:20:26+03:00
Общество

«Почему раньше не трогали его?» Поклонская прокомментировала захват монастыря Уральским старцем Сергием

Депутат заявила о проблеме в РПЦ
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Каждый пользуется в свою пользу этим коронавирусом, считает Поклонская.Каждый пользуется в свою пользу этим коронавирусом, считает Поклонская.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Изменить размер текста:

Из Екатеринбургской епархии приходят тревожные новости. Якобы запрещённый в служении схиигумен Сергий (Романов) захватил с казаками Среднеуральский женский монастырь. Его называют духовником многих известных людей. В том числе и депутата Госдумы Натальи Поклонской.

В эфире Радио «Комсомольская правда» она прокомментировала эту жуткую историю ведущей Арине Шараповой.

Шарапова:

- Наташа, довольно сейчас распространившаяся информация игумена Сергия, который ваш духовник…

Поклонская:

- Ошибаетесь, Арина.

Шарапова:

- Что происходит, на ваш взгляд? Почему коронавирус дает возможность кому-то создавать такие практически революционные ситуации? Зачем? Получается, что люди этим пользуются.

Поклонская:

- Ой, пользуются все, кому не лень. Каждый пользуется в свою пользу этим коронавирусом. А говорить если о ситуации в Екатеринбурге с этим монастырем, то Сергий является не духовником, насколько мне известно. Я знаю, что он построил этот монастырь с нуля. Все, что там стоит в лесу, монастырь огромный, это все построил Сергий со своими прихожанами. И я уж не знаю, как это у него получилось, наверное, трудно.

Кадры сделанные в обители после того, как схиигумен Сергий занял ее вопреки воле епархии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кадры сделанные в обители после того, как схиигумен Сергий занял ее вопреки воле епархии.Фото: Алексей БУЛАТОВ

И сегодняшняя спекуляция на тему вот его, религии, РПЦ, это такая тонкая болезненная тема для людей, что я не беру смелость на себя где-то как-то там характеризовать эту ситуацию. Могу сказать одно, значит, что-то в РПЦ не все в порядке и гладко. Ведь столько лет он работал в РПЦ, никто замечаний не делал. А здесь вот такая история.

Я не изучала его высказываний. Он не является мне духовником. Но ничего плохого в его адрес я сказать не могу. Я его знаю, как просто хорошего человека.

В ТЕМУ

«Дали время подумать»: Епархия об опальном «экс-духовнике Поклонской», который захватил женский монастырь в Среднеуральске

Из-за проповеди, отрицающей коронавирус, отцу Сергию запретили проводить службы (подробности)

«Пишут, что я захватил монастырь. Странно звучит»: опальный отец Сергий о конфликте с Екатеринбургской епархией

В среду днем, 17 июня, схиигумен Сергий опубликовал запись, в которой он рассказал свою позицию по случившемуся. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чем самозанятый лучше фрилансера?
Репетиторы, тренеры, фотографы, няни, компьютерные мастера и так далее — люди этих и многих других профессий, так называемые самозанятые, сильно пострадали от пандемии коронавируса. На какие меры поддержки они могут рассчитывать?
Новости 24
Горбачев не собирался отдавать Карелию финам
За 2019 года в России предотвратили теракты в 24 регионах
В России выявили наименьшее с 30 апреля число новых заражённых коронавирусом
Тарантино назвали расистом из-за его фильмов
Глава Ростуризма: пока нет понимания по срокам открытия границ
Мишустин отменил более 450 устаревших советских актов и норм
В Кремле прокомментировали инициативу по сокращению новогодних праздников
В Одессе легкомоторный самолёт упал на гипермаркет
Матвиенко предложила распространить программу реновации жилья по всей стране
Ученые объяснили пользу употребления стакана воды натощак
В Роскачестве предупредили о возможном "захвате" умного дома хакерами
Соратника Эскобара по наркокартелю отправили в Германию и пообещали «должный уход»
Испытания вакцины центра "Вектор" на добровольцах планируют начать 15 июля
Ветераны Афганистана пригрозили Киркорову за ролик о ВДВ
Майя Ломидзе: запланировать свой отдых заранее в этом сезоне не получится
Глава Минтруда: Российский рынок труда прошел пик пандемии
Михаила Ефремова забрали на допрос
Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился
Очные выпускные проведут в 12 регионах России
Мелания Трамп ушла от мужа во время скандала с экс-моделью Playboy
Китай приостановил импорт лосося из-за подозрений в заражении рыбы коронавирусом
Гендиректор автосалона объяснил, кому выгодно переводить машины с бензина на газ
Академик РАН: COVID-19 негативно влияет на работу сердца даже у здоровых людей
Почему важно носить маску после снятия ограничений, объяснил врач
Учёные открыли способ омолодить организм и продлить жизнь
В группе по 38 добровольцев: В Минздраве рассказали об испытаниях двух вакцин от коронавируса
Банкиры попросили отложить на четыре года переход на отечественное ПО
Разработчики рассказали, на что способен новый пистолет скрытого ношения
В России 194 человека умерли от коронавируса за минувшие сутки