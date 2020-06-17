«Почему раньше не трогали его?» Поклонская прокомментировала захват монастыря Уральским старцем Сергием

Из Екатеринбургской епархии приходят тревожные новости. Якобы запрещённый в служении схиигумен Сергий (Романов) захватил с казаками Среднеуральский женский монастырь. Его называют духовником многих известных людей. В том числе и депутата Госдумы Натальи Поклонской.

В эфире Радио «Комсомольская правда» она прокомментировала эту жуткую историю ведущей Арине Шараповой.

Шарапова:

- Наташа, довольно сейчас распространившаяся информация игумена Сергия, который ваш духовник…

Поклонская:

- Ошибаетесь, Арина.

Шарапова:

- Что происходит, на ваш взгляд? Почему коронавирус дает возможность кому-то создавать такие практически революционные ситуации? Зачем? Получается, что люди этим пользуются.

Поклонская:

- Ой, пользуются все, кому не лень. Каждый пользуется в свою пользу этим коронавирусом. А говорить если о ситуации в Екатеринбурге с этим монастырем, то Сергий является не духовником, насколько мне известно. Я знаю, что он построил этот монастырь с нуля. Все, что там стоит в лесу, монастырь огромный, это все построил Сергий со своими прихожанами. И я уж не знаю, как это у него получилось, наверное, трудно.

Кадры сделанные в обители после того, как схиигумен Сергий занял ее вопреки воле епархии.Фото: Алексей БУЛАТОВ

И сегодняшняя спекуляция на тему вот его, религии, РПЦ, это такая тонкая болезненная тема для людей, что я не беру смелость на себя где-то как-то там характеризовать эту ситуацию. Могу сказать одно, значит, что-то в РПЦ не все в порядке и гладко. Ведь столько лет он работал в РПЦ, никто замечаний не делал. А здесь вот такая история.

Я не изучала его высказываний. Он не является мне духовником. Но ничего плохого в его адрес я сказать не могу. Я его знаю, как просто хорошего человека.

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