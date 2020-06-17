2020-06-17T15:24:07+03:00
Здоровье

Названы самые распространенные виды рака у мужчин и женщин в России

Главный онколог Минздрава, академик Андрей Каприн рассказал о последних данных на пресс-конференции в преддверии Дня медика
Анна ДОБРЮХААнна ДОБРЮХА
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На ранних стадиях в России сейчас выявляется 57,9% онкозаболеваний.На ранних стадиях в России сейчас выявляется 57,9% онкозаболеваний.Фото: Shutterstock
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На первом месте среди видов рака, наиболее распространенных у мужчин в России, рак легкого, трахеи и бронхов, рассказал главный онколог Минздрава РФ, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии академик РАН Андрей Каприн. На втором месте по последним данным — рак предстательной железы, далее идут злокачественные новообразования кожи, рак желудка и рак ободочной кишки.

Пять лидирующих онкозаболеваний у женщин — рак молочной железы (на 1-м месте), злокачественные новообразования кожи, рак тела матки, рак ободочной кишки и рак шейки матки.

Если говорить о динамике, то у мужчин наиболее заметен рост числа случаев рака предстательной железы, а у женщин — рака молочной железы. В первую очередь это связано с онкоскринингами (обследованиями в ходе диспансеризации), благодаря которым удается чаще выявлять рак, отметил главный онколог. На ранних стадиях в России сейчас выявляется 57,9% онкозаболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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