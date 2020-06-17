ФСБ пресекла деятельность экстремистов в четырех регионах России

Сотрудники ФСБ при поддержке МВД и Росгвардии пресекли на территории Приволжского федерального округа деятельность запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат".

- В результате проведенных в Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий задержаны лидеры и активные участники данной организации. В ходе обысков в местах их жительства и конспиративных сборов обнаружено и изъято значительное количество запрещенной к распространению на территории России литературы, электронные носители информации, содержащиеся материалы экстремистского характера, средства коммуникативного общения и связи, банковские карты и другие вещественные доказательства противоправной деятельности, - заявили в ФСБ России.

Также в домах организаторов обнаружены крупные суммы наличных, которые они получали в качестве пожертвований от членов незаконного сообщества.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "организация деятельности экстремистской организации", которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Оперативники продолжают розыск членов запрещенной организации.