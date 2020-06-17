2020-06-17T14:32:25+03:00
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность экстремистов в четырех регионах России

У задержанных лидеров организации изъяты крупные суммы денег и запрещенная литература [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Фото: ФСБ РоссииВ отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Фото: ФСБ России
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Сотрудники ФСБ при поддержке МВД и Росгвардии пресекли на территории Приволжского федерального округа деятельность запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат".

- В результате проведенных в Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий задержаны лидеры и активные участники данной организации. В ходе обысков в местах их жительства и конспиративных сборов обнаружено и изъято значительное количество запрещенной к распространению на территории России литературы, электронные носители информации, содержащиеся материалы экстремистского характера, средства коммуникативного общения и связи, банковские карты и другие вещественные доказательства противоправной деятельности, - заявили в ФСБ России.

Также в домах организаторов обнаружены крупные суммы наличных, которые они получали в качестве пожертвований от членов незаконного сообщества.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "организация деятельности экстремистской организации", которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Оперативники продолжают розыск членов запрещенной организации.

ФСБ пресекла экстремистскую организацию в четырех регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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