Юрий Соломин и его хождения по мукам. Как на ТВ отметят 85-летие артиста

Одной из самых ярких сцен в знаменитом фильме 1969 года "Адьютант его превосходительства" стала беседа главного героя, замаскировавшегося под белого офицера чекиста Павла Кольцова, с мальчиком Юрой, внезапно догадавшемся об истинном обличье "господина адъютанта".

- Павел Андреевич, вы - шпион?!

- Видишь ли, Юра...

Выдержав мхатовскую паузу, Кольцов начинает объяснять юноше крайне непростые для любого исторического периода вещи - долг, выбор, честь, совесть... В устах любого другого актера эти слова могли звучать фальшиво, и сразу стало бы ясно - конечно, это шпион, засланный казачок, красный диверсант! Однако сыгравший Кольцова Юрий Соломин сумел эти и многие другие слова в фильме произнести так, что ни у кого из зрителей не возникло сомнений: перед нами человек благородный, на подлость не способный, и то, что воюет он за красных, является его осознанным решением. Неслучайно за роль Кольцова тогда еще молодой актер получил Государственную премию и звание заслуженного артиста РСФСР - столь убедительный экранный чекист дорогого стоил.

Благородство, убедительность, порода - эти качества отличают, пожалуй, всех героев Юрия Мефодьевича, от Телегина из "Хождения по мукам" до Славина из "ТАСС уполномочен заявить...". Он и в жизни такой - основательный, серьезный, строго следующий принципам.

Юрий Соломин и Ирина Алферова в фильме "Хождение по мукам"

18 июня народному артисту СССР Юрию Соломину исполняется 85 лет. В новом документальном фильме «Больше, чем артист» (Первый канал, 20 июня. 10:10) о юбиляре, как это обычно принято, будут говорить его друзья и коллеги - Ирина Муравьева, Инна Чурикова, Борис Клюев, Людмила Полякова и многие другие. Но важнее всего, конечно, то, что знаменитый актер, режиссер, педагог и худрук Малого театра расскажет сам. Юрий Мефодьевич вспомнит о детстве в далекой Чите, о том, как выбирал свой путь в этой жизни, о всех трудностях и сомнениях, которые неизбежно возникают на пути каждого большого художника.

Непосредственно в день рождения Соломина нас ждут несколько телепрограмм, посвященных имениннику - "Мой герой" (ТВЦ, 13.40) и "Театральная летопись" ("Культура", 14.10 и 20.30), а также спектакль Малого театра "Горе от ума" ("Культура", 15.05), в котором юбиляр сыграл Фамусова. Ну а ценителям классических советских детективов стоит обратить внимание на картину 1971 года "Инспектор уголовного розыска" (ТВЦ, 08.40), где Соломин предстал перед зрителями в облике проницательного майора милиции.