Планы по расселению аварийного жилья на 2020 год досрочно выполнили 29 регионов

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев в рамках «правительственного часа» рассказал о результатах работы по расселению аварийного жилья за первое полугодие 2020 года. Как оказалось, федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» реализуется опережающими темпами. Так по состоянию на 1 июня расселено 1,07 квадратных метров жилья. Это 107,43% от того, что было запланировано расселить в течение всего года.

Всего к началу этого лето новоселье смогли отпраздновать 66 тысяч человек, до этого живших в непригодных условиях. Эти данные также опережают показатели плана и составляют составляет 121,6% от того, что было запланировано в проекте на весь 2020 год.

Как прогнозируют в Минстрое, к концу года план будет перевыполнен в 1,5 раза или даже больше. Как отметил Владимир Якушев, ряд подготовленных министерством совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ изменений законодательства позволят регионам быстрее расселять аварийные дома.

- 29 регионов полностью выполнили свой целевой показатель на 2020 год. Им удалось это сделать всего за пять месяцев несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию. Это хороший результат, но можно сделать больше. Мы подготовили предметное решение, чтобы регионы могли воспользоваться своими лимитами не только на два года вперед, а вплоть до конца программы — 2024 года. Это позволит, не останавливаясь, за счет имеющегося лимита расселить аварийное жилье за год, за два, за три тем регионам, где на сегодняшний день есть ресурсы, возможности и, самое главное, желание выполнить программу досрочно. Законодательно мы это закрепим в самое ближайшее время, — заявил Владимир Якушев.

Правление Фонда ЖКХ утвердило новый порядок перечисления в регионы средств из федерального бюджета. Так, 20% средств перечисляются авансом, еще 30% средств после заключения контрактов на строительство или покупку жилья, оставшиеся 50% — по мере выполнения контракта. Этот порядок действует с 15 июня, он позволит использовать накопившиеся в региональных бюджетах средства на остатках.

Кроме того, изменения в 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», подготовленные министерством, предусматривают несколько нововведений:

- В регионах, где расселение идет с опережением графика, Фонд сможет перераспределять средства в пределах установленного объема финансирования субъекта.

- Усиляется и бюджетная дисциплина, так, если в течение 6 месяцев регион не направляет полученные деньги, то их вернут обратно в Фонд.

- Регионы могут задействовать кредитные средства на ускорение расселения аварийного жилья. Гасить эти кредиты можно будет федеральными средствами.