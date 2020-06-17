Три анализа для коронавируса: как устроена диагностика инфекции

Основной метод, который Минздрав РФ рекомендует для выявления инфекции (или подтверждения её отсутствия) – ПЦР-исследование. Для такого анализа медсестра берёт мазок с нескольких точек задней поверхности глотки – это быстрая и безболезненная процедура. Полученные образцы клеток отправляются в лабораторию, где в них ищут генетический материал самого вируса – его РНК. Положительный результат теста в отсутствие симптомов может говорить не только о носительстве вируса, но и об инкубационном периоде болезни – то есть через некоторое время COVID-19 может проявиться полностью.

Тесты на антитела, или иммуноглобулины – дополнительные методы диагностики, которые помогают уточнить стадию инфекции или узнать, что человек уже её перенес (например, если болезнь не распознали, потому что она протекала как обычная простуда). Сами по себе антитела – это особые белки, которые организм вырабатывает в ответ на встречу с чужеродными агентами, в том числе вирусами и бактериями.

При большинстве других инфекций сначала вырабатываются антитела класса IgM – они помогают бороться с инфекцией (а значит, говорят о том, что человек заражён прямо сейчас), а позже – антитела класса IgG, с помощью которых организм «запоминает» врага на случай новой встречи (то есть у человека появляется специфический иммунитет). Коронавирусы вообще и SARS-CoV-2 в частности не всегда укладываются в эту схему: у заражённых людей антитела обоих классов, IgM и IgG, нередко обнаруживаются в крови почти одновременно, причем IgG могут начать выявляться даже раньше. При этом на определённых стадиях инфекции (когда она «опускается» в нижние дыхательные пути) ПЦР-тест может дать отрицательный результат.

Из-за непредсказуемости коронавируса отдельные анализы при COVID-19 менее информативны, чем комплексная диагностика: с помощью трёх исследований можно не только выявить инфекцию на любой стадии, но и, сопоставив результаты, проверить, опасен ли человек для окружающих прямо сейчас. Результаты анализов на антитела IgM и IgG предоставляются в полуколичественном формате: на бланке результатов будет указан «коэффициент позитивности» – это числовое значение, по которому можно понять, идёт ли инфекция на спад или продолжает развиваться.

Вместе с результатами любого анализа для диагностики COVID-19 «Гемотест» выдаёт справку о результатах тестирования с уникальным QR-кодом, который позволяет подтвердить её подлинность. Для каждого анализа справка выдается на двух языках: русском и английском. В справке содержатся данные пациента (Ф. И. О., дата рождения и адрес проживания), а также дата выполнения исследования. Такая информация важна, в частности, для отдыхающих: в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, при заселении в санаторий отрицательные результаты анализов должны быть получены не позже, чем за 2 суток до даты отъезда.

Стоимость анализа на антитела любого класса – 950 рублей, его результаты будут готовы в течение 2 дней. ПЦР-исследование в зависимости от региона стоит от 1320 до 1990 рублей (подробнее на сайте www.gemotest.ru), срок его выполнения – 3 дня. Взятие биоматериала в обоих случаях оплачивается отдельно.

Сдавать анализы можно только при условии, что у человека нет симптомов ОРВИ и он 14 дней не контактировал с заболевшими COVID-19. Анализы для выявления РНК вируса и антител IgM нельзя сдать анонимно: нужно предъявить паспорт и полис ОМС, сообщить место работы и юридический адрес работодателя (это требования Роспотребнадзора). Для анализа на антитела IgG документы не нужны. К мазку из ротоглотки нужна специальная подготовка: анализ нужно сдавать через 3 часа после еды, также в течение 3 часов нельзя чистить зубы, полоскать рот и пить, курить. Анализы на антитела сдают по стандартным правилам.