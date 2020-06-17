Трамп и Минюст США потребовали приостановить публикацию книги Болтона

У американского политического истеблишмента есть негласная традиция: вышедшие в тираж политики превращаются в писателей и штампуют разоблачительные книги. Не стал отставать от собратьев и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, занимавший этот пост в 2018-2019 годах. Он анонсировал выход 23 июня своих откровений под интригующим названием «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме».

«То, что Болтон увидел в Белом доме, поразило его: президент, для которого важно было только то, переизберется он или нет, даже если это будет означать опасность или ослабление страны, - говорится в аннотации к книге, готовящейся в издательстве Simon&Schuster. - Он обнаружил президента, который думал, что внешняя политика - это как закрыть сделку по недвижимости, касается личных отношений, предназначенной для телевидения бравады и продвижения личных интересов. В результате США потеряли возможность противостоять углубляющимся угрозам, а в случае Китая, России, Ирана и Северной Кореи стали еще более уязвимыми.

Публикация книги неоднократно откладывалась. А на сейчас раз вызывала гнев американского президента.

- Возможно, он не говорит правду. Болтон известен тем, что часто не говорит правду, - заметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов, и назвал публикацию книгу экс-советником крайне неподобающей.

Против обнародования мемуаров Джона Болтона выступил и генпрокурор США Уильям Барр. Он отметил, что все воспоминания бывших чиновников проходят особую проверку на предмет разглашения гостайн.

А вот Минюст США и вовсе потребовал от суда приостановить публикацию книги Болтона до того момента, пока экс-советник не согласует ее содержание с администрацией Трампа. Причина все та же - наличие секретных сведений.

«Данный гражданский иск подан с тем, чтобы не дать ответчику Джону Р. Болтону, бывшему советнику по национальной безопасности, подрывать нацбезопасность путем публикации книги, содержащей секретную информацию. Это является явным нарушением соглашений, которые он подписал в качестве условия при приеме на работу и получении допуска к сверхсекретной информации. Это также является явным нарушением доверия, которое оказало ему правительство США», - говорится в сообщении Минюста.

Если суд согласится с министерством, то уже отпечатанные экземпляры книги будут уничтожены, а отрывки, опубликованные в СМИ, запрещены.

- В администрации Трампа знают содержание книги Болтона, поскольку она была предоставлена на проверку. Не думаю, что там есть тайны. Просто сама по себе затея Джона Болтона написать книгу про Трампа и его взаимоотношения со своим окружением - это изощренная форма мести за свое увольнение в сентябре прошлого года, - предположил в разговоре с «КП» американист-политолог Андрей Манойло.

Все дело в том, что Белый дом не доволен тем, как представлены герои мемуаров. Отсюда и крики о гостайне и секретных сведениях.

- 10 сентября 2019 Болтон вылетел из Белого дома после провала «операции» в Венесуэле. В августе вскрылись контакты председателя Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо с американскими чиновниками (по урегулированию политического кризиса в Боливарианской республике - авт.), - напоминает Манойло. - И Болтон не только провалил эту операцию, но и втянул Трампа. Трамп в итоге выступил с заявлением, где признал, что администрация Белого дома и чиновники, близкие к ней, вели и ведут переговоры с крупным политическим боссом из окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Но Трампу это страшно не понравилось и поэтому Болтон вылетел с позором и скандалом из Белого дома. Поэтому его мемуары - это и попытка себя реабилитировать, почему такое позорное увольнение стало возможным, и попытка вылить ушат помоев на тех, кто посмел себя так с ним повести.

На предвыборную кампанию Дональда Трампа книга Болтона вряд ли окажет сильное воздействие. Даже если в ней будет компромат, то публикация его летом, не повлияет на рейтинг действующего президента, полагает Манойло.

- Сейчас карты рано вскрывать, чтобы эта книга повлияла на предвыборную кампанию Трампа. Это лучше делать осенью, ближе к выборам, - говорит политолог. - Если Болтон перенесет публикацию на осень, то это будет означать, что он связался с противниками Трампа, которым выгодно поражение нынешнего президента на выборов.