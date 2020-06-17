Тренировка перед принятием поправок в конституцию: в Москве проверят работу электронной системы подсчета голосов

Следить за происходящим будут столичная Общественная палата, Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, журналисты и технический персонал.

Заранее протестировать работу сервисов, обеспечивающих подсчет данных в ходе голосования по поправкам к конституции, предложили в Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием. В качестве тестового вопроса жителям Москвы предложат решить, в чем город сегодня нуждается больше — в парковочных пространствах или в зеленых насаждениях. Регистрация для участия и ход тестового голосования будут полностью идентичны конституционному плебисциту.

Чтобы лично оценить готовность электронной системы, жителю столицы необходимо обладать регистрацией на одном из двух сайтов — официальном портале мэра Москвы mos.ru или портале госуслуг gosuslugi.ru. На этих же порталах нужно будет подать заявление на включение в реестр участников электронного голосования. А после того, как включение в реестр будет подтверждено — зайти на сайт общероссийского голосования 2020og.ru и выполнить предложенные действия. Важный момент — участникам голосования должно исполниться 18 лет.

Предложение заранее проверить электронную систему перед голосованием по поправкам к конституции, назначенным на 25-30 июня, внес ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием эту идею поддержал, и она, как видим, была успешно реализована.

Напомним, что изначально голосование по внесению поправок в действующую конституцию Российской Федерации планировалось на 22 апреля, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Новой датой стало 1 июля, но учитывая непростую эпидемиологическую обстановку решено было дополнить традиционную, явочную форму голосования электронной. Доступна она будет жителям двух российских регионов — Москвы и Нижегородской области. По информации телеграм-канала Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием, к среде, 17 июня, на участие в электронном голосовании по поправкам было подано свыше 820 тысяч заявок.