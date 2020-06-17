О чем думала, когда рожала? Демограф оценил идею ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и правительство предложение ввести временное дополнительное пособие для родителей-одиночек, причем, не только для матерей, но для отцов. По словам главы НРК Ирины Волынец, несмотря на то, что государство во время пандемии уже выделило деньги на дополнительную помощь детям, родители-одиночки остаются незащищенной социальной группой.

ДВА ПРОЖИТОЧНЫХ МИНИМУМА НА ЧЛЕНА СЕМЬИ

Напомним, из-за пандемии коронавируса по решению Владимира Путина были установлены дополнительные выплаты семьям с детьми. Принято решение выплачивать с апреля по июнь по 5 тысяч рублей всем российским семьям, которые имеют детей в возрасте до трех лет; по 50% от прожиточного минимума на детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченных семей. Семьям, где родители потеряли работу, с апреля по июнь будет выплачиваться по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, введена единовременная выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет и вдвое повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком — до 6 тысяч 751 рублей.

В Национальном родительском комитете посчитали, что до конца этого года матерям и отцам-одиночкам нужно предоставить ежемесячную компенсацию из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи. Напомним, уровень прожиточного минимума отличается в зависимости от региона. Так, в Москве он составляет 16 843 рублей, в Подмосковье — 12 272 рублей, в целом по стране — 10 609 рублей. При этом все действующие льготы и пособия для этой группы родителей должны сохраниться в полном объеме, отмечается в обращении.

В Госдуме уже отреагировали на предложение о новом пособии. Его поддержали депутаты от ЛДПР. По мнению депутата Госдумы Елены Строковой, повышенные выплаты родителям-одиночкам стоит ввести на постоянной основе, а не только до конца 2020 года.

Из-за пандемии коронавируса по решению Владимира Путина были установлены дополнительные выплаты семьям с детьми.Фото: REUTERS

СКОЛЬКО ИХ, ОДИНОЧЕК?

Неполными в России считаются около трети семей. У нас больше 5 миллионов матерей-одиночек и больше 600 тысяч отцов-одиночек.

- Женщина должна думать о рисках, когда рожает ребенка без мужа. Тем не менее, детям, которых воспитывает только один родитель, помогать, конечно, нужно. С другой стороны, если женщина получает алименты от бывшего мужа (например, в случае, если он лишен родительских прав), то выплачивать ей дополнительное пособие не очень справедливо. Тогда пособия нужно выдавать и тем родителям, что живут вместе. Иначе получится, что выгоднее разводится: развелись — вот вам пособие, не развелись — ничего не получите, - поделился с kp.ru демограф Владимир Тимаков.

По его мнению, одинаковые преференции должны быть, как для матерей-одиночек, так и для отцов-одиночек.

- Многодетные матери-одиночки могут выйти на пенсию на три месяца раньше, а отец-одиночка с тремя детьми все равно выйдет на пенсию в 65 лет, - замечает Тимаков.

Еще один момент: неплательщики алиментов.

Общая сумма задолженности россиян по алиментам по итогам прошлого года составила 152 миллиарда рублей. Это на 13% больше, чем в 2018 году. За последние 7 лет задолженность увеличилась в 7 раз.

- Наши правоохранительные и исполнительные органы должны лучше работать в этом направлении, тогда и помощь государства многим может уже не потребоваться, - замечает Тимаков.

Справка «КП»

Мать-одиночка– это женщина, которая в единственном лице исполняет родительские обязанности по воспитанию и содержанию ребенка (это касается также усыновленных или взятых под опеку детей).

Мать считается одиночкой, если:

- в свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» стоит прочерк

- второй родитель умер, признан умершим или безвестно отсутствующим в судебном порядке

- второй родитель по суду лишен родительских прав или ограничен в них

- отец признан ограниченно дееспособным или полностью недееспособным

КСТАТИ

Какие льготы уже введены для одиноких родителей:

- Одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет, имеют право на ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.

- Единственный родитель может получать стандартный налоговый вычет на детей в двойном размере.

- В некоторых регионах выплачивают пособия родителям-одиночкам. Обычно при этом учитывается доход родителя, и размер таких пособий, как правило, крайне невелик.