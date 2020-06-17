2020-06-17T18:47:42+03:00
Звезды

Андрей Тарковский станет героем сериала Кирилла Серебренникова

Об этом объявлено на проходящем виртуально Каннском кинорынке
Стас ТЫРКИН
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Кинорежиссер Андрей ТарковскийКинорежиссер Андрей ТарковскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Режиссер фильма «Лето», с большим успехом прошедшего во Франции и других европейских странах, готовится к работе над сериалом об Андрее Тарковском, - об этом заявил продюсер всех последних фильмов Серебренникова от «Ученика» до «Петровых в гриппе» Илья Стюарт.

«Андрей Тарковский и его шедевры оказали огромное влияние на мировое кино и продолжают быть источником бесконечного вдохновения для кинематографистов всех поколений, - заявил Стюарт. - Для нас привилегия и большая честь продолжить наше сотрудничество с Кириллом Серебренниковым, сценаристом и режиссером с уникальным видением, которое нам не терпится претворить в жизнь».

Сценарий сериала напишет сам Серебренников, для которого это будет первый опыт работы в этом формате, как и для кинокомпании Hype Film, которую возглавляет Стюарт. На Каннском кинорынке компания собирается включиться в ряд продуктивных дискуссий с мировыми телеканалами и потенциальными сопродюсерами, которые явно не оставят без внимания проект о главной суперзвезде отечественной кинорежиссуры второй половины ХХ века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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