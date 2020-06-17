Тамбовский водоканал сделают одним из лучших в стране

Крупнейший частный оператор водоснабжения – «Российские коммунальные системы» объявил 2020 год годом Тамбова. Дело в том, что в контур оператора сейчас входят 10 водоканалов, которые круглосуточно обеспечивают россиян чистой питьевой водой. Но некоторые из водоканалов не могут похвастаться отличной работой, им еще только предстоит стать предприятиями уровня «5+».

К таким «троечникам» относится водоканал «Тамбовские коммунальные системы». Он снабжает водой 300 тысяч человек, однако качество водоснабжения пока оставляет желать лучшего.

- Не будем скрывать, компания переживает нелегкие времена: полученные в аренду сети оказались не просто в плачевном – в катастрофическом состоянии. В последнее время жители Тамбова сталкивались и с некорректными начислениями (вызванными нежеланием ЕРЦ передать абонентскую базу данных), и с ухудшением качества воды. Мы подтверждаем: сложности есть, однако они преодолимы, все в наших руках, - уверены в РСК.

Водоканал решили сделать современным и эффективным поставщиком услуг, поэтому 2020-й и объявили Годом Тамбова в компании. Руководство РКС приложит максимум усилий, чтобы тамбовчане навсегда забыли о внеплановых отключениях воды и авариях на сетях.

Между компанией и губернатором Тамбовской области решено заключить концессионное соглашение, которое станет отправной точкой для таких долгожданных перемен. Концессия станет залогом долгосрочных инвестиций и позволит решить накопившиеся проблемы наиболее эффективно.

- Несмотря на сложность самих проблем и их обсуждения, мы находим конкретные пути решения. Необходимо, чтобы качество услуги было на порядок выше, не было аварий, чтобы и область, и компания выполняли обязательства по отношению друг другу. Нужно определить план работы, объем инвестиций, отрегулировать тарифную составляющую, - говорит губернатор Тамбовской области Александр Никитин.