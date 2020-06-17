2020-06-17T22:21:17+03:00
Общество

Тамбовский водоканал сделают одним из лучших в стране

Такую цель для себя поставил оператор РКС и объявил 2020 годом Тамбова
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Комментарии: comments1
РКС объявил 2020 годом ТамбоваРКС объявил 2020 годом Тамбова
Изменить размер текста:

Крупнейший частный оператор водоснабжения – «Российские коммунальные системы» объявил 2020 год годом Тамбова. Дело в том, что в контур оператора сейчас входят 10 водоканалов, которые круглосуточно обеспечивают россиян чистой питьевой водой. Но некоторые из водоканалов не могут похвастаться отличной работой, им еще только предстоит стать предприятиями уровня «5+».

К таким «троечникам» относится водоканал «Тамбовские коммунальные системы». Он снабжает водой 300 тысяч человек, однако качество водоснабжения пока оставляет желать лучшего.

- Не будем скрывать, компания переживает нелегкие времена: полученные в аренду сети оказались не просто в плачевном – в катастрофическом состоянии. В последнее время жители Тамбова сталкивались и с некорректными начислениями (вызванными нежеланием ЕРЦ передать абонентскую базу данных), и с ухудшением качества воды. Мы подтверждаем: сложности есть, однако они преодолимы, все в наших руках, - уверены в РСК.

Водоканал решили сделать современным и эффективным поставщиком услуг, поэтому 2020-й и объявили Годом Тамбова в компании. Руководство РКС приложит максимум усилий, чтобы тамбовчане навсегда забыли о внеплановых отключениях воды и авариях на сетях.

Между компанией и губернатором Тамбовской области решено заключить концессионное соглашение, которое станет отправной точкой для таких долгожданных перемен. Концессия станет залогом долгосрочных инвестиций и позволит решить накопившиеся проблемы наиболее эффективно.

- Несмотря на сложность самих проблем и их обсуждения, мы находим конкретные пути решения. Необходимо, чтобы качество услуги было на порядок выше, не было аварий, чтобы и область, и компания выполняли обязательства по отношению друг другу. Нужно определить план работы, объем инвестиций, отрегулировать тарифную составляющую, - говорит губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Планы по расселению аварийного жилья на 2020 год досрочно выполнили 29 регионов
Результаты реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подвел Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Совете федераций
Обработка транспорта, метро, улиц Москвы в период коронавируса: какой жидкостью пользуются специалисты
В связи с коронавирусом в столице транспорт, метро, улицы обрабатывают специальным составом. Специалисты рассказали, какой жидкостью пользуются в Москве
Новости 24