У Илона Маска был секс втроем с актрисой Эмбер Херд и супермоделью Карой Делевинь

У миллиардера Илона Маска была связь с голливудской актрисой Эмбер Херд и известной супермоделью Карой Делевинь: основатель компании компании SpaceX проводил ночи с обеими красотками одновременно. Скандальные подробности «секса втроем» всплыли во время судебного процесса, который против Эмбер ведет ее бывший муж – актер Джонни Депп. Звезда «Пиратов Карибского моря» подал иск против экс-супруги, требуя от нее компенсации в 50 миллионов долларов. Джонни утверждает, что Эмбер соврала про то, что он подвергал ее домашнему насилию. И эта ложь якобы стоила ему карьеры и репутации. Теперь Депп и его адвокаты пытаются доказать, что это Херд избивала мужа и даже как-то покалечила его, отрезав ему кончик пальца осколком бутылки. Кроме того, актер уверяет: Эмбер закрутила роман с Илоном Маском уже через месяц после свадьбы. Любовники встречались в роскошных апартаментах, принадлежащих Деппу, когда тот уезжал на съемки.

И вот теперь адвокаты Джонни достали из рукава новый козырь - свидетельство очевидца, который уверяет, что у Эмбер был не только любовник, но и любовница. По его словам, в конце 2016 года Кара Делевинь и Илон Маск регулярно приезжали в гости к Эмбер Херд и предавались любовным утехам втроем.

Кара Делевинь входит в топ самых высокооплачиваемых моделей планеты.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Показания дал сосед Деппа по дому Джош Дрю. В то время Джош был женат на лучшей подруге Эмбер Ракель Рокки Пеннингтон, с которой потом развелся. Портал Daily Mail опубликовал видео, в котором юристы спрашивают Джоша:

- Ваша жена Рокки говорила, что когда Эмбер все еще была замужем за Джонни Деппом, она провела ночь вместе с Илоном Маском и Карой Делевинь?

На это Дрю отвечает: «Да, но конкретную дату я назвать не могу».

Кроме того, Илона Маска и Кару Делевинь сняли камеры видеонаблюдения, установленные в доме. Они зафиксировали, как миллиардер и супермодель поднимались на лифте в пентхаус Джонни Деппа, где их для ночи любви ждала Эмбер Херд.

Представитель Илона Маска уже назвал новость о сексе втроем «полной чушью» и «мыльной оперой». Журналисты также связались с Эмбер Херд, однако она пока ничего не ответила.

Джонни Депп и Эмбер Херд были женаты всего год, а судятся вот уже несколько лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кара Делевинь – одна из самых высокооплачиваемых моделей планеты. 27-летняя британка регулярно входила в десятку самых богатых манекенщиц по версии Forbes. В последние годы она успешно строит карьеру в Голливуде. Кара снялась в фантастическом фильме Люка Бессонна «Валериан и город тысячи планет», в картинах «Отряд самоубийц», «Бумажные города», «Лондонские поля». В голливудской экранизации «Анны Карениной» с Джудом Лоу и Кирой Найтли она сыграла княжну Сорокину.

Кара никогда не скрывала своей бисексуальности. Она встречалась с актрисой Мишель Родригес, певицами Майли Сайрус и Ритой Орой. Недавно Кара рассталась с моделью Эшли Бенсон. Эмбер Херд тоже никогда не скрывала, что ей нравятся девушки. Говорят, во время их брака Джонни Депп бешено ревновал жену к Каре Делевинь, но не мог доказать своих подозрений. Сейчас адвокаты актера подумывают о том, чтобы вызвать супермодель в суд и заставить ее дать показания в качестве свидетельницы.

В прошлом году юристы Деппа вызывали в суд в качестве свидетеля Илона Маска. Миллиардер тогда заявил, что начал встречаться с Эмбер гораздо позже, уже после ее расставания с Деппом. К слову, месяц назад Илон Маск стал отцом в шестой раз: его подруга, канадская певица Граймс родила ему сына. Мальчика назвали странным именем X Æ A-12.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились в 2011 году на съемках фильма «Ромовый дневник». Несмотря на гражданский брак с французской певицей Ванессой Паради, матерью его двоих детей, Джонни закрутил служебный роман. Актеры поженились в феврале 2015 года и прожили вместе около года. Затем Эмбер подала на развод, обвинив Деппа в домашнем насилии. Актриса обнародовала свои снимки с синяками и ссадинами на лице. В качестве отступных Депп заплатил бывшей жене 7 миллионов долларов, которые она передала на благотворительность. Позже Херд написала колонку о домашнем насилии в газете «Вашингтон пост». После этого Джонни подал в суд новый иск с требованием выплатить ему 50 миллионов долларов в качестве компенсации за его погубленную репутацию.