2020-06-18T11:48:27+03:00
Общество

Реки Ока и Упа в Тульской области расчистят от упавших деревьев и донных отложений

Реки Ока и Упа в Тульской области в ближайшие годы будут расчищены от засоров, донных отложений, упавших деревьев и болотной растительности. Работы предполагается провести в 2020–2021 годах
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Мероприятия по расчистке начнутся в ближайшее время — уже ведется подготовка к расчистке в городе Белёве на реке Оке и в поселке Одоево на реке Упе. В настоящее время обустраиваются подъездные пути и площадки для производства работ, вдоль берегов убирают древесную растительность, идет монтаж специализированного оборудования.

Первый этап расчистки рек начнется после прохождения нереста рыб. Работы проведут в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Как рассказывает руководитель проектного офиса — заместитель директора ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Ольга Лопатина, Тульская область находится в числе крупнейших промышленных центров России, соответственно, вопросы защиты окружающей среды для региона имеют особую актуальность. Расчистка русел рек направлена на ликвидацию заиления и засорения водных объектов, а также улучшение экологической обстановки.

В рамках работ на реке Оке из русла извлекут упавшие деревья, деревянные сваи моста, уберут завалы в прибрежной полосе. Проведут устройство площадок размещения геотуб для иловых отложений, которые извлекут со дна. Обезвоженные донные отложения, а также другой извлеченный хлам вывезут на полигон твердых бытовых отходов. В планах расчистка 2,5 километра русла, извлечение 32 тысяч кубометров донных отложений. В результате планируется улучшить условия проживания для 13 тысяч человек, проживающих вблизи реки. В ходе восстановительных мероприятий в реку выпустят 111,5 тысячи особей молоди сазана.

На реке Упе также будет проводиться расчистка русла от донных отложений, удаление упавших, накренившихся, поврежденных, сухостойных и больных деревьев, болотной растительности. Отметим, что расположенные на территории Одоевского района в непосредственной близости к реке объекты активно используются населением в рекреационных целях, так что таким образом будут благоустроены места отдыха. После работ участки будут рекультивированы, также запланировано восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов посредством воспроизводства.

Проектные решения позволят улучшить экологическое и санитарное состояние реки, увеличить ее пропускную способность, стабилизировать водный режим.

Аналогичные работы проводятся во многих регионах страны в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 гг.».

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