Деньги липли к рукам, а богатым не стал: мужа звезды сериала "Две судьбы" нашли мертвым на парковке

Кирилл Сигал - первый супруг актрисы Екатерины Семеновой и отец 23-летней начинающей актрисы Марии Сигал. Мужчину называли успешным бизнесменом и миллионером. Но подробности о его жизни и роде деятельности долгое время выяснить никому не удавалось. Несмотря на свою общительность и интерес к людям мужчина для многих оставался загадкой, даже жена не знала о нём всего. Несколько лет назад Кирилл освободился из тюрьмы, куда попал за многомиллионные махинации.

После освобождения мужчина жил скромно, никто из звезд, с кем он дружил, с ним уже не общался. Несколько дней назад Кирилла не стало, сестра мужчины Елена обнаружила тело своего брата на парковке магазина в салоне автомобиля, на котором они приехали за покупками. Что именно произошло в машине, женщина толком объяснить не смогла.

— В Останкинском районе Москвы на улице Годовикова 61-летняя женщина обнаружила в салоне автомобиля Фольксваген 62-летнего брата без признаков жизни. Тело было направлено в судебный морг для вскрытия. Причину смерти предстоит определить, - сообщил kp.ru источник

Кирилла Сигала называли миллионером в кавычках за его страсть к чужим деньгам и способность эти деньги делать своими. Мужчина умело добивался расположения самых разных людей, был внимательным к их желаниям и всегда стремился оказать помощь новым знакомым. Его умению держаться можно было позавидовать, Кирилл Романович создавал впечатление человека влиятельного и с нужными связями. Одна из таких связей была супружеская, мужчина 3 года был женат на актрисе Екатерине Семеновой. Благодаря ей, Кирилл был вхож в так называемую звёздную тусовку. Где имел возможность общаться и фотографироваться с известными артистами, а позже использовать эти фотографии и знакомства в своих целях.

На одной из таких встреч в 2008 году Кирилл Сигал познакомился с солисткой Государственного академического театра "Московская оперетта" Мариной Коледовой. Ему быстро удалось выведать планы артистки на покупку недвижимости, мужчина услужливо предложил воспользоваться его связями, чтобы приобрести две квартиры в доме на улице Авиаконструктора Микояна по очень выгодной цене. Сигал обещал, что женщина потратит всего лишь 4 миллиона рублей, предложение казалось более чем заманчивым. Марина согласилась и вскоре передала новому знакомому половину суммы, а вторую часть выплатила в течение года. Артистка стала ждать, приобретение квартиры - дело небыстрое. Но время шло, а обещание не выполнялось. В 2012 году терпение иссякло, она поняла, что её попросту обманули, и написала заявление в полицию. Сигала арестовали в декабре 2012.

В ходе следствия выяснилось, что Марина далеко не единственная, кто пострадал от пустых обещаний "звёздного помощника". В материалах уголовного дела фигурировали 15 преступных эпизодов, а общая сумма ущерба по доказанным преступлениям составила 108 524 607 рублей. В 2013 суд приговорил Сигала к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и выплате компенсации в размере 45 000 000 рублей.

Несколько лет назад мужчина вышел на свободу и больше не привлекал к себе внимания, жил достаточно скромно. Об обществе звёзд отечественного кино и эстрады пришлось забыть, миллионные сделки тоже остались в прошлом. Узнав, что скрывалось под личиной успешного бизнесмена со связями, от Кирилла все отвернулись. Рядом осталась только сестра Елена.

Сигал был первым мужем актрисы Екатерины Семеновой. У них есть дочь Маша, родители разошлись, когда девочке было около 2 лет. Но отец продолжал общаться с дочерью. Сейчас девушке 23 года. Она пошла по стопам матери и стала сниматься в кино ещё будучи малышкой. Впервые на экране Мария Сигал появилась в 2002 году в сериале "Две судьбы", в котором её мама играла главную роль, девочке тогда было меньше 5 лет. А в 2012 Маша участвовала в съемках сериала "Склифософский" с Максимом Авериным. Также её можно увидеть в мини-сериале "Война и мир супругов Торбеевых".

У Марии есть старший брат по маме. Никите сейчас 30 лет, его отец - актёр и бизнесмен Антон Табаков. Антон Олегович и Екатерина Семенова свои отношения официально не оформяляли. Пара прожила вместе 5 лет и разошлась. По инициативе Олега Табакова внук переехал учиться в Америку, там он закончил высшее образование и отучился в киноакадемии на продюсера. Екатерина часто навещала сына в США и познакомилась там со своим вторым мужем Леонидом. Актриса осталась жить в Америке.

Мы не будем останавливаться и вдаваться в подробности многочисленных романов эффектной Екатерины Семеновой. Актриса строила отношения с молодыми и уже состоявшимися актёрами, такими как Иван Жидков или Алексей Макаров. Но стоит вспомнить одно яркое имя из далёких 90-х - Илья Медков. Молодого банкира тоже связывали с начинающей актрисой романтические отношения. Илью называют одним из первых отечественных мультимиллионеров. Его состояние в 1993 году оценивали в 600 миллионов долларов, в те годы такая цифра была просто космической, Медков мог позволить себе личный самолёт, совместные путешествия на нём с Екатериной, и прочие радости безбедной жизни. Но судьба его оборвалась слишком рано и очень трагично. Илья был убит у дома актрисы. Ему было всего 26 лет. По версии следствия, покушение готовилось заранее, на месте встречи влюблённых банкира ждал снайпер. Убийцу так и не удалось найти.