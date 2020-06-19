2020-06-19T16:37:58+03:00
Общество

Экологи обследуют Байкал на загрязнения от микропластика

В рамках проекта снимут научно-популярный фильм
Анна ГЛАДКИХ
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В отличие от морей и океанов, пресные водоемы пока не обследованы на загрязнения от микропластика. Фото: shutterstock.com.В отличие от морей и океанов, пресные водоемы пока не обследованы на загрязнения от микропластика. Фото: shutterstock.com.
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Группа молодых ученых НИИ биологии ИГУ исследует влияние микропластика на экосистемы Байкала. В рамках проекта будет проведен ряд отбора проб воды, образцы которых будут исследованы в лабораторных условиях на наличие частиц пластика.

На реализацию проекта грант Иркутского областного отделения Русского географического общества получила студентка Иркутского госуниверситета, лаборант-исследователь НИИ биологии ИГУ Софья Бирицкая.

- Считаю, что реализация проекта позволит мне внести определенный вклад в современное представление о функционировании экосистемы озера Байкал. Приятно осознавать, что важность проводимой работы оценена на уровне Русского географического общества и попечителей, профинансировавших грант, — рассказала Софья.

Завершающей точкой проекта станет научно-популярный фильм о работе молодых экологов и негативном влиянии микропластика на экосистемы Байкала и отдельные виды живых организмов.

Начало проекту было положено в прошлом году, когда группа молодых ученых НИИ биологии ИГУ под руководством Дмитрия Карнаухова занялась вопросами загрязнения Байкала.

- Поддержка проекта стала своевременным подспорьем для продолжения начатых инициатив. При этом важным представляется поддержка именно студенческого проекта. По большому счету, подобное внимание также способствует привлечению молодежи в науку, — подчеркнул Дмитрий Карнаухов.

Ученые отмечают, что в отличие от морей и океанов, пресные водоемы остаются необследованными на загрязнения от микропластика.

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