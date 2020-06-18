Знаменитый «генерал ВВС США» обманул москвичку на 4,5 миллиона рублей

Франк Горенц - знаменитый генерал ВВС США, который служил командующим Военно-воздушными силами США в Европе и Африке, был заместителем начальника штаба по воздушным, космическим и информационным операциям. Он был удостоен множества наград. В августе 2016 года 62-летний генерал закончил свою службу в ВВС.

Но 58-летняя Марина из Москвы об этом не знала. Женщина была менеджером по работе с клиентами, а свободное время проводила в сети. В апреле на одном из сайтов к ней добавился в друзья статный мужчина, фотографии в форме ВВС США произвели на женщину впечатление. Новый знакомый называл себя Франком Горенцом и рассказывал захватывающие истории о своей жизни. Марина увлеклась общением с привлекательным и сильным мужчиной. В одном из сообщений Франк пожаловался женщине а здоровье и попросил новую знакомую помочь ему получить медицинскую помощь. Без неё мужчина справиться не мог и вот почему.

— Мужчина сообщил, что находится в рамках секретной миротворческой миссии ООН в Сирии и в рамках своего контракта не может сам подать заявление и также не может использовать мобильную связь, — сообщил источник kp.ru

Доступ в интернет для переписки с Мариной был единственной спасительной ниточкой для пошатнувшегося здоровья американского вояки. Женщина на смогла отказать, ведь вся надежда была только на неё. Для начала Франк попросил женщину подать заявление о предоставлении ему отпуска за свой счет с целью выезда на лечение в Японию. Мужчина прислал электронный адрес ООН, на который было необходимо прислать заполненное обращение. Ответ не заставил себя долго ждать, в письме попросили оплатить страховку жизни Франка Горенца и фрахт самолета для него, реквизиты для оплаты тоже были предоставлены.

Марина отправилась в банк и перевела на указанный в электронном письме счёт 5 000 долларов, но медицинская помощь для военного стоила больших денег и вскоре понадобились новые платежи. Бросить нового знакомого в беде Марина никак не могла. На следующий день женщина снова отправилась в банк для осуществления транзакции для Франка, на этот раз она отправила 150 000 рублей. Но это были лишь "цветочки", через неделю женщина уже несла в банк новую сумму, теперь это оказались 4 045 300 рублей. Когда прекасный Франк Горенц перестал выходить на связь, Марина поняла, что это были мошенники. Мечты о принце в военной форме, как и крупная сумма из её кошелька растаяли как дым. Женщина обратилась в полицию с заявлением.

— Общая сумма ущерба составила 4 563 872 рубля 5 копеек. На данный момент по заявлению проводится проверка. От потерпевшей были получены адрес электронной почты и аккаунт в скайпе, в котором в формате чата велась переписка с указанным лицом, — говорит источник Kp.ru

Марина надеется, что следствию удастся найти людей, которые разбили её надежды и отняли деньги.