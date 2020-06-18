"Стрелял в головы": тела погибших в Москве настолько изувечены, что долго не могли опознать
Четыре тела сейчас находятся за дверью двушки на улице Приорова, что на севере Москвы. Днем в одноподъездный дом зашёл мужчина, с карабином за спиной. Это Севастьян Путинцев. Мужчина поднялся в лифте в квартиру своей бывшей девушки Елизаветы Хлюпиной. Сначала он убил четырехлетнего мальчика, потом саму Лизу и её мать. После этого мужчина застрелился.
- На месте работает оперативная группа. Обе женщины убиты выстрелами в голову, - сообщила "КП " Юлия Ивановна, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.
По факту инцидента со стрельбой в квартире на севере Москвы возбуждено уголовное дело.
Лица Лизы и её мамы настолько обезображены, что опознать женщин удалось не сразу.
Убитая Елизавета Хлюпина - бывшая девушка Путинцева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Мама Лизы и маленький брат также стали жертвами убийцы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Жилой дом сейчас оцеплен. За ленты впускают только жильцов. По словам соседей было не меньше шести выстрелов.
- Хлопки были очень громкими. У нас просто стекла тряслись. Крики женщин я не слышал, но сразу в полицию позвонил, рассказал Олег Мельниченко, сосед семьи. - Мы все в шоке от случившегося. Это была хорошая семья. Лизу я часто видел, она очень красивая девушка. Детей у нее не было. Погибший малыш ее брат.
Напомним, по факту стрельбы возбуждено уголовное дело. На месте происшествия находятся корреспонденты "Комсомольской правды".
Комментарий очевидца с улицы Приорова.Иван МАКЕЕВ
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ИСТОЧНИК KP.RU