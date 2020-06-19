Из лука - в яблочко

Зато лука много - 7 - 8 среднего размера луковиц. Нарезать их нужно не очень мелко, лучше всего - полукольцами, это потом еще и смотреться красиво будет. Пассеруем лук в растительном масле до мягкости.

Тем временем в большой миске взбиваем 6 яиц. Это основа нашего «теста». Добавляем стандартный стакан панировочных сухарей, полстакана тертого твердого сыра и столько же измельченной петрушки. Перемешиваем, выкладываем туда же лук.

Подготовительный процесс на этом завершен. Чудо смесь перемещаем на сковородку. Не волнуйтесь, тесто само уйдет на дно, лук окажется сверху, так что это уже похоже на пирог. Ставим его в разогретую до 180 градусов духовку на 30 - 35 минут. Таймер сработал - пирог готов.

Что в этом рецепте хорошо (помимо простоты) - возможность пробовать множество вариантов.

На прошлой неделе вместо обычного лука я использовал порей (конечно, только белую часть). Когда жарил его, незаметно положил на сковороду немного нарезанного тонкой соломкой бекона. К петрушке добавил кинзы и тархуна. И все равно вкусно получилось.

Приятельница, с которой я поделился рецептом, приготовила этот пирог с капустой. И тоже осталась довольна. Я вот теперь хочу попробовать с яблоками. Сдается мне, что в сочетании с чуть солоноватой (из-за сыра) основой они тоже могут неплохо заиграть.