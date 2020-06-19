Черствый, одет плохо, жениться не хочет

Принято считать, что мужчины совершенно не разбираются в женщинах. Потому и женятся не пойми на ком (читай - «на ком-то другом, а не на мне»). А хорошо ли женщины разбираются в мужчинах? Тоже, если честно, не очень, все у них построено на мифах и стереотипах, кочующих из поколения в поколение. Разберемся с некоторыми из них.

1. Если не женился к сорока годам, значит, уже и не женится

Еще как женится. Может, он просто ответственный человек и решил для себя: вот стану на ноги (процесс в наше время небыстрый, но к сорока годам успеть можно), заработаю денег, тогда и семью заведу.

Или мама всех невест бракует. Но в какой-то момент ему это надоест, он приведет в дом невесту и скажет: «Мама, это Наоми (имя изменено. - Ред.), дальше мы сами».

Или он просто бабник, мало ему одной. А огорчать жену своими изменами он не хочет (да, есть такие сознательные бабники, отличные ребята, кстати).

В общем, сорок лет - не приговор.

2. Не обнимает и не целует, значит, не любит

Да, есть такая опасность. Но не торопитесь с выводами. Далеко не каждый мужчина в детстве был обласкан родителями, поэтому во взрослой жизни явное проявление чувств для него - настоящая пытка. А свою любовь он выражает иначе: хорошо зарабатывает, чтобы семья ни в чем не знала недостатка, хранит верность, помогает вам во всем... Так что если вы сильно страдаете от недостатка объятий и прикосновений, либо смиритесь с тем, что все мужчины разные, либо просто не заводите отношений с таким сухарем.

3. Они думают только о сексе

Хорошо бы, конечно, но...

Если бы это было действительно так, то в мире не было бы ни заводов, ни пароходов, а космические корабли не бороздили бы просторы Вселенной.

И о более приземленных вещах мужчины тоже думают: как ремонт на даче сделать, куда ваш новый кухонный комбайн пристроить, где денег для семьи добыть. Если он при этом еще и секса от вас добивается - ну что поделаешь, бывают такие побочные эффекты совместной жизни. Когда-нибудь пройдет.

4. Мужики не плачут

Как сказали бы британские ученые, не плачут те, у кого дисфункция слезной железы. Ну и те, которые привыкли скрывать свои эмоции и притворяться бесчувственными, даже когда на душе кошки скребут (кстати, правильно делают - некоторые стереотипы не так уж плохи). На самом деле - плачут, причем не только от горя, но и от радости, умиления, счастья. Просто этого никто не видит. А вот в странах Латинской Америки, например, прилюдно плачущие мужчины - вполне нормальное явление.

5. У него должно быть мужское хобби

«Он не любит футбол и не ездит на рыбалку по субботам? Странный он какой-то, не заболел ли чем?»

Ладно, а как вам тогда Дэвид Рокфеллер, собравший огромную коллекцию майских жуков (и в процессе открывший несколько их новых видов)?

Или Том Хэнкс, коллекционирующий и ремонтирующий печатные машинки?

Николай Гоголь сам шил себе шейные платки, Уолт Дисней конструировал миниатюрные поезда, Лев Толстой тачал сапоги, Дмитрий Менделеев мастерил чемоданы...

6. На кухне они беспомощны

Миф развенчивает лидер общественного движения «Фривольная Россия» Александр МОНОГАМОВ:

- Тут даже развенчивать нечего. Почитайте в этом номере очередную колонку «Отчаянный домохозяин» Леонида Захарова. А на сайте kp.ru полно других его рецептов, по которым (я это знаю точно) готовят женщины от Камчатки до Калининграда. Это он-то беспомощен на кухне?

7. Его главная роль - добытчик

Еще один устаревший стереотип, который разрушил не одну семью, где жена сидела у окошка, ожидая, когда ее рыцарь принесет домой добычу. А когда он возвращался с пустыми руками, бежала плакать к маме на плечо, а потом - искать нового рыцаря. Но мы, к счастью, не в Средние века живем. И зарабатывают теперь в семье оба. А если у жены это получается лучше, то она - просто молодец!

Но! Не будем забывать, что нормальному мужчине нравится роль добытчика, и он всячески стремится себя в этом качестве реализовать. Иногда слишком рьяно. Отсюда иногда проблемы, указанные в пункте 2 нашего списка.

8. Они не умеют обращаться с детьми

У многих мужчин отлично получается менять памперсы и петь колыбельные. А также проводить воспитательные беседы и делать уроки с более взрослыми потомками. В конце концов в списке великих педагогов - сплошные мужчины: Песталоцци, Макаренко (да, список не длинный, но зато какие имена!).

9. Они не знают, как сделать женщину счастливой

Все они прекрасно знают. Метод проверенный: выполнять все просьбы жены и по возможности потакать ее капризам. Да, непросто, но семейная жизнь - вообще штука сложная, не всем по зубам. Главное, чтобы сделать женщину счастливой, ее нужно просто выслушивать, что и делают умные мужчины.

Миф 10. Им все равно, во что они одеты

Ну это значит, голубушка, просто вам так не повезло с мужчиной. У других мужья целые состояния на наряды спускают (жены при этом точно так же недовольны, как и вы). И то и другое, конечно, крайности, но уберечь себя от них можно еще на ранней стадии знакомства.

Ирина АНДРЕЕВА, психолог с опытом реальной жизни