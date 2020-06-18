«Ничего не ел, только траву щипал»: Резко похудевший Николай Басков вызвал оторопь

-Ты лишился огромного количества килограммов,- поприветствовал в студии «Вечернего Урганта» Иван своего приятеля Николая Баскова.

Артист и правда на карантине сбросил около 15 кило. Даже поклонники Баскова, увидев его последние фото в Инстаграме, удивились, как певцу удалось так стремительно сбросить вес.

- Коль, ты на карантине что-то готовил? - поинтересовался у Баскова Иван Ургант.

- Что я там готовил. Выйду, траву пощипаю. Ты посмотри, в какой я форме. Друзья, это не так-то просто даётся с багажом лет, -вздохнул Николай Басков.

Певец Николай Басков о новом клипе. Вечерний Ургант. 11.06.2020..

- Наверное, поехал в клинику, где отсосали жир, - пошутил Иван Ургант.

- Ничего не делал. Клиники были закрыты, - заверил телеведущего Николай Басков. - Я сначала закупился гречкой, почему -то водкой и зефиром. Думал, буду заедать стресс, но видишь, как получилось.

Кстати, Николай так феноменально худеет не в первый раз.

Три года назад артист скинул аж 20 кило.

- Я нанял персонального тренера, - объяснял «КП» певец. - И выяснилось: ранняя зарядка не так полезна, как говорят! Тренер мне объяснил, что занятия в спортзале наиболее эффективны в середине дня.

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Для хорошей формы необходим комплексный подход. Тренер следит за моим питанием, делает мне профессиональный массаж. Во время похудения важно следить, чтобы кожа была в тонусе, не обвисала.

Мне делают такой интенсивный массаж, что я порой кричу от боли. Такие синячищи остаются! От мороженого и темного шоколада я не могу отказаться. И если съедаю пломбир, то не ругаю себя. Ем, что хочу, но потом сгоняю все на пробежке или на вечерней прогулке. Если меняете режим питания, не забывайте про чистую воду без газа.

В день минимум два литра воды выпивать надо. Я пью больше - около 4 литров, -говорит Николай Басков.