«Чувственная нимфа»: Марина Александрова в мокром бикини открыла купальный сезон

Российские курорты потихоньку открываются после карантина – и некоторые отечественные звезды уже потянулись к морю. В их числе - Марина Александрова. Актриса поделилась в Интаграме снимком, сделанным после морского купания. Мокрые волосы, влажный купальник, ни грамма макияжа на лице – фотография получилась очень естественной и красивой. 37-летняя Марина не рассказывает, где она отдыхает, но ее отпуск явно удался на славу: звезда экрана выглядит счастливой и отдохнувшей.

- Свежее морское жаркое фото, как заказывали, - подписала Марина горячий кадр.

mar_alexandrova Свежее морское жаркое фото, как заказывали #лето2020 #безфильтров

Фотография актрисы без фильтров восхитила ее подписчиков. В комментариях они не скупятся на комплименты: «Чувственная нимфа», «Красивая, жаль, замужем», «Очень молодо выглядите, как девочка!», «Настоящая красавица». Поклонники особенно отметили пышный бюст Марины, аппетитно выглядывающий из купальника.

Звезда сериалов «Екатерина» и «Домашний арест» часто путешествует и в своем блоге делится впечатлениями от поездок. Марина была в Перу, Японии, США, объездила свю Европу. Но в этот раз она отдыхает явно на родных просторах – из-за пандемии коронавируса границы пока на замке. Подписчики в комментариях гадаю: где именно остановилась Марина, и предполагают, что, скорее всего это Крым. Крымские курорты как раз накануне начали принимать туристов и, вероятно, актриса воспользовалась послаблением карантинного режима. Впрочем, некоторые говорят, что она вполне могла сделать такое фото и дома. «На балконе?», - шутят они.

В отпуск Александрова наверняка отправилась вместе с мужем и детьми. Марина замужем за телережиссером Андреем Болтенко. Супруги начали жить вместе в 2011 году, а в 2012-м после рождения сына Андрея, оформили свои отношения. Три года спустя, в 2015 году, у супругов родилась дочь Екатерина.

Сейчас Марина предпочитает не распространяться о своей личной жизни – она практически не появляется на публике со своим мужем. Видимо, актриса устала от пересудов, которые преследовали ее в предыдущих отношениях. С 2005 по 2007 год состояла в гражданском браке с актёром Александром Домогаровым: тогда ей было 22 года, а ему – 41. Артист уже тогда много пил и, по слухам, поднимал на Марину руку. Через несколько месяцев после расставания с Домогаровым Александрова вышла замуж за своего коллегу по театру Ивана Стебунова. Увы, Иван тоже любил алкоголь – в браке с ним Марина не была счастлива. К тому же муж не был ей верен.

Марина Александрова и Иван СтебуновФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Я изменил ей во Львове. Это была какая-то глупая история, но из поездки я уже вернулся совершенно другим человеком, - признался Стебунов в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». - Не планировал рассказывать Марине, но женщины такие вещи чувствуют. Следующий год мы пытались склеить наши отношения, старались забыть про этот эпизод и жить дальше. Однако уже было понятно, что ничего не получится.

После развода Иван начал топить горе в алкоголе. Карьера пошла под откос, и он решил уехать из Москвы в родной Алтайский край.

- Я очень жалею, что наши отношения оборвались именно так некрасиво, - говорит 37-летний Иван. - Мне кажется, мы бы с Мариной в любом случае расстались, но могли сделать это гораздо позднее. Потом у меня началась какая-то жуткая хандра. Я вдруг понял, что работа в театре и в кино не доставляет мне удовольствия. Именно поэтому решил все бросить и уехать. Это было сложное решение, но необходимое.