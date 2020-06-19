2020-06-19T18:42:30+03:00
Звезды

62-летний Дольф Лундгрен женится на 24-летней копии своей дочери

Актер сделал предложение красотке-тренеру из Лос-Анджелеса всего через пять месяцев после знакомства
Ирина СУХАНОВА
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62-летний Дольф Лундгрен и его 24-летняя невеста. Фото: Инстаграм.62-летний Дольф Лундгрен и его 24-летняя невеста. Фото: Инстаграм.
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Звезда фильмов «Рокки» и «Универсальный солдат» Дольф Лундгрен женится во второй раз. Избранницей 62-летнего голливудского актера стала 24-летняя уроженка Норвегии Эмма Крокдал. Девушка работает фитнес-инструктором в одном из спортивных клубов Лос-Анджелеса.

Решение обручится жених и невеста приняли всего через пять месяцев отношений - они начали встречаться в январе этого года. Но, видимо, страсть между ними кипит настолько, что ни короткий период знакомства, ни 38-летняя разница в возрасте не поколебали их желание пойти к алтарю. Влюбленные обручились в Швеции и поделились счастливой новостью в Инстаграме.

Дольф и Эмма опубликовали в соцсети две одинаковые фотографии, сделанные на террасе их дома во время помолвки. На снимке счастливая невеста демонстрирует обручальное колечко.

- Ущипните меня, - коротко подписала фото Эмма.

Влюблбенные отметили помолвку с шампанским на террасе. Фото: Инстаграм.

Влюблбенные отметили помолвку с шампанским на террасе. Фото: Инстаграм.

А Дольф решил заинтриговать поклонников и написал:

- Кое-что особенное произошло в Швеции, - сообщил он, чем поставил фолловеров в тупик.

- Твоя дочь обручилась? Поздравляю, Дольф, - пошутил кто-то в комментариях.

Дело в том, что Эмма - не только ровесница старшей дочери актера (Иде Лундгрен 24 года), но еще и ее копия. Обе любимые женщины артиста — блондинки с зелеными глазами и пухлыми губками. То, что у них одинаковый типаж, заметили многие подписчики Инстаграма Дольфа.

Невеста актера Эмме (слева) очень похожа на его дочь Иду (справа). Им обеим 24 года. Фото: Инстаграм.

Невеста актера Эмме (слева) очень похожа на его дочь Иду (справа). Им обеим 24 года. Фото: Инстаграм.

Будущего молодожена уже поздравил его коллега по фильмам «Рокки» и «Неудержимые» Сильвестр Сталлоне.

- Поздравляю, мой хороший друг. Ты лучший, - написал он.

Эмме похвасталась в Инстаграме шикарным кольцом, которое ей подарил жених.

Эмме похвасталась в Инстаграме шикарным кольцом, которое ей подарил жених.

Со своей первой женой, ювелиром Анетт Квиберг Дольф Лундгрен познакомился во время съемок фильма «Универсальный солдат». После свадьбы они обосновались в Испании в курортной Марбелье — Дольф решил поселиться в Европе, подальше от Голливуда, чтобы у его детей было нормальное детство.

Пара прожила в законном браке 17 лет, еще 7 лет до этого — в гражданском. Их старшей очке Иде 24 года, младшей Грете — 19. Супруги решили развестись в 2011 году. С тех пор Дольф оставался завидным холостяком, пока не встретил Эмму.

Помимо законного брака за харизматичным блондином числится немало сердечных побед над моделями и актрисами. Он крутил романы с певицей Грейс Джонс, моделью Дженис Дикинсон, актрисой Самантой Филлипс.

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Невеста актера - фитнес-тренер в лос-анджелесском клубе.
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Дольф не раз побеждал в различных чемпионатах по бодибилдингу и до сих пор может похвастаться завидной физической формой. На его счету — роли в нескольких десятках фильмов, некоторые из которых он продюсировал, а также снял в качестве режиссера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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