2020-06-20T02:37:56+03:00
Звезды

Судимый актер Владимир Долинский предрек Михаилу Ефремову смерть в тюрьме

Звезда фильма «Обыкновенное чудо» уверен, что устроивший ДТП артист не выживет на зоне
Ирина СУХАНОВА
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Владимир Долинский отсидел в тюрьме 4 года.Владимир Долинский отсидел в тюрьме 4 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заслуженный артист России Владимир Долинский, отсидевший четыре года в тюрьме, обратился к родным погибшего курьера Сергея Захарова. Актер эмоционально попросил их проявить милосердие и не добивать Михаила Ефремова. По его мнению, устроивший ДТП актер просто не выживет на зоне. «Не убивайте Мишку!», - попросил родственников покойного 76-летний Долинский.

- Это дичайшая трагедия, позвольте выразить соболезнования. Но я пришел к вам с одной просьбой. Хватит одной смерти, не убивайте Мишку! Я прошел лагерь, мне было 29 лет. Я знаю, что такое зона. Мишка со своей нервной системой, почками, печенью - сломлен. Он просто не выйдет из тюрьмы. Как на его руках кровь, на ваших руках тоже она будет, если вы будете добивать... Он и так уже получеловек! – заявил Долинский во время эфира ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» телеканала «Россия 1».

Владимир Долинский попал в места не столь отдаленные в 1973 году: он получил срок за незаконные валютные операции. Актер отсидел четыре года и вышел из тюрьмы в 1977 году досрочно благодаря ходатайству труппы Театра сатиры, где он играл до того, как был осужден. Долинский прославился по всему Советскому Союзу после того, как снялся в картинах режиссера Марка Захарова «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхгаузен». Кроме того, он снимался на телевидении в популярной программе «Кабачок «13 стульев» и вместе с Валентиной Леонтьевой вел передачу «Спокойной ночи, малыши!». С 1986 года он – ведущий актер театра «У Никитских ворот».

Михаил Ефремов в здании Таганского суда во время избрания меры пресечения, 9 июня 2020 года. Фото: пресс-служба суда

Михаил Ефремов в здании Таганского суда во время избрания меры пресечения, 9 июня 2020 года. Фото: пресс-служба суда

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов стал виновником ДТП: авария произошла в районе дома №3 на Смоленской площади в Москве. Автомобиль Jeep Grand Cherokee под управлением 57-летнего артиста вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургончиком доставки продуктов LADA. Водитель службы доставки, 57-летний житель Рязани Сергей Захаров был госпитализирован в реанимацию клиники имени Склифосовского, где он умер от многочисленных травм.

Михаил Ефремов в момент ДТП был очень пьян, что подтвердила медицинская экспертиза. Кроме того, в крови артиста обнаружили кокаин и другие запрещенные препараты. Ефремова задержали, но позже отпустили под подписку о не выезде. Сейчас артист сидит под домашним арестом. Свою вину Ефремов полностью признал и готов оказать помощь семье погибшего, о чем он заявил в опубликованном им покаянном видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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