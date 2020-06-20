«Это было правильное решение»: Анджелина Джоли призналась, почему подала на развод с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом осенью 2016 года. Разрыв самой красивой пары Голливуда стал настоящим шоком для поклонников. В интервью журналу «Vogue» Анджелина рассказала, почему она рассталась с мужем.

По ее словам, расторгнуть брак она решила ради благополучия своих детей. Сегодня Анджелина считает, что это было единственно верное решение.

- Я рассталась с мужем ради благополучия моей семьи. Это было правильное решение. Я и по сей день думаю только о благополучии детей, - рассказала актриса. - Некоторые люди воспользовались моим молчанием, и дети прочитали ложь о себе в средствах массовой информации, но я напоминаю им, что они знают собственную правду и думают своей головой. На самом деле мои дети — это очень смелые и сильные молодые люди.

Брэд Питт и Анджелина Джоли сумели договориться об опеке, они совместно воспитывают шестерых детей. 14-летнюю Шайло, 11-летних Нокса и Вивьен Анджелина родила сама, еще троих – усыновила: 15-летнюю Захару, 16-летнего Пакса и 18-летнего Мэддокса. Брэд Питт дал им свою фамилию. В интервью «Vogue» актриса призналась, что старается не делать разницы между родными и приемными детьми.

- Рождение детей и усыновление - прекрасные способы стать семьей, и об этом важно говорить. "Усыновление" и "сиротский приют" — эти слова в нашем доме не имеют негативной окраски. Со своими приемными детьми я не могу говорить о беременности, но очень подробно и с любовью рассказываю им, как искала их, что почувствовала, когда впервые посмотрела им в глаза, - призналась Джоли.

По словам актрисы, расторгнуть брак она решила ради благополучия своих детей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее Брэд Питт рассказывал, что причиной их развода стал его алкоголизм. Актер пил каждый день, и это разрушило их брак. Питта чуть не лишили опеки над детьми. Ради того, чтобы видеться с ними, он прошел курс лечения в обществе «Анонимные алкоголики» и долго наблюдался у психолога. Сейчас актер совсем не пьет.

Развод Питта и Джоли был по-настоящему горьким, но теперь они научились ладить друг с другом ради детей. Говорят, у Анджелины так и не появилось нового мужчины. А вот 56-летнего Брэда Питта все чаще видят в обществе одной и той же женщины - 30-летней актрисы Алии Шокат. То парочка непринужденно выбирает гамбургеры в закусочной, то уединяется в особняке Питта на все выходные. И хотя окружение Брэда уверяет, что Алия – просто его подруга, поклонники верят в обратное.

Недавно семья Анджелины отметила радостное событие – 14-летие дочери Шайло. Ради этого Джоли и Питт зарыли топор войны. Экс-супруги объединились, чтобы приготовить девочке сюрприз – вечеринку в честь ее дня рождения. Праздник проходил в доме Брэда, актер живет всего в нескольких кварталах от бывшей жены и детей. На вечеринку пришли все дети Питта, и даже 18-летний Мэддокс, с которым Брэд не общался несколько лет после ссоры в 2016 году.

- Брэд действительно хотел, чтобы день рождения Шайло был особенным, и планировал праздник заранее. Он до сих пор не может поверить, что его дочь уже такая взрослая! У него дома есть печь для пиццы, и он сделал для вечеринки любимое блюдо именинницы, а также заказал торт, - рассказали друзья семьи. - Шайло всерьез увлекается фотографией, поэтому Брэд купил ей винтажную камеру Polaroid и создал альбом из всех ее лучших фотографий последних нескольких лет. Также он подарил ей серию домашних уроков игры на гитаре с лучшим преподавателем в Лос-Анджелесе.