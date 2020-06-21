Главный онколог Андрей Каприн: Врачи Западной Европы серьезно пересмотрели свои взгляды на российское здравоохранение

Каждый год в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Этот профессиональный праздник был учрежден Верховным Советом СССР в 1980-м году.

- В этом году наш праздник выпал на необычное время, когда российское здравоохранение проходит тяжелые испытания в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, - говорит главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии академик РАН Андрей Каприн. - Эти испытания мои коллеги проходят достойно и победно. Я горжусь, что в свое время выбрал медицинскую специальность и стал вашим коллегой, дорогие друзья, врачи, медсестры, санитарки, специалисты, обеспечивающие работу клиник, работающие на Скорой помощи. Все вы настоящие герои и большие молодцы. Вы показали это в тяжелой борьбе, которая выпала на нашу долю. Я вижу, как вы работаете в «красной зоне» и в других условиях, рискуя своей жизнью, здоровьем, в круглосуточном режиме оказывая помощь пациентам, у каждого из которых может оказаться новый вирус.

- В последнее время я очень много общался с онкологами Западной Европы, нашими испанскими, итальянскими, немецкими коллегами, - продолжает академик РАН и практикующий хирург-онколог Андрей Каприн. - Они здорово пересмотрели свой взгляд на российское здравоохранение. В то время, как во многих зарубежных странах показатели смертности от коронавируса у онкологических пациентов составляли 20 и более процентов, в России эта цифра была около 7 — 8%. Это ваша огромная заслуга, дорогие коллеги, соратники по борьбе.

Хочу поздравить вас с нашим праздником, пожелать здоровья, любви, чтобы вы всегда оставались крепкими. Чтобы не только вы любили специальность, но и она любила вас. Чтобы вас уважали и любили пациенты. Чтобы у вас дома был хороший тыл, были здоровы ваши дети.

Я признателен всем, что в сложный период эпидемии вокруг медиков была развернута волна поддержки, любви, понимания. Всем огромное спасибо, с праздником, дорогие друзья!

От редакции: «Комсомольская правда» присоединяется к поздравлениям и желает всего самого наилучшего российским врачам, медсестрам, санитарам, всем медицинским работникам нашей страны.

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В Историческом музее расскажут о подвигах медиков в годы Великой Отечественной войны

Государственный историческом музей в Москве подготовил выставку «Медики в годы Великой Отечественной войны».

- Боевые потери военных медиков в годы войны занимают второе место после потерь среди солдат стрелковых рот и батальонов. Медики гибли, вытаскивая раненых с поля боя, закрывая их собой от осколков снарядов, стоя у операционных столов под обстрелами и бомбежками. Благодаря подвижническому труду советских врачей более 70% раненых были возвращены в строй, - говорит директор Исторического музея Алексей Левыкин.

На выставке, посвященной подвигу медицинских работников в годы Великой Отечественной войны, будут представлены материалы из фондов Исторического музея, медицинских музеев и частных собраний. Большинство материалов выставляется впервые. Можно будет увидеть фронтовую графику, живопись, фотографии, плакаты, документальные материалы, предметы госпитальной посуды и т. д.

Время и место: выставка пройдет с 1 июля по 30 августа в Историческом музее в Москве по адресу Красная площадь, дом 1.