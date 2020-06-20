«Личный астролог Ксении Собчак» открыл школу магии и посадил народ на кредиты.

«ВЫ СОЗДАНЫ ДЛЯ АСТРОЛОГИИ»

«Всего 5500 рублей в месяц, и через полгода вы станете звездным астрологом. Гарантия результата. Полный возврат денег в случае его отсутствия»!

Такое рекламное объявление с фотографией красавца-брюнета, позирующего с ангельски сложенными ладонями, каждый день появлялось на личных страницах тысяч россиян в социальной сети ВКонтакте. Не случайно, конечно. Все они когда-то интересовались астрологией, вбивали это слово в поисковые системы, подписывались на тематические группы. «Тепленькая аудитория», говоря языком пиарщиков. И народ на ссылку щелкал.

- Перешла по ссылке и оказалась на странице Дмитрия Ермолаева. Солидный такой мужчина со статусом «Основатель международной академии астрологии «Пурушоттама». «Личный астролог звёзд шоу-бизнеса, предпринимателей Forbes». Полистала фото, а там он то в студии первого канала, то второго. То позирует с Ксенией Собчак, то с Олей Орловой из группы «Бестящие». Ну, думаю, точно – звездный. Куча фото с дорогими машинами, частными самолетами и яхтами – значит и богатый, - рассказала «КП» одна из пострадавших 30-летняя Юля Борисова из Новороссийска.

Юля решила, а чего бы не попробовать и написала сообщение Ермолаеву. После него и началось.

- Сначала он убеждал, что я просто создана для астрологии. Попросил прислать фото моей руки. По линиям жизни якобы и понял, что меня ждет карьера звездного астролога. Обещал: «успех, большие деньги и клиентов из шоу-бизнеса», - говорит Юля. - Он писал мне каждую минуту. А потом еще начал звонить. Уговаривал пройти курс обучения за 300 000 рублей. Сначала рисовал заоблачные перспективы, потом стал запугивать, что, если учиться не буду, то пошлет проклятье на меня и мою семью. В какой-то момент я просто честно призналась, что такой суммы у меня нет. Но и это для него оказалась не проблемой. Он посулил скидку и пообещал рассрочку от своего банка. Потом прислал документы и попросил подписать. Я тогда была как под гипнозом. Напечатала бумаги, поставила подписи и отправила фото Ермолаеву. Так я и взяла кредит без оригиналов документов и похода в банк. Общая сумма 280 000 рублей. Причем деньги я лично не видела, их сразу перевели на счет Ермолаева.

Дмитрий писал каждую минуту. А потом еще начал звонить. Уговаривал пройти курс обучения

За что такие деньжищи, Юля узнала через неделю. Ермолаев прислал ей ссылку на видео и велел смотреть очень внимательно.

- Это даже не был онлайн урок, которого я ждала и который он обещал в переписке. А старая запись, сделанная в 2016 году. Он там про астрологию рассказывал, но больше про себя любимого…

Тут Юлю и осенило, что все это - развод на деньги, и никаким звёздным астрологом она от этого видео не станет. Женщина попросила Ермолаева вернуть уплаченное.

«Личный астролог Ксении Собчак» открыл школу магии и посадил народ на кредиты

САМИ ДУРАКИ

- Он сказал, что деньги я должна банку. С него, мол, и спрашивать. Точнее, это не банк даже, а брокерская компания. Все это было прошлым летом. Добиться возврата не получилось, и через какое-то время я смирилась со званием «сама дура» и выплатила этот не менее дурацкий кредит, - рассказала Юля.

Мысль о том, что надо идти в полицию, появилась у женщины сразу. Но она долго не решалась. Пока пару месяцев назад не наткнулась на группу все в том же ВКонтакте «Астролог Ермолаев. Мошенничество». А там больше сотни таких же «самих дураков», как Юля: из Москвы, Ростова, Новосибирска, Хабаровска… Истории у них как под копирку. Фото руки, маячащие на горизонте миллионы и миллиарды, а потом кредиты и полное разочарование.

Поначалу несостоявшиеся звездные астрологи плакались друг другу, а потом объединились и объявили Ермолаеву настоящую войну. В отделениях полиции по всей стране уже больше сотни заявлений. По двум из них, в том числе и по заявлению Юли, возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Остальные пока ждут ответы от органов.

Москвичка Наталья Попова перевела за уроки Ермолаева 60 тысяч рублей. Женщина тоже подала заявление и уверена, что действовал «звездный астролог» не один.

- Видимо, по ошибке во время переписки он прислал очень любопытный документ. «Инструкция для менеджера», так он называется. Там по полочкам разложено, как нас, дураков, разводить на деньги. Стали сравнивать — и, правда, всем нам одинаковые сообщения присылали. Так что тут целая налаженная схема с восьмичасовыми дежурствами менеджеров, о которых в этой инструкции (документ есть в распоряжении «КП» - Ред.) все подробно рассказано, - говорит Наталья Попова.

Дмитрий Ермолаев и Анфиса Чехова

НАБОР НА КУРСЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В списке пострадавших люди самые разные: и успешные директора, и пенсионеры, и молодые мамочки.

- В декретном отпуске голова особо не работает. Я раньше была парикмахером, а когда он стал говорить мне, что рождена я для астрологии, то повелась. Взяла 200 000 рублей в кредит. Видимо, платить его буду ближайшие 5 лет. Вся надежда на полицию. По моему заявлению тоже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказала ещё одна пострадавшая, 27-летняя Яна Климшина из Ханты-Мансийска.

Отступать пострадавшие не намерены. Сейчас они добиваются, чтобы уголовные дела со всей страны объединили в одно производство, и надеются, если им и не вернут деньги, то хотя бы прикроют лавочку «звездного астролога».

Фрагмент переписки

Видел ли по звездам Ермолаев маячащую перспективу уголовного преследования, покрыто мраком. Но о такой славе он точно не мечтал. Астролог, хотя и продолжает активно вести свои социальные сети, с журналистами, которым он раньше раздавал интервью направо и налево, теперь не общается.

А его школа - в поисках новых учеников. Как и прежде, всем клиентам обещают головокружительную карьеру звездных астрологов, горы денег и славу.

«Комсомольская правда» следит за ходом расследования.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Фото на память со звездами, чтобы провернуть обман»

Жан Ботанов, правозащитник, борец с инфоцыганами (преступники, обманывающие в социальных сетях):

- Нужно отдать должное мошенникам, а я уверен, что Ермолаев действовал не один, а с командой, они первоклассные социологи, психологи, PR и IT специалисты. Они разработали автоматизированный скрипт (последовательность действий — Ред.) по вхождению в доверие к людям, которые, находясь в отчаянном положении, искали решение своих проблем путем обращения к различного рода «гадалкам, магам и прорицателям».

Для придания авторитетности было выбрано использование терминов «академия и школа», что производило на жертв сильное впечатление. В качестве главного действующего лица выступал некий Дмитрий Ермолаев, который называл себя академиком астрологии и основателем самой большой в Мире школы астрологии. Для этого он выдавал звезд за своих клиентов. На деле же просто просил у них фото на память, которые есть у многих поклонников.

Фрагмент переписки

Ермолаевым массово скупались эфиры и площадки федеральных СМИ, а также различные награды, такие как «Гордость России». После нашего обращения ее аннулировали. Но люди верили ему и бежали брать кредиты, которые он убеждал их брать. Средняя цена его курса по предсказанию будущего стоила от 200 000 рублей. Всегда в группе купивших этот курс были десятки тысяч людей. Вот и подсчитайте, сколько денег он изъял у населения. Большинство пострадавших в силу стыда или страха не будут публично заявлять о том, что их обманули. Но у тех, кто обратился с заявлением в полицию, вероятность полного возврата денег со всеми возможными компенсациям очень высока. Я уверен, что, как только Ермолаеву предъявят обвинения, он тут же будет пытаться за любые деньги откупиться от заявителей, лишь бы не идти в тюрьму.