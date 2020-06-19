Актер Сергей Бадюк — о русских актерах в Голливуде: «Мы там никому не нужны, прорваться сквозь штампы невозможно»

Телеведущий и мастер восточных единоборств Сергей Бадюк самоизоляцию провел продуктивно: ежедневно тренируется, пишет книгу и сценарии, а еще в онлайн-кинотеатрах выходит голливудский фильм «Найти и уничтожить» (Search and Destroy), где актер сыграл главную роль антагониста — кровожадного украинского торговца оружия по фамилии Родин. В связи с чем «КП» разузнала у Бадюка, чем их фабрика грез принципиально отличается от нашей и почему русские постоянно олицетворяют зло.

ПРО КАСТИНГ

«Я находился в Болгарии на съемках проекта про генерала Скобелева, и знакомый болгарский режиссер мне рассказал, что их киностудию «Нью-Бояна» купил Голливуд — известные продюсеры Ярив и Дэнни Лернер. С одним из этих братьев он завтра встречается. Я подумал-подумал, потом взял актерское портфолио, и попросился на встречу. Дождался того продюсера, попросил 10 минут его внимания. Он принял, я быстро все о себе рассказал, пожали руки, попрощались. А через 8 месяцев мне перезвонила его помощница — приглашают на кастинг картины Search and Destroy («Найти и уничтожить»). Прислали текст, я записал пробы, выслал, они одобрили, мы проговорили условия, вылетел сниматься».

sergei_badyuk Однажды ты обнаруживаешь себя в этом мгновении

ПРО ЖЕСТКИЙ РЕГЛАМЕНТ

«У нас в картине снимался ребенок. К нему был приставлен специальный ассистент, который строго следил за графиком. Ребенку, скажем, положено сниматься два часа — потом перерыв. И вот мы только разгоняем сцену, у ребенка все начинает получаться, ассистент смотрит на часы: «Стоп! У нас перерыв». Все беспрекословно встали и сделали паузу на час. Ни минутой раньше, ни минутой позже ребенок на площадку не выйдет. И так у них во всем. Правила и порядок. Потому что это дорогой бизнес. Меня что поразило — снимаем третью неделю, а фильм уже начали монтировать. Параллельно! С колес. Понимаете уровень? Просто фабрика. Этим они принципиально отличаются от наших».

ПРО ТРЮКИ

«В Голливуде очень четко разделяется труд каскадера и актера. Мы подписывали актерский договор, состоящий из целой кипы бумаг, в котором была жестко регламентирована работа в проекте. Я — актер. Значит, без трюков. Потому что риск травмы. А в договоре указано: никаких наркотиков, никакого алкоголя, никаких травм, уточняются малейшие детали. Все строго и профессионально. Иначе засудят. Тем не менее, в этом фильме у меня были сцены драк. И поскольку, во-первых, под меня сложно подобрать каскадера (190 см, 120 кг), а, во-вторых, я сам начинал в кино с постановки драк и каскадерских трюков («Антикиллер»), мне разрешили работать самому. К тому же в проекте была одна из самых профессиональных каскадерских команд из тех, с кем мне приходилось сотрудничать. Ребята в полном составе работали во франшизе «Неудержимые» (боевик с голливудской дрим-тим: Сильвестр Сталлоне, Чак Норрис, Жан-Клод Ван Дамм, Джейсон Стейтем и др.)»

sergei_badyuk А так я выглядел за пару дней до соревнований 5 лет назад , это уже был трындец

ПРО УСЛОВИЯ

«У меня работала гример Сильвестра! Съемочная команда ведь та же. Прекрасная болгарская женщина, хорошо говорящая по-русски с мягким акцентом, меня гримировала каждый день. Да и вообще, исполнители главных ролей проходят по отдельной категории — персональный ассистент, вагончик, лучший отель и так далее. В тех же условиях, в которых обслуживали Сталлоне, работал и я».

ПРО ПЕРЕРАБОТКИ

«Есть такая распространенная в России практика. Снимается дубль — и после него известные актеры подходят к режиссерскому монитору посмотреть: получилось или нет. Спорят, высказывают мнение, просят переснять. В США это категорически запрещено! Вышел — работаешь как часы — слушаешь режиссера беспрекословно. К плэйбеку никто не бегает. Более того, и режиссер редко выбегает на площадку. Все настолько отлажено, что в этом нет необходимости. Помню, когда снимали тяжелую сцену драки в вагоне, поняли, что во временной норматив не укладываемся. И вот приходит режиссер Дэнни Лернер (продюсировал «Неудержимых») — я даже внутри напрягся. Идет ко мне. И говорит: «Сергей, у нас будет переработка, не были вы так любезны остаться? Нам очень важно доснять».

ПРО ЯЗЫК

«Мне выделили женщину, репетитора. И каждый день, повторюсь, каждый — я отрабатывал 12-часовую смену, а потом мы проговаривали весь текст на следующий день. Репетировали. По несколько часов. И только после того, как она говорила «окей», меня отпускали. Один раз после смены я пошел насквозь через весь павильон к другому выходу — на улице был дождь. И что я вижу? Все звуковики, световики, абсолютно все на площадке. Размечают с вечера точки на следующий рабочий день! Каждый знает, где и какой прибор будет стоять во время сцены. Никто об этом не будет думать, прийдя с утра на площадку. Такой режим дисциплинирует невероятно».

ПРО МИХАИЛА ГОРЕВОГО

«Почему наши не становятся там звездами? Говорить за всех сложно. Не думаю, что дело в повышенных требованиях, наши тоже пашут будь здоров. Дело, скорее всего, в стереотипах. Штампах. Русский — бандит, зло. Мы там никому по большому счету не нужны. Вот взяли меня на роль. Потому что им нужен был здоровый мужик, который умеет стрелять и драться, сыграет негодяя. Вот мой преподаватель по актерскому мастерству Михаил Горевой («Шпионский мост», «Хантер Киллер») сделал, пожалуй, самую успешную карьеру в Голливуде, если брать русских актеров. Но кого он играл? Стереотипных героев. И прорваться сквозь эти штампы невозможно. Надо родиться в США или хотя бы не в России.

sergei_badyuk Суров но справедлив

ПРО СИНДРОМ СТАНИСЛАВСКОГО

«Это становится проблемой. Я снимался в Таиланде со Стивеном Сигалом в фильме Attrition («Последняя миссия»), и вот французский продюсер этой картины Матье Вешлер мне сказал: «Сереж, пожалуйста, не надо здесь включать русскую театральную школу. У вас, у русских, есть такая проблема — вы начинаете слишком много играть. Прямо так и сказал. Прекрасные актеры для театра, но западное кино — другое. Сделай вот так». Я сделал — всех устроило. У нас же принято обсуждать работу с режиссером, продюсером, звезды могут и поспорить. На западе такое исключено. Режиссер появляется в начале смены и говорит: мне нужно это и это. Даже оператор не выходит! Если на площадку зашел оператор, значит есть проблема. Я вот, что заметил. Практически за камерой сидит второй оператор, и если он не справляется, то приходит основной оператор и делает замечания. Кроме того, на площадке постоянно находится женщина с камерой, которая постоянно ходит и снимает всех — кто чем занят на работе, кто за что получает деньги. Понимаете? Более того, во время работы идет отсев. За время съемок было отчислено порядка десятка сотрудников, признанных некомпетентными. Я видел это. А на их место — очередь. Вылетел один — на его место претендуют десятки людей с высокой квалификацией. Помните сериал «Ликвидация»?

ПРО ВЛАДИМИРА МАШКОВА

«Я работал в нем каскадером, только начинал путь в кино. И меня поразил Владимир Машков. По вечерам многие собирались посидеть допоздна, кто-то выпивал, собирался одесский бомонд, а Машков — никогда, более того, он находился в потрясающей физической форме. Я ему доставал ролик для пресса, мы вместе тренировались. И я как-то говорю: «Ты в такой форме великолепной, почему?». А он отвечает: «Когда я приехал в Америку («Ликвидация» вышла в 2007 году, на тот момент Машков уже снялся в американских фильмах «Танцы в «Голубой игуане», «В тылу врага» и других) и пробовался на первую роль, на кастинг пришли 300 человек. И подходили все. Понимаешь?». Конкуренция и тотальная дисциплина».

sergei_badyuk На районе

ПРО РУССКОЕ ЗЛО В ГОЛЛИВУДЕ

«Почему русские всегда представляют темную сторону? Это другой монастырь. Иная идеология. И мы не объясним никому и ничего. Мне предлагали роль в картине «Хантер Киллер» (про высадку американских «морских котиков» на российской военной базе в Мурманской области — Авт.), но там был такой персонаж, что я отказался. Отъявленный зверь, офицер-подонок. Я понимаю, что это моя работа. Мне за это платят. Но я не смог через себя переступить. Внутренний тормоз. Никогда не объяснил бы подобное зрителю и сослуживцам, я же офицер (Бадюк служил в спецназе ГРУ СССР — Авт.)»

Фильм «Найти и уничтожить» вышел 19 июня на всех онлайн-платформах: AppleTV/iTunes, Okko, Ivi, Megogo, «Кинопоиск HD» и др.