Если враги нас ругают – значит все делаем правильно!

Из всех либеральных углов, из всех оппозиционных щелей доносится радостное шипение и звучат вопли о том, что Венецианская комиссия – европейская правовая инстанция – признала поправки к российской Конституции предложенные Путиным не соответствующими закону права. «А мы, мол, изначально об этом говорили: что Путин совершил незаконный государственный переворот. Европейцы это все нам подтвердили и все поправки запретили. Они не легитимны и прочее».

Как всегда, либералы и оппозиционеры врут. Ничего подобного не происходило и не происходит. Поэтому давайте разберемся и поймём: что же творится на самом деле?

Самое главное – все равно, что сказала Венецианская комиссия, так как она не является решающей инстанцией. Её заключение, мнение носит всегда рекомендательный характер для кого бы то ни было. Это не какое-то окончательное решение европейских юристов о наших поправках, а это решение одной из юридических группировок, которых очень много. Как мы знаем: сколько юристов, столько и мнений. В Венецианской комиссии сидят представители стран членов НАТО. Это страны, которые против нас вводят санкции и чьи суды периодически выносят против России неприятные и несправедливые решения. Удивляться тому, что записные русофобы в очередной раз что-то ляпнули и нагадили в сторону России, не приходится. Они и должны были так сделать – это их профессия что-то против России вякать. Если бы китайские юристы, с которыми мы состоим в союзе, сказали бы, что мы что-то не то делаем – мы бы удивились. А здесь абсолютно нет ничего нового и удивительного.

Главная ложь всех либералов и оппозиционеров заключается в том, что далеко не все поправки, как и сама процедура поправок, вызвали неудовольствие членов Венецианской комиссии. Более того, Венецианская комиссия ко всем поправкам вообще никаких претензий не имеет. Еще бы она их имела, если поправки полностью соответствуют прежним решениям Венецианской комиссии.

Именно, Венецианская комиссия с 93-го года неоднократно заявляла России, что нужно усилить власть парламента. Так Путин и предложил поделиться своей властью с парламентом. Венецианскую комиссию это должно радовать и, собственно, радует – она к этому вопросов не имеет.

Процедура голосования по поправкам в Конституцию тоже полностью соответствует духу правовых решений Венецианской комиссии, которая ранее также неоднократно заявляла, что участие народа путем всенародных голосований по важнейшим конституционным или законным актам усиливает легитимность этих актов, что, собственно, у нас и сделано. Соблюдена процедура, которая есть в Конституции, то есть голосование палат парламента; помимо этого, добавлено участие народа и в обсуждении этих поправок, и в голосовании, что абсолютно точно в духе Венецианской комиссии.

Оказывается, единственный пункт, который вызвал неудовольствие Венецианской комиссии – это поправка о том, что исполнение решений каких-то международных инстанций, судов, органов в нашей стране будет осуществляться только в том случае, если эти решения не противоречат нашей Конституции и что наша Конституция является первичным и более важным документом, чем решение всех международных судов. Обидно господам, заморским буржуинам, что наша Конституция будет главнее их решений. Мы вовсе не отказываемся от исполнения своих международных обязательств, но оставляем за собой право не исполнять решения международных органов, под которыми мы не подписывались, если они противоречат нашей Конституции.

Более того, такие нормы открыто прописаны, например, в конституции Германии. В основных правовых актах Великобритании (у них нет конституции, а есть свод основных законов) открыто указывается, что английское право обладает верховенством над национальными правами других членов Совета Европы. Сейчас, когда нам говорят о том, что, вступив почти четверть века назад в Совет Европы, мы обязались признавать решения всех их судов, у нас возникает закономерный вопрос. Почему Англии можно записывать, что их национальное право главнее и при этом спокойно оставаться членом Совета Европы, а нам нельзя? Почему Германии можно у себя в конституции так писать, и никакая Венецианская комиссия не говорит о том, что нужно немцев выгнать из Совета Европы или что их конституция незаконна и нелегитимна, а России на это указывают?

Опять мы видим древнейшую логику в действии: все животные равны, а некоторые равнее других; что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Оказывается, есть нации первого сорта – англосаксы и немцы, а есть нации второго сорта – русские, которым не положено ни своих конституций иметь, ни своих законов, а за них всё должны решать какие-то международные инстанции.

Нет, ребята, мы с этим не согласны и так не будет. 1 июля на всероссийском голосовании наш народ еще раз подтвердит, что он самостоятельный, суверенный и никакие указчики с Запада ему не нужны. Призывы оппозиционеров и либералов к тому, чтобы люди не ходили голосовать за поправки или голосовали против них, основанные на том, что Европа это все запретила – гнусная ложь. Необходимо доказать, что мы самостоятельное и суверенное государство – это веский аргумент, чтобы пойти и проголосовать.

Лишний раз доказывается истинность слов, которые сказал в свое время один наш известный исторический деятель: «Если враг нас ругает – значит мы все делаем правильно!». Если либералы, оппозиция и всевозможные русофобские центры на Западе всполошились, значит наш народ все делает правильно и поправки правильные – это весомый аргумент для того, чтобы прийти и проголосовать за поправки.

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