2020-06-19T12:23:38+03:00
Общество

Из первых фронтовых сводок: "Немцы очень боятся штыковых атак и после криков "ура" бросаются в бегство"

Минобороны России опубликовало уникальные документы к годовщине начала Великой Отечественной войны
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments2
На отдельных участках фронта советские войска даже в первые дни войны неплохо потрепали противникаНа отдельных участках фронта советские войска даже в первые дни войны неплохо потрепали противника
Изменить размер текста:

Российское оборонное ведомство продолжает серию публикаций ранее неизвестных документов времен Великой Отечественной войны, хранящихся в фондах Центрального архива военного ведомства. Его сотрудники отобрали материалы на одну из самых трагических дат в истории нашей страны - 22 июня 1941 года. Шифровки, донесения, фронтовые сводки опубликованы в мультимедийном разделе «В первые дни Великой Войны» на интернет-портале Минобороны России. Они рассказывают о начале Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков.

Раздел начинается с публикации разведсводки начальника Разведывательного Управления Генштаба Красной армии Филиппа Голикова, с которой руководство страны ознакомилось в 20.00 22 июня 1941 года.

Минобороны России опубликовало уникальные документы

Минобороны России опубликовало уникальные документы

"В итоге боевых действий за день 22.6 получили фактическое подтверждение имевшихся на 20.6 данных о нижеследующей группировке противника, находившегося непосредственно на границе СССР. По данным на 21.6, в финскую армию призвано 24 возраста, т.е. до 1897 г. рождения, что позволяет отмобилизовать армию в 350 -400 тысяч человек и сформировать до 18 пехотных дивизий", - докладывал Голиков.

Документ дает представление, что разведка имела достаточные сведения о подготовке гитлеровской армии к наступлению на СССР: к 22 июня 1941 года гитлеровское командование сосредоточило на границе с Советским Союзом 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий.

"Каждый день за последнее время над Гродно появляются немецкие самолеты. …Почему не дают приказа о встрече этих «гостей» нашими активными средствами?", - писал в своем личном дневнике 20 июня начальник штаба 3-й армии Белорусского особого военного округа генерал-майор А.К. Кондратьев.

Свои записи за 23 июня генерал Кондратьев начал со слов: "Итак, война. 22.6 в 4:00 немцы обрушились своей авиацией и танками на наши войска, города и села…".

На отдельных участках фронта советские войска даже в первые дни войны неплохо потрепали противника.

"В результате успешных атак частей 12-й армии Юго-Западного фронта противник был отброшен за госграницу, потеряв убитыми и ранеными до 800 человек" - говорится в оперсводке Генштаба Красной Армии.

Минобороны России опубликовало уникальные документы

Минобороны России опубликовало уникальные документы

"В течение 24 июня авиация фронта уничтожила 177 самолетов и 6 танков противника", — отмечается в одном из опубликованных документов.

В новом разделе сайта Минобороны можно ознакомиться с опросом командиров, которые попали в госпиталь после ранений, полученных в первые дни войны. Они жаловались на отсутствие подразделений противовоздушной обороны, топографических карт, резинового клея для шин автотехники, ремонтных мастерских и эффективных служб тыла. При этом отмечали эффективное применение немцами минометов и хорошее взаимодействие пехоты с авиацией с помощью сигнальных ракет.

Минобороны России опубликовало уникальные документы

Минобороны России опубликовало уникальные документы

Говоря о слабостях врага, командиры отмечали, что "ночью немцы не наступают", проявляют "беспечность в расположении танковых частей на отдых", артиллеристы врага ведут огонь "без учета его действенности, с тем, чтобы "только" показать силу своего огня", и в целом – "немцы наступают методично и по расписанию". Также участниками боев отмечается, что "немцы очень боятся штыковых атак и после криков "ура" бросаются в бегство. При появлении наших истребителей, даже одного, немецкие бомбардировщики уходят"…

Этот анализ боевой подготовки и морального состояния гитлеровских войск помог в дальнейшем специалистам выстроить стратегию и тактику в борьбе с врагом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В год 75-летия Великой Победы - скажите «Спасибо!» близким, прошедшим войну
Мы продолжаем всероссийский проект «Имена нашей Победы». Впишите современным цифровым языком имена своих близких в летопись народной памяти. Добавьте имена ваших героев на большую пиксельную открытку
Юрий Поляков: У нас торжествует бюджетный патриотизм. Там, где деньги, патриотов - не протолкнуться!
Знаменитый писатель побеседовал с журналистами "КП" Любовью Моисеевой и Александром Гамовым о русском мире и отсутствии высокой военной поэзии на телеэкранах в дни празднования 75-летия Победы
Новости 24
Facebook и Twitter не нашли следов вмешательства других стран в американские протесты
Эксперты спрогнозировали, насколько увеличатся цены на бензин за лето
В Кремле допустили, что список гостей Парада победы скорректируют
В Кремле отреагировали на заявление, что Путин может играть на Трампе как на скрипке
В Москве прирост новых случаев коронавируса за месяц сократился в 4 раза
Все выпускники получат результаты ЕГЭ до 15 августа
В сточных водах Милана был коронавирус еще в декабре 2019 года
Президент Союза турагентств считает, что курортный сбор в России все-таки отменят
"Голова болеть не может - это кость": Доктор Мясников рассказал о причинах боли
Twitter отметил видео с детьми на странице Трампа как манипуляцию
Пандемия заставила россиян брать кредиты на покупку машин
Когда начнется исследование на иммунитет к коронавирусу рассказал Роспотребнадзор
Премьер Японии не приедет на Парад Победы в Москву из-за коронавируса
Владимир Зеленский требует полноправного членства Украины в Евросоюзе
Доработанный план по восстановлению экономики направлен Путину
В Москве вылечили еще 2 003 пациента с коронавирусом
В Союзе туриндустрии спрогнозировали, когда россияне смогут отправиться на отдых за границу
Глава МИД Великобритании сравнил коленопреклонение на акциях против расизма с «Игрой престолов»
Томская область модернизирует систему пассажирских перевозок в регионе
В России за сутки число выздоровевших от коронавируса больше, чем новых заражённых
Дональд Трамп отрицает наличие «болезни Паркинсона»
Российские истребители осуществили перехват американских бомбардировщиков
Стала известна причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
Цена нефти Brent выросла после заседания комитета ОПЕК+
Доктор Мясников назвал болезни, вызывающие потерю зрения
Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» впервые покажут на Параде Победы
В ОНК рассказали, в какую камеру попал внук экс-губернатора Хабаровского края
Посольство призвало США прекратить пугать «страшилками о российской угрозе»