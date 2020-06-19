Начался купальный сезон: МЧС и Минприроды напоминают о правилах безопасного отдыха на водоемах

Именно купание на диких пляжах является основной причиной гибели на водных объектах.

Во многих регионах России наступили теплые летние дни. С наступлением климатического лета также в части регионов отменен режим обязательной самоизоляции, и это значит, что в ближайшее время на водоемах следует ожидать наплыва отдыхающих. Традиционно пляжный сезон официально открывается 1 июня, но в этом году из-за пандемии коронавируса все по-другому: купальный сезон стартует после снятия ограничений на посещение общественных мест.

Не стоит забывать некоторые важные правила, которые требуется соблюдать при купании в таких водоемах. В первую очередь стоит обследовать водоем и убедиться в наличии песчаного берега и удобного спуска к воде. Далее нужно удостовериться, что дно чистое, на нем нет коряг, водорослей, острых камней и других опасных предметов бытового и технического мусора. Следует присмотреться к воде. Если она неспокойна, свивается в длинные жгуты — значит, на пути могут оказаться подводные ямы, ключи и густые водоросли. Необходимо отметить пределы акватории, за которые запрещено заплывать, а входить в воду нужно постепенно и осторожно.

Купание запрещено в зоне водозаборных станций, плотин, пристаней, причалов, переправ, портов и других гидротехнических сооружений. Опасно подплывать к любым судам, как движущимся, так и стоящим на якорной стоянке, особенно к затопленным или частично затопленным плавательным средствам и плавающему топляку.

Важно, что на благоустроенных пляжах проводят регулярную очистку берегов, в том числе в рамках масштабной акции «Вода России», до 2019 года реализуемой в рамках ФЦП «Вода России», а в течение последних двух лет включенной в план мероприятий национального проекта «Экология». Кроме того, чаще всего на официальных пляжах работают спасатели, а также осуществляется патрулирование, что является дополнительным фактором безопасности.