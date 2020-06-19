2020-06-19T14:12:29+03:00
Общество

Театр, который лечит и дарит друзей: Особенные дети стали кукольными артистами

В инклюзивной театральной мастерской "Твой выход!" в Рязани занимаются дети с самыми разными особенностями здоровья
Ольга БОРСКАЯ
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Театральная мастерская "Твой выход!" открылась поздней осенью. А уже в конце зимы - ребята смело декламировали со сцены строки пьесы. Фото: предоставлено авторами проектаТеатральная мастерская "Твой выход!" открылась поздней осенью. А уже в конце зимы - ребята смело декламировали со сцены строки пьесы. Фото: предоставлено авторами проекта
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Когда поздней осенью ребята впервые пришли в театральную мастерскую - многие едва слышно могли произнести собственное имя. А уже в конце зимы - смело декламировали со сцены строки пьесы. Кукольный театр помог им одолеть свое такое непослушное от природы тело, обрести уверенность, найти друзей.

Ольга Уласевич, руководитель инклюзивной театральной мастерской "Твой выход!", заведующий центром молодежных инициатив и проектной деятельности Рязанской областной научной библиотеки, педагог по образованию.

- Как родилась театральная мастерская?

- Мне была интересна мысль объединить ребят с разными особенностями в театральной студии, чтобы они занимались творчеством, дружили, общались. Я подала заявку на конкурс президентских грантов - и все получилось. Заполнить ее было несложно - настолько хорошо разработана форма, все рассказывается на семинарах и вебинарах. В феврале прошла премьера первого спектакля, мы показали его в областном театре кукол, ездили даже на небольшие гастроли. Когда начался режим самоизоляции, рассылали ребятам мастер-классы по изготовлению кукол. В новых условиях фонд пошел на встречу по отчетности, отнесся с большим пониманием. Осенью будем ставить второй спектакль - очень интересный, про пиратов.

Первый спектакль студии “Бобыль” - сказка, которая учит ребят добру, честности, бескорыстию Фото: предоставлено авторами проекта

Первый спектакль студии “Бобыль” - сказка, которая учит ребят добру, честности, бескорыстию Фото: предоставлено авторами проекта

- Вы замечаете, как меняются ребята?

У многих наших артистов тяжелые нарушения речи, проблемы с координацией, запоминанием текста. Они плохо чувствуют ритм. Но в ходе репетиций дети буквально на глазах изменились. Театр, общение действительно помогает им социализироваться и адаптироваться. В проекте у нас есть занятия с логопедом и психологом, но основную пользу принесли именно мастер-классы по актерскому мастерству. У нас есть мальчик-карлик: он старше всех по возрасту, но ниже ростом. И настолько талантливо он играет, насколько его полюбили все ребята! Еще среди наших детей вообще нет никакого злорадства. Если кто-то на репетициях запинался - другие всегда помогали ему, поддерживали.

Осенью ребята начнут репетировать второй спектакль Фото: предоставлено авторами проекта

Осенью ребята начнут репетировать второй спектакль Фото: предоставлено авторами проекта

- А как отнеслись к проекту родители?

У нас есть многодетные семьи, есть проблемные… Родители поначалу мало участвовали в проекте. Но именно благодаря театру мамы и папы буквально новыми глазами взглянули своих детей, стали уделять больше внимания.

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