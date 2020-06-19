Абрамович снова покупает футболистов за сумасшедшие деньги

Клуб Романа Абрамовича «Челси» объявил о покупке нападающего немецкого клуба «Лейпциг» Тимо Вернера. Сумма сделки с учетом зарплаты игрока, трансферной стоимости и комиссий агентам превышает 100 млн евро. Ожидается, что Абрамович приобретет еще несколько игроков, и это будут еще более крупные покупки.

«Челси» год не покупал футболистов. Английский клуб так наказали за разные трансферные нарушения. Но сейчас команда Романа Абрамовичи, отсидев свой срок финансового бана, получила преимущество. «Челси» за период воздержания от покупок удалось скопить очень приличную сумму. И сейчас, когда в мировом футболе из-за коронавируса наметился финансовый кризис, эмиссары Абрамовича королями заходят на рынок футболистов. Они – одни из немногих, кто может тратит евро десятками и даже сотнями миллионов.

В неделю 24-летний форвард будет получат 200 тысяч евро.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мало кто может спорить с такими предложениями. За Тимо Вернера «Лейпциг» выручил 55 млн евро, еще 14 млн получил его агент, а в неделю 24-летний форвард будет получат 200 тысяч евро. Все вместе расходы превышают сотню миллионов, а имевший свои виды на игрока «Ливерпуль» даже не пикнул. Но для Абрамовича это только разминка. На очереди еще более крупные покупки. Например, 21-летний полузащитник Кай Хаверц из «Байера»

Хаверц забил в последних 6 матчах 6 голов, и цена его взлетела до 80 млн евро. И это только за трансфер, наверняка свое возьмут и агенты, да и контракт будет стоить запредельные суммы. В борьбу за игрока помимо «Челси» уже включился «Реал», «МанСити», «МЮ», и, похоже, она превратится в один из самых больших футбольных аукционов этого лета.

А в шорт-листе «Челси» есть еще защитник Бен Чилуэлл ценой более чем 50 млн евро, бразильский полузащитник «Фламенго» Жерсон Сантос за 35 млн евро, и даже как-то говорили об интересе к полузащитнику сборной России Александру Головину. Но больше всего о возможностях английского клуба говорит самый экзотический слух последних дней: якобы «Челси» хочет взять 35-летнего Криштиану Роналду за 120 млн! И этому вообще никто не удивился – все знают, что у Абрамовича, недавно купившего картину Мунка за 120 млн долларов, есть деньги и на футбольный антиквариат.