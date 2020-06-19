2020-06-19T17:50:41+03:00
Экономика

Самый неожиданный дефицит сезона – из магазинов пропали мотоботинки и рыбацкие сапоги

А все дело в грядущей маркировке обуви
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
Поделиться:
C 1 июля ввозить небольшие партии обуви в Россию невыгодно из-за вступления в силу требований обязательной маркировки.C 1 июля ввозить небольшие партии обуви в Россию невыгодно из-за вступления в силу требований обязательной маркировки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

БАЙКЕРЫ ШЬЮТ САМИ

С 1 июля в России вступает в силу закон об обязательной маркировке обуви (а еще табачных изделий и лекарств, но об этом в другой раз).

На дворе пока июнь, но некоторые специализированные магазины уже зияют пустыми полками. Как рассказал «КП» технический директор ИД «Комсомольская правда» Илья Коршунов, в одном из дилерских центров он планировал купить летние мотоботинки, но необходимой обуви попросту не было. Продавцы объяснили, мол, с 1 июля ввозить небольшие партии обуви в Россию невыгодно из-за вступления в силу требований обязательной маркировки.

На подобные перебои с поставками специальной обуви жалуются и любители рыбалки.

«Комсомолка» разбиралась, действительно ли байкеры с рыбаками могут остаться без ботинок и сапог иностранного производства? И коснется ли это обуви массовых категорий?

- Мы временно прекращаем продавать обувь, потому что не имеем на это право из-за вступления правил о маркировке, - рассказывают в отделе продаж мотосалона BMW Motorrad РОЛЬФ. - Сейчас из Германии новой обуви точно уже не будет, так как в BMW ее не промаркировали. Но, насколько я знаю, маркировкой будет заниматься завод в Польше, после чего возобновится завоз в Россию. Пока распродаем то, что осталось у дилеров на складах. У нас все популярное уже разобрали, остатков совсем мало. До осени мы точно остаемся без обуви. Думаю, вопрос возобновления поставок решат к осени.

В одном из самых известных байкерских клубах страны «Ночные волки» заявили, что для них вообще не существует такой проблемы.

- Мы консерваторы, поэтому ездим, как правило, в обуви, которая делается руками «Ночных Волков», - рассказал «КП» лидер байкерского клуба Александр Залдостанов (Хирург). - Мы независимы от подобных ситуаций.

ПЕРЕХОДИМ НА РОССИЙСКУЮ ОБУВЬ?

Владелец сети магазинов для рыбалки «Золотая рыбка», возобновивший торговлю после двух месяцев карантина всего неделю назад, планирует из-за маркировки перестать продавать зарубежные бренды.

- Раньше у нас среди ассортимента были рыбацкие сапоги производства Польши и Канады, - говорит Александр Касаткин. - Скорее всего, теперь откажемся от этого товара. Хотя летом для него все равно не сезон. Пользоваться спросом товар начнет с наступлением осени – тогда и посмотрим.

Сапоги на международной выставке `Охота и рыболовство на Руси`. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сапоги на международной выставке `Охота и рыболовство на Руси`.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По словам бизнесмена, российских рыбаков и охотников дефицит импортной спецобуви не сильно пугает. Российские производители - «Вездеход», «Назия», «Пермский полимерный» - пользуются не меньшим спросом.

- Покупатели давно поняли, что отечественное по качеству не хуже, а по цене – гораздо дешевле, - добавляет Касаткин. - А за иностранными брендами и очередей никогда не было, а если и покупают, что называется, только для понтов.

«ПРОБЛЕМ С МАРКИРОВКОЙ — НИКАКИХ»

Генеральный директор Национального обувного союза Наталья Демидова предполагает, что проблемы со ввозом вряд ли коснутся массовых сегментов обуви. А на поставки небольших партий мог повлиять коронавирус.

- Из-за карантина практически пропал сезон и, может быть, сами производители его решили пропустить, - объясняет Демидова.

Генеральный директор Национального обувного союза Наталья Демидова. Фото: Youtube

Генеральный директор Национального обувного союза Наталья Демидова.Фото: Youtube

- Как должны действовать зарубежные производители после введения обязательных меток?

- Если закупается большая партия, прямо на конвейере каждую пару маркируют кодом Data Matrix. Возможно даже тем же лазерным принтером, который когда-то наносил маркировку штрих-кодом. Просто перестраивается программа, проблем никаких. Крупные компании, которые производят в десятках стран и поставляют по всему миру, свозят все в общий хаб, где делают маркировку под каждую страну. Если это небольшие закупки специальной обуви, тогда поставщик, импортер арендует под эти запасы небольшой склад и на нем организовывает маркировку. Ничего особенного.

В РОССИИ ПОЛОВИНА ОБУВИ - НЕЛЕГАЛЬЩИНА

- То есть подобную маркировку требуют и в других странах?

- Это совершенно точно не российское изобретение. Такая практика существует во многих государствах. Для нас это необходимо. Потому что в России очень большой объем нелегальной обуви. На нашем рынке всего 10-15% обуви российского производства, а 85-90% - импортная, привезенная. При этом 40-45% - либо произведены нелегально, либо завезены в страну с нарушениями. Если нелегальщина будет продолжаться, то и российский производитель останется неконкурентоспособным. И бюджет недополучит денег. Поэтому и введена маркировка.

- Не приведет ли это к тому, что нишевые, элитные бренды начнут уходить с рынка?

- Трудно сказать. Время покажет. Это очень специфичный сегмент, который не живет по общим правилам. Может быть, кто-то уйдет. И на его место придет новый. 3 или 103 пары на страну не могут повлиять на всю политику. А что, эти ботинки нельзя будет купить, например, через интернет? Интернет-магазинам все равно, что маркировать.

РОЗНИЦА ГОТОВА НА 70%

- По данным онлайн-касс, несетевая обувная розница (малый и средний бизнес) готова к маркировке на 70% предприниматели зарегистрировались в системе «Честный знак», подключили электронный документооборот, промаркировали товарные остатки, - комментирует «КП» Вячеслав Предыбайло, директор по маркировке ИТ-компании «Эвотор». - Только через наш сервис предприниматели промаркировали более 5 млн. пар обуви. Основная масса торговых точек подключилась к маркировке еще в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Россия съест завтрак сама, а обед разделит со всем миром
Сколько заработаем на экспорте еды, какими будут продовольственные карточки, почему в этом году рекордный улови кильки и кто выиграет от изменения климата, обсуждали на агрофоруме, организованном «Комсомольской правдой»
Новости 24
Восточный экономический форум перенесён на сентябрь 2021 года
Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз
В поликлиниках Подмосковья начнут делать тесты на антитела к коронавирусу всем желающим
Стало известно, какая погода будет 24 июня во время Парада Победы
Трамп пообещал протестующим во время его митинга в Оклахоме "другой прием"
Путин разрешил транзит санкционной продукции с некоторыми условиями
Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на проценты по депозитам
Ведущий "Модного приговора" Александр Васильев рассказал, как его спасла Елена Малышева
Власти Украины сообщили о новой волне коронавируса в стране
"Похожа на учительницу": Шерон Стоун показала, какой была до "Основного инстинкта"
В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США Вашингтону
Путин: Россия достойно ответила на угрозу эпидемии
Эксперт оценил сроки стабилизации рынка нефти
Евросоюз продлил санкции против России
Ученые предложили использовать "детскую" вакцину MMR против коронавируса
Умер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец"
Владимир Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
"Проявляется через глаза, а не в легких": Назван необычный первичный симптом коронавируса
Во Франции умер петух, которого не смогли засудить любители тишины
Москвичей предупредили о резком похолодании