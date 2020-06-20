2020-06-19T21:40:49+03:00
Конкурсы и тесты

Тест «КП»: Финляндия - это Россия? Сколько в вас Трампа?

На следующей неделе в свет выйдет долгожданная книга бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Она уже наделала немало шума
Мария КАЛЯКИНА@radio_kp
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Белый дом и Минюст утверждают, что там содержатся секретные сведения, поэтому публикацию воспоминаний Болтона следует приостановить.

Но уже сейчас, судя по тем фрагментам, которые просочились в прессу, понятно, что на страницах книги Дональд Трамп предстает далеко не в лучшем свете - примитивным, недалеким и чрезмерно амбициозным.

«КП» подготовила тест, где собраны курьезы по-трамповси, о которых упоминает в своей книге Джон Болтон, и не только. Давайте проверим, сколько в вас от Дональда Трампа?

1Джон Болтон вспоминает, что однажды на встрече с британским премьер-министром Терезой Мэй Дональд Трамп узнал шокирующую для себя информацию, которая перевернула его мир. Поскольку раньше президент США был уверен, что:

Правильный ответ:

2Экс-советник по нацбезопасности пишет о еще одном курьёзном случае, который произошел летом 2018 года. Накануне встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки, Трамп уточнил у главы администрации Белого дома Джона Келли, входит ли Финляндия в состав России. Ведь Трамп небось думал, что:

Правильный ответ:

3Иногда реализации планов Дональда Трампа мешали его подчиненные, пишет Джон Болтон. Так во время встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном президент США планировал преподнести северокорейскому лидеру подарок - музыкальный диск. Но помощники Трампа не решились. Что это был за диск?

Правильный ответ:

4Оставим мемуары Джона Болтона и перейдем к новостям. Во время выступления в Пентагоне в январе 2018 года Дональд Трамп говорил об оказании военной помощи Афганистану. Но вместо этого назвал совершенно другое, а что именно?

Правильный ответ:

5У Дональда Трампа частенько случаются проблемы с памятью. Уже несколько раз он утверждал, что его отец родился в Германии. Хотя это не так. В Германии родился дед действующего президента. Где же на самом деле появился на свет Фред Трамп?

Правильный ответ:

6Любит американский президент путать имена и фамилии. Например, на встрече консультативного совета по кадровой политике Дональд Трамп ошибся, говоря о главе Apple Тиме Куке. Как же лидер США его назвал?

Правильный ответ:

7Во время экскурсии по Букингемскому дворцу Елизавета II подвела Дональда Трампа к витрине. Там был выставлен подарок, который президент США преподнес британской королеве во время предыдущего своего визита в Лондон. Но Трамп его не признал. Какую статуэтку не узнал американский лидер?

Правильный ответ:

8Поговаривают, что у Дональда Трампа со школьных времен были проблемы с географией. Из-за этого в 2017 году он опростоволосился перед премьер-министром Индии во время обсуждения индийско-китайских отношений. Нарендра Моди был крайне удивлен, когда услышал от президента США, что:

Правильный ответ:

9Дональд Трамп в феврале поздравлял с победой в Супербоуле (финал чемпионата США по американскому футболу) команду «Канзас-Сити Чифс». В Твиттере он написал, что Америка гордится командой из штата Канзас. Но на самом деле «Канзас-Сити Чифс» из города Канзас-Сити, который располагается в другом штате.

Правильный ответ:

10Ну и напоследок. Как-то раз во время посещения детской больницы в Штате Огайо Дональд Трамп раскрашивал с маленькими пациентами государственный флаг США. Внимательные пользователи соцсетей заметили ошибку на опубликованных снимках с изображением рисунка Трампа. Что президент США сделал не так?

Правильный ответ:
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы — Джордж Буш младший. Вы на почетном отдыхе и не следите за выкрутасами действующего президента США. Да вы сами столько всего наговорили за годы президентства, что страшно вспомнить! Путали Австрию и Австралию. Так что, кажется, не вам осуждать старика Трампа.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы — Хилари Клинтон. Отошли от дел, но за провалами своего главного оппонента иногда поглядываете и подхихикиваете. Может быть, вам все-таки задуматься о третьем походе на Белый дом?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы — Мелания Трамп. Вы следите не за тем, что говорит ваш муж, а как выглядите в первую очередь вы сами. В наше время не просто быть первой леди, но вам это удается.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы — Дональд Трамп. Настолько хорошо знать свои ошибки, может только сам президент США или его личный помощник. Хм, а может быть вы Джон Болтон, который в курсе всех провалов Трампа?
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ИСТОЧНИК KP.RU

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