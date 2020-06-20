Тест «КП»: Финляндия - это Россия? Сколько в вас Трампа?

Белый дом и Минюст утверждают, что там содержатся секретные сведения, поэтому публикацию воспоминаний Болтона следует приостановить.

Но уже сейчас, судя по тем фрагментам, которые просочились в прессу, понятно, что на страницах книги Дональд Трамп предстает далеко не в лучшем свете - примитивным, недалеким и чрезмерно амбициозным.

«КП» подготовила тест, где собраны курьезы по-трамповси, о которых упоминает в своей книге Джон Болтон, и не только. Давайте проверим, сколько в вас от Дональда Трампа?